Le bagage de Matvey Safonov perdu à l'aéroport de Moscou avant son vol pour Tachkent

Le gardien de but du grand club français du PSG et de l'équipe nationale de Russie Matvey Safonov a été confronté à une situation désagréable et inattendue après son arrivée au camp d'entraînement de l'équipe nationale pour les matchs amicaux internationaux.

Le gardien a publié un message vidéo sur sa chaîne Telegram officielle, révélant qu'il avait perdu ses bagages à l'aéroport de Moscou et expliquant le problème étrange survenu en raison de son prochain voyage à Tachkent.

« Quelle situation absurde » : les tracas nocturnes à Moscou

Safonov a expliqué qu'il était arrivé de France à Moscou, qu'il s'était installé au camp de l'équipe au milieu de la nuit et qu'il avait perdu du temps à l'aéroport :

Les chaussures ont survécu : « Croyez-le ou non, il est environ quatre heures du matin... Je suis arrivé en pleine nuit, je suis à la base. Quelle situation absurde... Ils ont perdu mes bagages. L'un d'eux. Heureusement, mes chaussures n'étaient pas dedans, au moins j'ai de quoi m'entraîner » ;

Bureaucratie et attente : « Nous avons compris jusqu'au bout que la valise ne sortirait pas, mais ils nous ont dit d'attendre. Nous avons attendu, rempli les formulaires et les documents » ;

Vol pour Tachkent et problème survenu : « Et maintenant ? Il s'avère que seul celui qui a enregistré les bagages peut les récupérer. Ils disent : "Nous vous les livrerons, pas de problème, sous deux jours". Mais d'ici là, je serai déjà parti pour l'Ouzbékistan, et Marisha (sa femme) partira pour Krasnodar. Qui réceptionnera la valise ? Bref, le stage a commencé comme ça. Merci bien ».

Détails de l'incident et plan de voyage

Critère / Situation Détails Conséquences Victime Matvey Safonov (PSG et équipe nationale de Russie) A perdu ses effets personnels Lieu et heure de l'incident Aéroport de Moscou, vers 04h00 du matin Fatigue excessive et paperasse Objets perdus Une grande valise (équipements sportifs) Chaussures d'entraînement sauvées dans le bagage à main Problème principal L'aéroport promet une livraison sous 2 jours Safonov sera déjà en Ouzbékistan d'ici là

12 novembre : Test important à Tachkent

Malgré ce désagrément qui a affecté le moral du gardien, l'équipe nationale russe poursuit sa préparation selon un calendrier serré :

Match central contre l'Ouzbékistan : Le 12 novembre, un match de contrôle central aura lieu à Tachkent entre les équipes nationales d'Ouzbékistan et de Russie ;

Prochaine destination : Le 17 novembre, l'équipe de Valeri Karpine retournera à Krasnodar pour affronter l'équipe nationale du Venezuela.

L'impact de ce malentendu survenu avant le match de Tachkent sur le processus d'entraînement du gardien vedette russe sera clarifié dans les prochains jours.