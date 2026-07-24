Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади

·48·Иқтисодиёт
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади

Ўзбекистонда паррандачилик соҳасини молиявий қўллаб-қувватлашнинг янги механизми ишга туширилади. Паррандачилик хўжаликлари, омухта ем ишлаб чиқарувчилар ва «тайёр бизнес» лойиҳаларига йиллик 10 фоиз ставкада, 10 йилгача муддатга кредит ажратилиши белгиланди.

Янги молиялаштириш тартиби босқичма-босқич жорий этилади. Қарорда 1 август ва 1 сентябрдан кучга кирадиган алоҳида йўналишлар назарда тутилган.

Президент қарори қабул қилинди

Президентнинг «Паррандачилик соҳасини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори қабул қилинди.

Ҳужжат паррандачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги қувватларни ишга тушириш ва соҳадаги тадбиркорларни арзон молиявий ресурслар билан таъминлашга қаратилган.

Кредитлар Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан «Микрокредитбанк» АТБга йўналтирилган маблағлар ҳисобидан тақдим этилади.

Кредитнинг асосий шартлари қандай?

Янги тартиб доирасида ажратиладиган кредитлар учун қуйидаги шартлар белгиланган:

Кўрсаткич

Шарт

Йиллик фоиз ставкаси

10 фоиз

Кредит муддати

10 йилгача

Имтиёзли давр

4 йилгача

Молиялаштирувчи банк

«Микрокредитбанк» АТБ

Тўрт йиллик имтиёзли давр янги ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва лойиҳани барқарор даромад келтирадиган босқичга олиб чиқиш учун қўшимча имконият яратади.

1 августдан қайси лойиҳалар молиялаштирилади?

2026 йил 1 августдан бошлаб паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича янги қувватларни ишга тушириш лойиҳаларига 10 фоизли кредитлар ажратилади.

Шунингдек, президентнинг 2024 йил 27 июндаги ПҚ–238-сон қарори асосида амалга оширилаётган «тайёр бизнес» лойиҳалари ҳам ушбу молиялаштириш имкониятидан фойдаланиши мумкин.

Маблағлар «Микрокредитбанк» орқали тақдим этилади.

1 сентябрдан имкониятлар кенгайтирилади

2026 йил 1 сентябрдан бошлаб йиллик 10 фоизли кредитлар қуйидаги йўналишларга ҳам ажратилади:

  • паррандачилик хўжаликларига;

  • парранда учун омухта ем ишлаб чиқарувчиларга;

  • «тайёр бизнес» лойиҳаларига.

Муҳим жиҳати, ушбу шартлар фақат 1 сентябрдан кейин расмийлаштириладиган янги кредит шартномаларига татбиқ этилади.

Демак, аввал олинган кредитларнинг фоиз ставкаси мазкур қарор асосида автоматик равишда 10 фоизга туширилмайди.

Янги тартиб соҳага қандай таъсир қилиши мумкин?

Имтиёзли молиялаштириш паррандачилик хўжаликларига ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, замонавий ускуналар харид қилиш ва янги қувватларни ишга тушириш имконини беради.

Омухта ем ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш эса соҳадаги асосий харажатлардан бири бўлган озуқа таъминотини яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, кредитдан фойдаланишнинг аниқ талаблари, тақдим этиладиган ҳужжатлар ва лойиҳаларни саралаш мезонлари банк томонидан белгиланган тартиб асосида кўриб чиқилади.

Тадбиркорлар учун янги молиявий имконият

Йиллик 10 фоиз ставка, 10 йилгача бўлган муддат ва 4 йиллик имтиёзли давр паррандачилик соҳасида янги лойиҳа бошлашни режалаштираётган тадбиркорлар учун муҳим имконият бўлиши мумкин.

Бироқ ариза топширишдан олдин лойиҳанинг қайси тоифага кириши ва кредит шартномаси қайси санадан кейин расмийлаштирилишига эътибор қаратиш зарур.

Сизнингча, 10 фоизли кредитлар парранда гўшти ва тухум нархларига ижобий таъсир қиладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонМикрокредитбанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етдиЎзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди24.07, 23:08Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилиндиЎзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди24.07, 22:5827 июль учун валюта курслари эълон қилинди27 июль учун валюта курслари эълон қилинди24.07, 16:1727 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда27 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда24.07, 10:4824 июль учун валюта курслари эълон қилинди24 июль учун валюта курслари эълон қилинди23.07, 16:04Тадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланадиТадбиркорлар учун жарималар камаяди: бир ҳафтада таклиф тайёрланади23.07, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди