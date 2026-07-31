Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтди
2026-йилнинг биринчи ярмида кибержиноятчилар оммавий електрон почта тарқатишдан воз кечиб, вақт бўйича тақсимланган кичик ва манзилли ҳужумларга ўта бошлади. «Яндекс 360» хизмати вакилларининг хабар қилишича, охирги бир йил ичида тизим томонидан қайта ишланган електрон почта ҳажми 12 фоизга ошиб, 50 миллиард хабарни ташкил етди ва текширув босқичида тўхтатиб қолинган зарарли хабарлар сони 73 фоизга кўпайди.
2026-йилнинг биринчи ярмида кибержиноятчилар оммавий электрон почта тарқатиш амалиётидан воз кечиб, вақт бўйича тақсимланган кичик ва манзилли ҳужумларга ўта бошлади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай хабарлар фойдаланувчиларга камроқ шубҳали туюлади, бироқ уларнинг сезиларли қисми манзилга етиб бормасдан олдин муваффақиятли блокланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда «Яндекс 360» хизмати вакиллари хабар берган. Охирги бир йил ичида тизим томонидан қайта ишланган электрон почта ҳажми 12 фоизга ошиб, рекорд даражадаги 50 миллиард хабарни ташкил этди. Шу билан бирга, текширув босқичида тўхтатиб қолинган зарарли хабарлар сони 73 фоизга кўпайгани қайд этилди.
Статистик маълумотларга кўра, яна 5,7 миллиард хабар автоматик равишда спам папкасига йўналтирилган. Хавфсизлик тизимлари таҳлилига кўра, исталмаган хабарларнинг деярли ярми фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ўғирлаш уринишлари билан бевосита боғлиқ бўлган.
Кибержиноятларнинг янги усуллариМутахассисларнинг таъкидлашича, жорий йилда фишинг ҳужумлари миқдори 45 фоизга, жўнатувчи манзилини сохталаштириш ҳолатлари эса 50 фоизга — тахминан 20 миллионтага етган. Фирибгарлар сўнгги пайтларда ўз хабарларини давлат ташкилотлари ҳамда таниқли компаниялар билдиришномаларига ўхшатиб кўрсатишга интилмоқда.
Шунингдек, зарарли иловалари бўлган хабарлар улуши ҳам учдан бир қисмга ошган. Бу эса ҳужумчиларнинг техник имкониятлари янада мураккаблашиб бораётганини кўрсатади.
Замонавий ҳимоя технологиялариБундай хавфларни ўз вақтида аниқлаш ва олдини олиш учун «Яндекс 360» платформаси илғор технологиялардан фойдаланмоқда. Хусусан, хабарлардаги тасвирларни чуқур таҳлил қилиш, хат етказиб берилгандан кейинги такрорий текширувлар ҳамда ҳар бир хабарнинг минглаб белгиларини баҳоловчи махсус алгоритмлар шулар жумласидандир.
Экспертларнинг огоҳлантиришича, кибержиноятчилар тактикасининг ўзгариши фойдаланувчилардан рақамли гигиена ва эҳтиёткорликни янада оширишни талаб қилади. Айниқса, расмий идоралар номидан келадиган хабарларга танқидий ёндашиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқдир.
…