Lamine Yamal établit un record absolu en devenant le plus jeune passeur de l'histoire de la Liga

·20·Sport
Lamine Yamal établit un record absolu en devenant le plus jeune passeur de l'histoire de la Liga

Le prodige du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne Lamine Yamal continue de réécrire l'histoire du championnat d'Espagne.

Selon les données statistiques de la source réputée MisterChip le jeune ailier est devenu le détenteur du record absolu en tant que plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à atteindre 40 passes décisives. Il a atteint ce cap à l'âge de seulement 19 ans et 118 jours. Un exploit inédit avant 22 ans dans l'histoire

En plus de 90 ans d'histoire du championnat d'Espagne, aucun joueur n'avait enregistré 40 passes décisives avant l'âge de 22 ans. Lamine Yamal a franchi ce cap non seulement avant 22 ans, mais avant même ses 20 ans :

Passe décisive anniversaire à Madrid :

  • La 40e passe décisive de Yamal a eu lieu lors de la 12e journée de Liga, lors d'un match dramatique à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid ; But de la victoire :

  • À la 66e minute, après un centre millimétré de Yamal, Fermín López a trouvé le chemin des filets. Ce but a offert au FC Barcelone une victoire précieuse et méritée 2-1 à l'extérieur ; Battre le record de Messi :

  • À titre de comparaison, le légendaire Lionel Messi avait atteint sa 40e passe décisive en Liga à l'âge de 23 ans et 158 jours. Yamal a devancé la légende argentine de près de quatre ans. Histoire de la Liga : Classement des joueurs ayant atteint les 40 passes décisives le plus rapidement

Top 5 historique présenté par MisterChip (par âge) :

Rang

Joueur

Club

Âge lors de la 40e passe

1

Lamine Yamal

FC Barcelone

19 ans 118 jours (Nouveau record)

2

López Ufarte

Real Sociedad

22 ans 15 jours

3

Adrián Escudero

Atlético de Madrid

22 ans 349 jours

4

Seguí

Valencia

23 ans 74 jours

5

Joseba Etxeberria

Athletic Bilbao

23 ans 158 jours5Lionel Messi

FC Barcelone

23 ans 158 jours

Constance et ascension vers les sommets

Ce succès

de Lamine Yamal

prouve une fois de plus qu'il ne s'agit pas seulement d'un talent de buteur, mais d'un meneur de jeu de haut niveau doté d'une vision du jeu exceptionnelle. Ce record historique du prodige de 19 ans devrait rester inégalé pendant de nombreuses années.

Mazkur muvaffaqiyat Lamin Yamalning shunchaki to‘purarlik xususiyati emas, balki maydonni benuqson ko‘ra olish va jamoadoshlariga vaziyat yaratib berish bo‘yicha yuqori saviyali pleymeykerlik darajasiga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 19 yoshli iqtidorning ushbu tarixiy ko‘rsatkichi uzoq yillar davomida hech kim takrorlay olmaydigan rekord bo‘lib qolishi kutilmoqda.

Lamine YamalFC BarceloneLa LigaFootballRecords
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Il peut remporter 7 Ballons d'Or» : Rashford compare Lamine Yamal à Messi«Il peut remporter 7 Ballons d'Or» : Rashford compare Lamine Yamal à Messi7 novembre 18:33Le récital de Raphinha et Yamal : le FC Barcelone écrase Aston VillaLe récital de Raphinha et Yamal : le FC Barcelone écrase Aston Villa4 novembre 07:13Lamine Yamal évoque les difficultés initiales de Marcus Rashford lors du ClasicoLamine Yamal évoque les difficultés initiales de Marcus Rashford lors du Clasico20 septembre 14:11Les nommés pour le titre de Joueur du mois d'octobre en Liga ont été annoncésLes nommés pour le titre de Joueur du mois d'octobre en Liga ont été annoncés30 octobre 07:477 buts et un super show en Catalogne : le FC Barcelone écrase Alavés 6-17 buts et un super show en Catalogne : le FC Barcelone écrase Alavés 6-11 novembre 07:08Hansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal pour le Ballon d'OrHansi Flick soutient la candidature de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or15 septembre 19:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?
L'analyse inattendue de Kasparov : Qui a l'avantage dans le duel pour le titre mondial entre Gukesh et Sindarov ?