Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтди

·20·Техно
Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтди
Қисқача

2026-йилнинг биринчи ярмида кибержиноятчилар оммавий електрон почта тарқатишдан воз кечиб, вақт бўйича тақсимланган кичик ва манзилли ҳужумларга ўта бошлади. «Яндекс 360» хизмати вакилларининг хабар қилишича, охирги бир йил ичида тизим томонидан қайта ишланган електрон почта ҳажми 12 фоизга ошиб, 50 миллиард хабарни ташкил етди ва текширув босқичида тўхтатиб қолинган зарарли хабарлар сони 73 фоизга кўпайди.

2026-йилнинг биринчи ярмида кибержиноятчилар оммавий электрон почта тарқатиш амалиётидан воз кечиб, вақт бўйича тақсимланган кичик ва манзилли ҳужумларга ўта бошлади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай хабарлар фойдаланувчиларга камроқ шубҳали туюлади, бироқ уларнинг сезиларли қисми манзилга етиб бормасдан олдин муваффақиятли блокланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, бу ҳақда «Яндекс 360» хизмати вакиллари хабар берган. Охирги бир йил ичида тизим томонидан қайта ишланган электрон почта ҳажми 12 фоизга ошиб, рекорд даражадаги 50 миллиард хабарни ташкил этди. Шу билан бирга, текширув босқичида тўхтатиб қолинган зарарли хабарлар сони 73 фоизга кўпайгани қайд этилди.

Статистик маълумотларга кўра, яна 5,7 миллиард хабар автоматик равишда спам папкасига йўналтирилган. Хавфсизлик тизимлари таҳлилига кўра, исталмаган хабарларнинг деярли ярми фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ўғирлаш уринишлари билан бевосита боғлиқ бўлган.

Кибержиноятларнинг янги усуллари

Мутахассисларнинг таъкидлашича, жорий йилда фишинг ҳужумлари миқдори 45 фоизга, жўнатувчи манзилини сохталаштириш ҳолатлари эса 50 фоизга — тахминан 20 миллионтага етган. Фирибгарлар сўнгги пайтларда ўз хабарларини давлат ташкилотлари ҳамда таниқли компаниялар билдиришномаларига ўхшатиб кўрсатишга интилмоқда.

Шунингдек, зарарли иловалари бўлган хабарлар улуши ҳам учдан бир қисмга ошган. Бу эса ҳужумчиларнинг техник имкониятлари янада мураккаблашиб бораётганини кўрсатади.

Замонавий ҳимоя технологиялари

Бундай хавфларни ўз вақтида аниқлаш ва олдини олиш учун «Яндекс 360» платформаси илғор технологиялардан фойдаланмоқда. Хусусан, хабарлардаги тасвирларни чуқур таҳлил қилиш, хат етказиб берилгандан кейинги такрорий текширувлар ҳамда ҳар бир хабарнинг минглаб белгиларини баҳоловчи махсус алгоритмлар шулар жумласидандир.

Экспертларнинг огоҳлантиришича, кибержиноятчилар тактикасининг ўзгариши фойдаланувчилардан рақамли гигиена ва эҳтиёткорликни янада оширишни талаб қилади. Айниқса, расмий идоралар номидан келадиган хабарларга танқидий ёндашиш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқдир.

КиберхавфсизликСпамФишингЯндексIT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиRedmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 01:24Судя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтдиСудя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтдиБугун, 01:24Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди