Сизга қандай инсон мос? Туғилган кунингиз орқали билиб олинг
Нумерологик талқинларга кўра, туғилган кун муносабатда инсонларга қандай характердаги шерик мос келишини рамзий тарзда кўрсатиши мумкин. Матнда келтирилган саналарга қараб ҳар бир гуруҳ вакилларига кучли ва қўллаб-қувватловчи, меҳрибон ва тушунадиган, қувноқ ва ижодкор ҳамда бошқа турдаги хусусиятларга ега инсонлар мос келиши таъкидланади. Бироқ, илмий нуқтайи назардан жуфтликларнинг мослиги туғилган кунига қараб аниқланиши тасдиқланмаган.
Нега айрим инсонлар кучли ва қатъиятли шерик билан ўзини бахтли ҳис қилса, бошқаларга меҳр, эркинлик ёки шахсий ҳудуд муҳимроқ бўлади? Нумерологик талқинларга кўра, туғилган кун муносабатда сизга қандай характердаги инсон мос келишини рамзий тарзда кўрсатиши мумкин.
Рўйхатдан туғилган санангизни топинг. Эҳтимол, аввалги муносабатларингизда нима етишмаганини ёки қайси фазилат сиз учун алоҳида аҳамиятли эканини англаб қоларсиз.
1, 10, 19 ва 28-саналар: кучли ва қўллаб-қувватловчи шерик
Бу саналарда туғилганлар ташаббускор, мустақил ва етакчиликка мойил бўлиши айтилади. Уларга кучсиз ёки доим қарор кутиб ўтирадиган эмас, балки ўз фикри ва мақсадига эга инсон мос келади.
Мос шерик:
қийин пайтда ёнма-ён туради;
рақобат эмас, ҳамкорлик қилади;
орзуларни камситмайди;
зарур пайтда тўғри фикр айта олади;
кучли характердан қўрқмайди.
Бундай муносабатда ҳар икки томон ҳам бир-бирини бошқаришга эмас, кучайтиришга ҳаракат қилиши керак.
Сизга ортидан эргашадиган эмас, ёнма-ён юра оладиган инсон керак.
2, 11, 20 ва 29-саналар: меҳрибон ва тушунадиган шерик
Ушбу гуруҳ вакиллари сезгир, мулойим ва муносабатлардаги ҳиссий яқинликни қадрлайдиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Уларга:
диққат билан тинглайдиган;
ҳисларини масхара қилмайдиган;
жанжал пайтида ҳам ҳурматни сақлайдиган;
меҳрни гап ва ҳаракат билан кўрсатадиган;
ишончли инсон мос келади.
Совуққон, доим танқид қиладиган ёки ҳиссиётларни заифлик деб биладиган шерик уларни тез чарчатиши мумкин.
Муносабат калити: хавфсиз ва очиқ мулоқот.
3, 12, 21 ва 30-саналар: қувноқ ва ижодкор шерик
Бу саналарда туғилганлар ҳаётга қизиқиш, ҳазил ва янги таассуротларни яхши кўриши мумкин.
Уларга мос инсон:
суҳбатни қизиқарли қилади;
саёҳат ва янги ғояларга очиқ;
ҳаётни ҳаддан ташқари жиддийлаштирмайди;
ижод ва орзуларни қўллаб-қувватлайди;
оғир вазиятда ҳам умид бера олади.
Бироқ қувноқлик масъулиятсизликка айланмаслиги керак. Сизга кайфият улашадиган, лекин зарур пайтда жиддий қарор қабул қиладиган инсон керак.
4, 13, 22 ва 31-саналар: ишончли ва виждонли шерик
Бу гуруҳдагилар барқарорлик, ваъдага вафо ва масъулиятни биринчи ўринга қўйиши айтилади.
Уларга:
гапи ва амали бир;
оила ва мажбуриятларга жиддий қарайдиган;
молиявий ва ҳиссий масъулиятни бўлишадиган;
қийинчиликдан қочмайдиган;
ишончни асрайдиган шерик мос келади.
Бундай инсонлар учун ташқи жозиба ёки баландпарвоз гаплардан кўра ишончли ҳаракат муҳимроқ.
Муҳаббат улар учун ҳиссиётгина эмас, ҳар куни бажариладиган масъулиятдир.
5, 14 ва 23-саналар: эркинликни севувчи ва қизиқарли шерик
Бу саналарда туғилганлар бир хилликдан тез зерикиши ва шахсий эркинликни қадрлаши мумкин.
Уларга мос шерик:
ҳаддан ташқари назорат қилмайди;
янги тажрибаларга очиқ;
саёҳат ва саргузаштни яхши кўради;
шахсий қизиқишларга ҳурмат билан қарайди;
муносабатни одатий рўзғорга айлантириб қўймайди.
Бироқ эркинлик — масъулиятсизлик эмас. Энг яхши шерик ишонч беради, аммо муносабат олдидаги мажбуриятларни ҳам унутмайди.
6, 15 ва 24-саналар: самимий ва оилапарвар шерик
Ушбу гуруҳ вакиллари илиқ муносабат, шинам уй ва яқинларга ғамхўрликни қадрлаши мумкин.
Уларга:
меҳрни очиқ кўрсатадиган;
оилавий қадриятларга эга;
уйда осойишта муҳит яратадиган;
эҳтиёж ва кайфиятни сезадиган;
садоқатли инсон мос келади.
