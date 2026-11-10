«S'il revient, nous serons inarrêtables» : Cucurella sur la situation de Vinícius au Real

Le défenseur du Real Madrid Marc Cucurella son coéquipier, l'attaquant vedette brésilien Vinícius Júniora partagé ses réflexions sur sa forme actuelle et son retour dans le onze de départ.

Selon Madrid Xtra le joueur espagnol a fait l'éloge des capacités de Vinícius, affirmant que s'il retrouve son meilleur niveau, l'équipe sera capable de battre n'importe quel adversaire.

«Nous serons inarrêtables»

Cucurella a souligné sa confiance dans le fait que son coéquipier fera bientôt parler de lui à nouveau :

Expression de confiance : «Si Vinícius parvient à retrouver son plus haut niveau de jeu, nous serons absolument inarrêtables», a déclaré le défenseur ;

Baisse de régime : La saison actuelle n'est pas aussi fluide que prévu pour l'ailier brésilien. Il ne parvient pas à afficher pleinement sa vitesse et son efficacité habituelles sur le terrain ;

Statistiques modestes : Le joueur a disputé 12 matchs en championnat d'Espagne et n'a inscrit que 1 but et 3 passes décisives à son actif.

Quatre matchs de suspension derrière lui

Les problèmes extra-sportifs et les sanctions disciplinaires ont également eu un impact notable sur les performances de Vinícius :

Suspension terminée : La suspension de quatre matchs infligée au joueur en La Liga est terminée ;

Retour dans le groupe : Désormais, l'attaquant brésilien est officiellement à la disposition de son équipe et pourra aider les «Merengues» lors des échéances importantes à venir.

Situation de Vinícius Júnior cette saison et contexte du club

Critère / Indicateur Chiffres et situation Analyse et importance Joueur et club Vinícius Júnior (Real Madrid) Leader de l'attaque Matchs en La Liga 12 matchs Irrégularité observée Efficacité 1 but, 3 passes décisives Résultat inférieur aux saisons précédentes Situation disciplinaire Suspension de 4 matchs terminée De retour dans l'effectif Classement du Real 2ème place (30 points) À 3 points du leader, le FC Barcelone (33 points)

Intrigue pour le titre et le facteur Vinícius

Actuellement, le géant madrilène dirigé par Carlo Ancelotti occupe la 2ème place avec 30 points après 12 journées. Le «Club Royal» poursuit son rival acharné, le FC Barcelone, leader incontesté du championnat, avec seulement trois points de retard.

Dans la phase décisive qui s'annonce, le retour de Vinícius Júnior à son meilleur niveau physique et psychologique pourrait devenir le facteur clé pour la défense du titre des Madrilènes.