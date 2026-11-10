Le prodige du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne Lamine Yamal continue de réécrire l'histoire du championnat d'Espagne.

Selon les données statistiques de la source réputée MisterChip le jeune ailier est devenu le détenteur du record absolu en tant que plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à atteindre 40 passes décisives. Il a atteint ce cap à l'âge de seulement 19 ans et 118 jours. Un exploit inédit avant 22 ans dans l'histoire

En plus de 90 ans d'histoire du championnat d'Espagne, aucun joueur n'avait enregistré 40 passes décisives avant l'âge de 22 ans. Lamine Yamal a franchi ce cap non seulement avant 22 ans, mais avant même ses 20 ans :

Passe décisive anniversaire à Madrid :

La 40e passe décisive de Yamal a eu lieu lors de la 12e journée de Liga, lors d'un match dramatique à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid ; But de la victoire :

À la 66e minute, après un centre millimétré de Yamal, Fermín López a trouvé le chemin des filets. Ce but a offert au FC Barcelone une victoire précieuse et méritée 2-1 à l'extérieur ; Battre le record de Messi :

À titre de comparaison, le légendaire Lionel Messi avait atteint sa 40e passe décisive en Liga à l'âge de 23 ans et 158 jours. Yamal a devancé la légende argentine de près de quatre ans. Histoire de la Liga : Classement des joueurs ayant atteint les 40 passes décisives le plus rapidement

Top 5 historique présenté par MisterChip (par âge) :

Rang

Joueur Club Âge lors de la 40e passe 1 Lamine Yamal FC Barcelone 19 ans 118 jours (Nouveau record) 2 López Ufarte Real Sociedad 22 ans 15 jours 3 Adrián Escudero Atlético de Madrid 22 ans 349 jours 4 Seguí Valencia 23 ans 74 jours 5 Joseba Etxeberria Athletic Bilbao 23 ans 158 jours5Lionel Messi FC Barcelone 23 ans 158 jours Constance et ascension vers les sommets Ce succès de Lamine Yamal

prouve une fois de plus qu'il ne s'agit pas seulement d'un talent de buteur, mais d'un meneur de jeu de haut niveau doté d'une vision du jeu exceptionnelle. Ce record historique du prodige de 19 ans devrait rester inégalé pendant de nombreuses années.

Mazkur muvaffaqiyat Lamin Yamalning shunchaki to‘purarlik xususiyati emas, balki maydonni benuqson ko‘ra olish va jamoadoshlariga vaziyat yaratib berish bo‘yicha yuqori saviyali pleymeykerlik darajasiga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 19 yoshli iqtidorning ushbu tarixiy ko‘rsatkichi uzoq yillar davomida hech kim takrorlay olmaydigan rekord bo‘lib qolishi kutilmoqda.