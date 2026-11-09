Kylian Mbappé élu joueur du mois en Liga

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Kylian Mbappé élu joueur du mois en Liga

Le nom du meilleur joueur du mois d'octobre dans le championnat d'Espagne a été officiellement dévoilé. Selon le service de presse de la Liga, suite aux résultats du sondage réalisé auprès des fans et des experts, la star et avant-centre du Kylian Mbappé a été désigné lauréat du mois.

L'attaquant français a fait preuve d'une efficacité phénoménale avec le « club royal » en octobre, devenant le protagoniste de la série de victoires de son équipe.

Un mois d'octobre prolifique : 6 buts en 5 matchs

Mbappé a maintenu un rythme élevé sur tous les fronts le mois dernier :

  • Statistiques impressionnantes : Le joueur a disputé un total de 5 matchs officielsavec le Real Madrid, inscrivant à son actif 6 buts et 1 passe décisive (soit 7 actions décisives au total) ;

  • Victoire écrasante dans les votes : Kylian a largement devancé ses concurrents lors du vote officiel, notamment son rival Lamine Yamal (« Barcelone »), ainsi que Gonçalo Guedes («Real Sociedad»), Alejandro Grimaldo (« Atlético ») et Matías Dituro (« Elche »).

La course au titre de joueur du mois en Liga et les candidats

Joueur

Club

Statut / Performance en octobre

Kylian Mbappé

Real Madrid

Vainqueur (5 matchs, 6 buts, 1 passe décisive)

Lamine Yamal

Barcelone

Principal concurrent / Leader de l'équipe en tête

Gonçalo Guedes

Real Sociedad

Attaquant prolifique

Alejandro Grimaldo

Atlético Madrid

Latéral le plus actif

Matías Dituro

Elche

L'un des meilleurs gardiens du mois

Course au titre : le Real poursuit le leader

La grande forme de Mbappé aide les Madrilènes à maintenir le suspense pour le titre au classement de la Liga :

  • Bilan de la 12e journée : Actuellement, le club madrilène occupe la 2e place avec 30 points après 12 rencontres ;

  • 3 points d'écart : Les hommes de Carlo Ancelotti ne sont qu'à trois points du leader, le FC Barcelone (33 points).

La régularité de la star française est la clé de la lutte du club madrilène pour les trophées majeurs cette saison.

Kylian MbappéReal MadridLa LigaFootballEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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