Бундай муносабатда майда эътиборлар катта аҳамиятга эга: ҳол сўраш, бирга вақт ўтказиш ва оддий кунларни ҳам мазмунли қилиш.
Муносабат калити: самимийлик, ғамхўрлик ва ўзаро миннатдорлик.
7, 16 ва 25-саналар: шахсий ҳудудни ҳурмат қиладиган шерик
Бу саналарда туғилганлар мустақил фикрлашни, ёлғиз қолиш учун вақт ва ички эркинликни қадрлаши айтилади.
Уларга мос инсон:
ҳар бир қадамни назорат қилмайди;
сукутни хафалик деб қабул қилмайди;
шахсий вақт ва қизиқишларга ҳурмат қилади;
ишончсизлик билан сўроққа тутмайди;
чуқур ва мазмунли мулоқот қила олади.
Улар ҳисларини дарҳол очиб бермаслиги мумкин. Шунинг учун сабрли ва босим ўтказмайдиган шерик билан муносабат яхшироқ ривожланади.
Яқинлик доим бирга бўлиш эмас, бир-бирининг мустақиллигини ҳам қабул қилишдир.
8, 17 ва 26-саналар: кучли характерли ва адолатли шерик
Бу гуруҳдагилар катта мақсадлар, натижа ва кучли характер билан боғланади.
Уларга:
ўз қадрини биладиган;
адолатли ва принципиал;
катта режалардан қўрқмайдиган;
молиявий ва шахсий жиҳатдан масъулиятли;
муаммоларни яширмай ҳал қиладиган инсон мос келади.
Жуда пассив ёки ҳар бир қарорда бошқаларга боғлиқ бўлган шерик билан муносабатда тенглик йўқолиши мумкин.
Бироқ икки кучли характер ўртасида доимий ҳокимият кураши бошланмаслиги муҳим. Ҳақиқий шерикликда ғолиб битта эмас — иккала томон ҳам бўлади.
9, 18 ва 27-саналар: қалби тоза ва самимий шерик
Бу саналарда туғилганлар чуқур ҳиссиёт, инсонийлик ва маънавий яқинликни қадрлаши мумкин.
Уларга мос инсон:
ёлғон ва ўйинлардан узоқ;
муҳтожларга бефарқ эмас;
самимий мулоқот қилади;
орзу ва қадриятларни тушунади;
муносабатда меҳр-шафқатни сақлайди.
Улар учун шерикнинг мақоми ёки ташқи кўринишидан кўра ички дунёси муҳимроқ бўлиши мумкин.
Муносабат калити: ишонч, самимият ва бир хил ҳаётий қадриятлар.
Қисқача: сизга қайси характер мос?
Туғилган саналар
Мос шерик хусусияти
1, 10, 19, 28
Кучли ва қўллаб-қувватловчи
2, 11, 20, 29
Меҳрибон ва тушунадиган
3, 12, 21, 30
Қувноқ ва ижодкор
4, 13, 22, 31
Ишончли ва виждонли
5, 14, 23
Эркинликни севувчи
6, 15, 24
Самимий ва оилапарвар
7, 16, 25
Шахсий ҳудудни ҳурмат қилувчи
8, 17, 26
Кучли ва адолатли
9, 18, 27
Қалби тоза ва самимий
Туғилган сана ҳақиқий мосликни белгилайдими?
Илмий нуқтаи назардан жуфтликларнинг мослиги туғилган кунига қараб аниқланиши тасдиқланмаган. Муносабатнинг муваффақиятига кўпроқ қуйидагилар таъсир қилади:
умумий қадриятлар;
очиқ мулоқот;
ишонч ва садоқат;
келишмовчиликларни ҳал қилиш қобилияти;
молиявий масъулият;
шахсий чегараларга ҳурмат;
бирга ўсиш истаги.
Нумерологик талқинни қатъий қоида эмас, муносабатда сиз учун қайси фазилатлар муҳимлигини англашга ёрдам берадиган рамзий тест сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Ҳақиқатан сизга ким мос?
Ўзингиздан қуйидаги саволларни сўранг:
Мен муносабатда энг кўп нимага муҳтожман?
Меҳрни қайси ҳаракатлар орқали ҳис қиламан?
Назорат, бефарқлик ёки беқарорликдан қайси бири мени кўпроқ чарчатади?
Менга ўхшаш инсон керакми ёки мени мувозанатга келтирадиганми?
Қайси хусусиятни ҳеч қачон қабул қила олмайман?
Шеригимдан кутаётган фазилатларни ўзим ҳам бера оламанми?
Охирги савол энг муҳими. Чунки соғлом муносабат фақат мос инсонни топиш эмас, ўзи ҳам яхши шерик бўла олишдан бошланади.
Асосий хулоса
Нумерологик талқинларга кўра, кимгадир кучли ва қўллаб-қувватловчи, бошқаларга эса меҳрибон, эркин ёки оилапарвар инсон мос келади.
Аммо ҳақиқий мослик санада эмас. У икки инсоннинг бир-бирини эшитиши, ҳурмат қилиши ва қийин пайтда ҳам муносабат учун ҳаракат қилишга тайёрлигида намоён бўлади.
Сизнинг туғилган санангизга кўрсатилган шерик характери ҳаётдаги танловингизга мос келдими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…