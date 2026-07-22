Илк бор дунёдаги энг гўзал сўз танланди

·105·Дунё
Илк бор дунёдаги энг гўзал сўз танланди

Халқаро экспертлар ҳайъати тарихда илк бор дунёдаги энг гўзал сўзни аниқлади. Ғолиб сифатида Янги Зеландиянинг туб аҳолиси — маори халқи тилидаги «Kaitiakitanga» сўзи танланди. Бу ҳақда чет тилларини ўрганиш бўйича Babbel платформаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, «Kaitiakitanga» сўзи ўзбек ва бошқа кўплаб тилларда аниқ муқобилга эга эмас. У инсоннинг табиат олдидаги масъулияти, атроф-муҳитни асраб-авайлаш ҳамда уни келажак авлодларга соғ-омон етказиш бурчини англатади.

Маори халқи дунёқарашига кўра, инсон табиатнинг эгаси эмас. Аксинча, у табиатнинг ажралмас бир қисми ва уни муҳофаза қилишга масъул шахс ҳисобланади.

Танлов ташкилотчилари таъкидлашича, ғолибни саралашда сўзнинг нафақат чиройли талаффузи, балки унинг маъноси, маданий аҳамияти ва бугунги кундаги долзарблиги ҳам инобатга олинган.

Ғолибни аниқлаш учун Babbel жамоаси ижтимоий тармоқлар, тил форумлари ва турли муҳокамаларни ўрганиб чиққан. Якуний қарор тилшунослар ҳамда маданиятшунослардан иборат халқаро ҳакамлар ҳайъати томонидан қабул қилинган.

Танловда 75 дан ортиқ тилдан 223 та сўз иштирок этган.

Финалга чиққан энг машҳур сўзлар қуйидагилардан иборат:

  • Saudade (португал тили) — йўқотилган ёки эришиб бўлмайдиган нарсага бўлган чуқур соғинч.

  • Ikigai (япон тили) — инсонни ҳар куни ҳаётга ундайдиган мақсад ва яшаш мазмуни.

  • Hiraeth (уэльс тили) — қайтиб бўлмайдиган ватан ёки маконга бўлган кучли соғинч.

  • Ubuntu (зулу тили) — инсонийлик, ўзаро ҳурмат ва ҳамжиҳатлик ғояси.

  • Luftmensch (йиддиш тили) — моддий бойликдан кўра ғоя ва орзулар билан яшайдиган идеалист инсон.

Ташкилотчиларнинг билдиришича, мазкур танловнинг асосий мақсади дунё тиллари ва маданиятларининг бойлигини намоён этиш, шунингдек, айрим сўзлар бошқа тилларда бир оғиз сўз билан ифодалаш қийин бўлган ноёб тушунчаларни ўзида мужассам этишини кўрсатишдан иборат.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин" Лукашенко: "Кўпроқ даромад истаган ўзбекистонликлар Россияда ишлаши мумкин"Бугун, 19:24Украинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиУкраинада бош қўмондон алмашди: фронтда янги даъволар айтилдиБугун, 16:58Ёнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиЁнғиндан қочган икки киши бино ташқарисида ёрдам кутишга мажбур бўлдиБугун, 16:39Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Ламин Ямал стадионда Инесга турмуш қуришни таклиф қилдими?Бугун, 16:34Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Ҳиндистонда қоплон дўконга бостириб кириб одамларга ҳужум қилди (видео)Бугун, 16:33Ҳиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиҲиндистонда туннель қулаб тушди: 12 ишчи ҳалок бўлдиБугун, 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди