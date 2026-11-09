Kylian Mbappé élu joueur du mois en Liga
Le nom du meilleur joueur du mois d'octobre dans le championnat d'Espagne a été officiellement dévoilé. Selon le service de presse de la Liga, suite aux résultats du sondage réalisé auprès des fans et des experts, la star et avant-centre du Kylian Mbappé a été désigné lauréat du mois.
L'attaquant français a fait preuve d'une efficacité phénoménale avec le « club royal » en octobre, devenant le protagoniste de la série de victoires de son équipe.
Un mois d'octobre prolifique : 6 buts en 5 matchs
Mbappé a maintenu un rythme élevé sur tous les fronts le mois dernier :
Statistiques impressionnantes : Le joueur a disputé un total de 5 matchs officielsavec le Real Madrid, inscrivant à son actif 6 buts et 1 passe décisive (soit 7 actions décisives au total) ;
Victoire écrasante dans les votes : Kylian a largement devancé ses concurrents lors du vote officiel, notamment son rival Lamine Yamal (« Barcelone »), ainsi que Gonçalo Guedes («Real Sociedad»), Alejandro Grimaldo (« Atlético ») et Matías Dituro (« Elche »).
La course au titre de joueur du mois en Liga et les candidats
Joueur
Club
Statut / Performance en octobre
Kylian Mbappé
Real Madrid
Vainqueur (5 matchs, 6 buts, 1 passe décisive)
Lamine Yamal
Barcelone
Principal concurrent / Leader de l'équipe en tête
Gonçalo Guedes
Real Sociedad
Attaquant prolifique
Alejandro Grimaldo
Atlético Madrid
Latéral le plus actif
Matías Dituro
Elche
L'un des meilleurs gardiens du mois
Course au titre : le Real poursuit le leader
La grande forme de Mbappé aide les Madrilènes à maintenir le suspense pour le titre au classement de la Liga :
Bilan de la 12e journée : Actuellement, le club madrilène occupe la 2e place avec 30 points après 12 rencontres ;
3 points d'écart : Les hommes de Carlo Ancelotti ne sont qu'à trois points du leader, le FC Barcelone (33 points).
La régularité de la star française est la clé de la lutte du club madrilène pour les trophées majeurs cette saison.
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