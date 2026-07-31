Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Хоразмда бўлиб ўтган навбатдаги никоҳ тўйидаги ўзига хос торт маросими ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар еътиборини тортди. Ушбу жараёнда жуфтлик одатий усулдан фарқли равишда узун торт устига терилган шамларни бир томондан куёв, иккинчи томондан келиннинг ўзи пуфлаб ўчириши билан ажралиб турди. Шундан сўнг улар тортни биргаликда кесиб, анъанавий маросимга кўтаринки ҳамда қизиқарли руҳ бағишлади.
Кеча Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг навбатдаги никоҳ тўйи Хоразмда бўлиб ўтди. Тўй маросимидан олинган кўплаб видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Улардан бирида келин-куёвнинг тўй тортини кесиш маросими акс этган.
Жуфтлик одатий торт кесишдан фарқли равишда бу жараёнга ўзига хос тарзда ёндашган. Узун тортнинг устига бирин-кетин териб чиқилган шамларни куёв бир томондан, келин эса иккинчи томондан пуфлаб ўчирган. Шундан сўнг улар тортни биргаликда кесиб, ушбу анъанавий маросимга янада кўтаринки ва қизиқарли руҳ бағишлаган.
Мазкур лаҳзалар тўй меҳмонлари томонидан ҳам илиқ кутиб олинган. Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги навбатдаги тўйи шу тариқа нафақат байрамона муҳит, балки ўзига хос лаҳзалари билан ҳам мухлислар эътиборини тортмоқда.
…