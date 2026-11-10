La rencontre historique prévue en novembre à Shenzhen entre les dirigeants des trois grandes puissances nucléaires mondiales — les États-Unis, la Russie et la Chine — est au bord de l'annulation. Selon le Wall Street Journal, Washington et Pékin sont confrontés à de graves désaccords sur le format et l'ordre du jour des négociations. La réunion entre le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'APEC reste très incertaine.

« Scénario strict » contre « débat libre » : que demandent les parties ?

Au cœur du désaccord se trouve la forme du dialogue. Pékin exige que la réunion soit basée sur un scénario pré-enregistré à 100 % afin d'éviter tout imprévu ou débat spontané. Selon cette approche, les dirigeants ne devraient que lire des déclarations préparées, ne laissant pratiquement aucune place aux questions-réponses ou aux discussions libres.

L'administration Trump, en revanche, exige un échange d'idées vivant et libre, sans protocole rigide. Selon la partie américaine, une telle réglementation stricte témoigne du fait que Xi Jinping n'est pas prêt à un dialogue direct et ouvert.

Sujet / Aspect Position de Washington (Trump) Position de Pékin (Xi Jinping) Position de Moscou (Poutine) Format du dialogue Échange d'idées vivant et libre Scénario strict, discours préparés Partisan d'un consensus de compromis Contrôle des armes nucléaires Forcer la Chine à un accord tripartite Refus catégorique de discuter Propositions sur l'ordre du jour en cours Type de négociation Sommet tripartite direct Format bilatéral séparé si nécessaire Intérêt pour une réunion tripartite Objectif principal Dénucléarisation et influence mondiale Image, sécurité, réduction des risques politiques à zéro Ordre du jour acceptable pour toutes les parties

« Pour Xi Jinping, une telle réunion est un processus extrêmement risqué et imprévisible. Pékin souhaite obtenir uniquement des photos réussies et un effet de propagande lors de ce sommet, tout en évitant totalement les désagréments d'un débat en direct. » — Kurt Campbell, Directeur du cabinet de conseil Asia Group, ancien premier sous-secrétaire d'État américain.

Obstacle majeur : Arsenal nucléaire et problème du nouveau pacte

Le deuxième obstacle, et le plus grave, est la question du contrôle des armements. Le dernier traité entre la Russie et les États-Unis sur la réduction des armes stratégiques offensives (New START) a officiellement expiré le 5 février 2026. Par conséquent, il ne reste aucun document mondial limitant les arsenaux nucléaires.

Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio déclarent ouvertement que la Chine doit être incluse dans un nouvel accord et que ce sujet doit être résolu à Shenzhen. Cependant, Pékin a catégoriquement refusé de discuter de cette question de manière tripartite. La principale crainte de la Chine est d'être limitée par un traité alors que son stock nucléaire est nettement inférieur à celui des États-Unis et de la Russie.

La prudence de Xi Jinping et la position d'attente du Kremlin

La prudence des dirigeants chinois n'est pas fortuite. Selon les observateurs, à la veille du XXIe Congrès du Parti communiste chinois fin 2027, tout risque politique ou d'image pourrait entraîner de graves conséquences négatives pour Xi Jinping. C'est pourquoi Pékin préfère des réunions bilatérales séparées avec Washington et Moscou, en exigeant des concessions de chacun, plutôt qu'un débat tripartite tendu.

Le Kremlin suit également la situation de près. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a souligné le 8 novembre que les trois capitales échangeaient des propositions sur l'ordre du jour, notant que certains sujets sont cruciaux pour une partie mais inacceptables pour une autre. Selon le conseiller présidentiel Iouri Ouchakov, pour que le sommet ait lieu, les parties doivent d'abord trouver un compromis sur l'ordre du jour. La tenue de la réunion en marge de l'APEC les 18-19 novembre, ou si le sommet se terminera par de simples photos protocolaires, sera connue dans les prochains jours.

Selon vous, la Chine devrait-elle rejoindre un nouveau traité sur les restrictions nucléaires ou Pékin a-t-il raison d'augmenter son arsenal ? Donnez votre avis dans les commentaires.