Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаров ва Шаҳноза Мирзиёева футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг финал баҳсида иштирок этди. Отабек Умаров Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти ва Халқаро автомобиль федерацияси Сенати аъзоси, Шаҳноза Мирзиёева эса "Уорлд Акватикс" бюроси аъзоси ҳисобланади.
Финал пайтида олинган кадрларда Отабек Умаровнинг қўлидаги қимматбаҳо соат кўзга ташланди. У "Ричард Милль РМ 011" махсус модели экани айтилмоқда.
Мазкур соат "Формула-1"даги фаолияти билан танилган Фелипе Масса билан ҳамкорликда яратилган. У Осиё бутиктари учун атиги 50 нусхада ишлаб чиқарилгани билан ажралиб туради.
Соатнинг бозордаги нархи 245 минг фунт стерлингга, яъни қарийб 330 минг долларга баҳоланмоқда. Кам нусхада чиқарилган моделлар одатда нафақат кундалик тақиш учун, балки коллекция тўплаш мақсадида ҳам харид қилинади.
Шу сабабли мазкур соатни шунчаки қиммат аксессуар ёки узоқ муддатли коллекцион харид сифатида баҳолаш мумкин.
…