Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)

·38·Маданият
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)
Қисқача

Хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгернинг навбатдаги никоҳ тўйи 30 июл куни Хоразмдаги “Боғи Ерам Паласе” тўйхонасида бўлиб ўтди. Мазкур тадбирдан олинган видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда ва юқори кайфиятда ўтгани кўринмоқда. Маросимда келин-куёвнинг яқинлари, дўстлари ҳамда Ботир Қодиров, Ҳулкар Абдуллаева, Муродбек Қиличев каби таниқли санъаткорлар жам бўлди.

Кеча, 30 июль куни, хоразмлик хонанда Шаҳло Салаева ва туркиялик санъаткор Вейсел Дулгернинг навбатдаги никоҳ тўйи Хоразмдаги “Bog‘i Eram Palace” тўйхонасида бўлиб ўтди.

Тўй маросимидан олинган кўплаб видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кадрларда байрамона тадбир юқори кайфиятда, кўтаринки руҳда ва чиройли тарзда ўтгани кўринади. Маросимда келин-куёвнинг яқинлари, дўстлари ҳамда санъаткорлар жам бўлган.

Тўйга ташриф буюрган санъаткорлар орасида Ботир Қодиров, Ҳулкар Абдуллаева, Муродбек Қиличев, Гулинур, Оғабек Собиров каби таниқли ижодкорлар ҳам бор. Улар ўз чиқишлари билан тўйга янада кўтаринки кайфият бағишлаган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар остидаги изоҳларда эса фойдаланувчилар келин-куёвни самимий тилаклар билан табриклаб, уларга оилавий бахт ва узоқ умр тиламоқда.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерХорезмЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Бугун, 02:57Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 02:46Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Кеча, 18:22Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Кеча, 18:00Жеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаЖеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаКеча, 17:56Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Актриса Барчин Ғофуровага юборилган сирли гуллар тармоқларда муҳокамада!Кеча, 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида