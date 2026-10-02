Anthropic approche une valorisation de 2 000 milliards de dollars via son IPO

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Anthropic approche une valorisation de 2 000 milliards de dollars via son IPO

Les documents d'IPO d'Anthropic ont révélé l'ampleur des plans et des dépenses de l'entreprise dans le domaine de l'IA, rapporte Reuters.

L'entreprise prévoit des investissements massifs, fondée sur l'idée que l'IA pourrait transformer l'économie mondiale à une échelle supérieure à celle de l'industrialisation, de l'électricité et d'Internet. Parallèlement, les dépenses d'Anthropic augmentent également de manière significative.

Selon les documents, l'entreprise a enregistré une perte nette de 42 milliards de dollars en 2025. Pour les années à venir, elle prévoit de dépenser 518 milliards de dollars en services cloud, en puissance de calcul et en engagements d'infrastructure.

Le chiffre d'affaires d'Anthropic en 2025 a atteint près de 4,6 milliards de dollars, soit une croissance multipliée par 12 par rapport à 2024. Cependant, la perte opérationnelle de l'entreprise a atteint 8,06 milliards de dollars en 2025, contre 2,98 milliards de dollars en 2024.

L'année dernière, l'entreprise a dépensé 7,33 milliards de dollars en puissance de calcul et en infrastructure. Ce montant est trois fois supérieur à celui de 2024 et représente plus de la moitié des dépenses opérationnelles totales.

Selon Reuters, l'entrée en bourse d'Anthropic pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars. Ce chiffre est plus de deux fois supérieur à la valorisation estimée de 965 milliards de dollars en mai.

Les documents d'IPO d'Anthropic notent également la dépendance de l'entreprise envers ses grands clients. L'année dernière, près d'un quart du chiffre d'affaires provenait de deux clients. L'entreprise a exprimé des inquiétudes quant au fait que certains grands clients ne disposent pas de contrats à long terme et pourraient réduire ou arrêter complètement leurs dépenses.

Au 31 décembre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme d'Anthropic s'élevaient à 20,28 milliards de dollars.

L'IPO de l'entreprise pourrait être un indicateur clé de la manière dont le marché valorise les grandes entreprises du secteur de l'IA. Anthropic est en concurrence dans ce domaine avec OpenAI, Google, Meta et xAI.

AnthropicIntelligence ArtificielleIPOOpenAITechnologie
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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