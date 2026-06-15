Мутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгаради

·17·Фойдали
Мутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгаради

Кўпчилик 30 ёшдан кейин ҳаётга нисбатан муносабати ўзгараётганини ҳис қила бошлайди. Илгари муҳим бўлган нарсалар аҳамиятини йўқотади, келажак ҳақида хавотирлар кучаяди ва инсон ўз ҳаётини қайта баҳолашга киришади. Мутахассислар бу ҳолатни ўрта ёш инқирози деб аташади.

Бу давр одатда 35–50 ёшлар оралиғида кузатилса-да, баъзи инсонларда 30 ёшдан кейин ҳам бошланиши мумкин. Инсон ўз орзу-мақсадларини воқелик билан солиштира бошлайди, вақтнинг чекланганини англайди ва ҳаётида ўзгариш қилиш истаги пайдо бўлади.

Ўрта ёш инқирозининг асосий сабаблари қаторига рўёбга чиқмаган орзулар, гормонал ва физиологик ўзгаришлар, фарзандларнинг улғайиши, ажрим, яқин инсонларни йўқотиш, ишдаги бир хиллик ва ҳаёт мазмунини қайта излаш киради. Шунингдек, жамиятнинг маълум ёшгача катта ютуқларга эришиш ҳақидаги қолиплашган қарашлари ҳам инсонга босим ўтказади.

Бу ҳолат бир неча ойдан 3–5 йилгача давом этиши мумкин. Бироқ атрофдагиларнинг қўллаб-қувватлаши ва ўзгаришларга тайёрлик бу жараённи енгиллаштиришга ёрдам беради.

Инқирознинг асосий белгилари орасида ўз ҳаётидан қониқмаслик, иш ёки яшаш жойини ўзгартириш истаги, ўтмишни кўп эслаш, тушкунлик, хавотир, ёлғизлик ҳисси, зерикиш ва ўзини бошқалар билан таққослаш ҳолатлари учрайди. Айрим инсонлар эса оиласи ва дўстларидан узоқлашиб кетиши мумкин.

Эркакларда бу давр кўпроқ ўз мавқеи ва ютуқларини қайта баҳолаш, куч ва жозибадорликни йўқотиш қўрқуви билан боғлиқ бўлади. Аёлларда эса гормонал ўзгаришлар, ташқи кўриниш ва оиладаги ўрнини қайта англаш билан кечади.

Bir erkak tushkun holatdagi ayolning yelkasiga qoʻlini qoʻyib, unga tasalli bermoqda.

Мутахассислар бу даврни енгил ўтказиш учун ҳис-туйғуларни яширмаслик, шошилинч қарор қабул қилмаслик, мақсад ва қадриятларни қайта кўриб чиқишни тавсия этади. Шунингдек, тўғри овқатланиш, жисмоний фаоллик, сифатли уйқу, яқинлар билан мулоқот ва янги машғулотлар билан шуғулланиш ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Энг муҳими, ўзингизни бошқалар билан таққосламанг. Ҳар бир инсоннинг ҳаёт йўли ўзига хос. Агар тушкунлик ва хавотир кундалик ҳаётга салбий таъсир кўрсата бошласа, психолог ёки психотерапевтга мурожаат қилиш тавсия этилади.

Мутахассислар таъкидлашича, ўрта ёш инқирози ҳаётнинг тугаши эмас, балки инсон учун янги ва мазмунли босқичнинг бошланиши бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайдиМутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайдиБугун, 12:14Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиҚоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиКеча, 18:20Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинШакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинКеча, 16:06Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиҚоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиКеча, 05:34Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди13.06, 17:33Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб берди13.06, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Қурбонлик қилишда нималарга эътибор бериш керак?
Қурбонлик қилишда нималарга эътибор бериш керак?
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда