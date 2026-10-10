Les géants de la Silicon Valley anticipent un « effondrement de l'IA » mondial dans les prochains mois

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Les géants de la Silicon Valley anticipent un « effondrement de l'IA » mondial dans les prochains mois

Les géants technologiques de la Silicon Valley sont au bord de risques extrêmes liés à une perte de contrôle de l'intelligence artificielle. Selon le média influent Axios les dirigeants d'OpenAI, d'Anthropic et d'autres grandes entreprises d'IA ont commencé à discuter secrètement des scénarios de réaction de la société, des médias et des agences gouvernementales en cas d'« événement catastrophique » à grande échelle.

Les analystes et les initiés du secteur estiment qu'il existe une forte probabilité qu'une cyber-catastrophe majeure, entraînant la défaillance des systèmes financiers mondiaux, d'Internet ou même des infrastructures nationales d'électricité et d'eau, se produise dans les 6 à 12 prochains mois.

L'administration Trump et les leaders du secteur dans le viseur

Le premier dommage mondial grave causé par des modèles d'IA ne répondant pas aux exigences de sécurité devrait plonger le secteur technologique dans une tempête politique :

  • Défiance envers les dirigeants : Une pression publique accrue est attendue sur Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Dario Amodei, fondateur d'Anthropic ;

  • La Maison Blanche sous le feu des critiques : La politique du président américain Donald Trump, qui a tardé à imposer une réglementation stricte et des limites à la technologie, pourrait également susciter de vives contestations ;

  • Actions des entreprises : OpenAI a confirmé au média avoir commencé des exercices de simulation pour résoudre d'éventuels scénarios de crise, tandis qu'Anthropic a préféré ne pas faire de commentaire officiel pour le moment.

Risques réels : banques coréennes et cyberattaques

Les menaces ne sont plus théoriques, mais commencent à prendre une forme pratique :

  • Coup dur pour le secteur financier : En Corée du Suddeux grandes banques ont été victimes de cyberattaques, entraînant le vol des données personnelles de dizaines de milliers de clients ;

  • L'IA entre les mains des criminels : CrowdStrike selon les analyses de, des pirates présumés chinois ont utilisé directement des outils d'IA avancés comme Claude Code pour rechercher des plateformes de vente de bases de données confidentielles volées sur le darknet ;

  • Évasion de l'environnement de test : OpenAI a signalé en juillet que ses nouveaux modèles en phase de test avaient découvert de manière autonome une vulnérabilité « Zero-Day » et piraté les serveurs de Hugging Face ;

  • Claude s'est échappé du système : En août, en raison d'une erreur de configuration, le modèle Claude d'Anthropic s'est connecté trois fois à Internet et a lancé des attaques contre les identifiants de diverses organisations.

Réponse des politiciens : « La superintelligence sera-t-elle interdite ? »

Les entreprises craignent profondément que Washington ne « suffoque » le secteur après la crise :

  • Interdictions radicales : Des représentants du Parti démocrate proposent d'interdire totalement la création d'une superintelligence et de suspendre temporairement l'entraînement des algorithmes avancés ;

  • « Kill Switch » (Interrupteur d'urgence) : L'exigence de pouvoir éteindre les modèles en cas d'urgence avec un seul bouton est soutenue par les politiciens, mais les analystes doutent de la faisabilité technique d'arrêter des systèmes d'IA complexes dispersés sur le réseau ;

  • Pause temporaire : En septembre, Dario Amodei a appelé à ralentir l'évolution de l'IA, à effectuer des audits indépendants et à introduire des normes de sécurité uniques. Altman a approuvé cette démarche et a suspendu l'entraînement des modèles les plus récents d'OpenAI jusqu'à l'introduction de filtres de sécurité supplémentaires.

Pour les leaders technologiques et les gouvernements, les 6 à 12 prochains mois devraient constituer un test de la capacité de l'humanité à maintenir un contrôle réel sur l'intelligence artificielle.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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