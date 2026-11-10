Le nouveau «Golden Boy» européen : ses premières réactions après avoir remporté le prestigieux trophée

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Le nouveau «Golden Boy» européen : ses premières réactions après avoir remporté le prestigieux trophée

Le prestigieux Tuttosport qui décerne chaque année le prix récompensant le meilleur jeune footballeur d'Europe, Golden Boy a révélé son nouveau lauréat. Selon les résultats du vote, le défenseur central du club catalan du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Pau Cubarsí a été désigné pour recevoir cette distinction.

Le talent de 19 ans a surpassé ses pairs évoluant sur le continent européen, s'imposant rapidement comme l'une des étoiles les plus brillantes du football mondial.

« Je suis très fier de ce prix » : La première réaction du défenseur

Après l'annonce de sa victoire, Pau Cubarsí a exprimé sa gratitude envers les fans et les experts via un message vidéo officiel organisé par Tuttosport :

  • Reconnaissance personnelle : « Je suis très fier et infiniment heureux de remporter ce prix prestigieux » ;

  • Mots de remerciement : « Je remercie sincèrement tous les experts qui ont valorisé mon travail et voté pour moi, ainsi que mes coéquipiers et mes entraîneurs », a déclaré le jeune joueur.

Une saison riche en titres et un succès absolu

Le sacre de Cubarsí au Golden Boy n'est pas un hasard : il a remporté tous les trophées majeurs la saison dernière, tant en club qu'en sélection :

  • Deux titres avec le FC Barcelone : Le défenseur a remporté le championnat de La Liga et la Supercoupe d'Espagne avec les Catalans ;

  • Statut de champion du monde : Le défenseur de 19 ans a soulevé le trophée suprême — les médailles d'or du Mondial — avec l'équipe nationale d'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 ;

  • Régularité cette saison : Le joueur maintient un rythme élevé cette saison : il a disputé 9 matchs en Liga, délivrant 2 passes décisives malgré son poste de défenseur, et a joué 4 rencontres complètes en Ligue des Champions.

Statistiques clés et palmarès de Pau Cubarsí

Indicateur / Catégorie

Informations officielles

Importance et reconnaissance

Joueur et âge

Pau Cubarsí, 19 ans

FC Barcelone et équipe nationale d'Espagne

Trophée remporté

Golden Boy (Tuttosport)

Meilleur jeune footballeur d'Europe

Succès en sélection

Champion du monde (2026)

L'un des défenseurs clés du Mondial

Victoires en club

Champion de Liga, Supercoupe d'Espagne

Leader incontesté de la défense du FC Barcelone

Statistiques de la saison en cours

9 matchs (Liga, 2 passes décisives), 4 matchs (LDC)

Performances de haut niveau par ligne

Le fait qu'un défenseur remporte le Golden Boy est un événement rare dans le football moderne. La vision de jeu, le sang-froid et la qualité de passe de Cubarsí font de lui l'un des meilleurs défenseurs centraux de la prochaine décennie.

Pau CubarsíGolden BoyFC BarceloneTuttosportFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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