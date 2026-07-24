Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Ўзбекистонда паррандачилик соҳасини молиявий қўллаб-қувватлашнинг янги механизми ишга туширилади. Паррандачилик хўжаликлари, омухта ем ишлаб чиқарувчилар ва «тайёр бизнес» лойиҳаларига йиллик 10 фоиз ставкада, 10 йилгача муддатга кредит ажратилиши белгиланди.
Янги молиялаштириш тартиби босқичма-босқич жорий этилади. Қарорда 1 август ва 1 сентябрдан кучга кирадиган алоҳида йўналишлар назарда тутилган.
Президент қарори қабул қилинди
Президентнинг «Паррандачилик соҳасини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори қабул қилинди.
Ҳужжат паррандачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги қувватларни ишга тушириш ва соҳадаги тадбиркорларни арзон молиявий ресурслар билан таъминлашга қаратилган.
Кредитлар Тикланиш ва тараққиёт жамғармасидан «Микрокредитбанк» АТБга йўналтирилган маблағлар ҳисобидан тақдим этилади.
Кредитнинг асосий шартлари қандай?
Янги тартиб доирасида ажратиладиган кредитлар учун қуйидаги шартлар белгиланган:
Кўрсаткич
Шарт
Йиллик фоиз ставкаси
10 фоиз
Кредит муддати
10 йилгача
Имтиёзли давр
4 йилгача
Молиялаштирувчи банк
«Микрокредитбанк» АТБ
Тўрт йиллик имтиёзли давр янги ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва лойиҳани барқарор даромад келтирадиган босқичга олиб чиқиш учун қўшимча имконият яратади.
1 августдан қайси лойиҳалар молиялаштирилади?
2026 йил 1 августдан бошлаб паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича янги қувватларни ишга тушириш лойиҳаларига 10 фоизли кредитлар ажратилади.
Шунингдек, президентнинг 2024 йил 27 июндаги ПҚ–238-сон қарори асосида амалга оширилаётган «тайёр бизнес» лойиҳалари ҳам ушбу молиялаштириш имкониятидан фойдаланиши мумкин.
Маблағлар «Микрокредитбанк» орқали тақдим этилади.
1 сентябрдан имкониятлар кенгайтирилади
2026 йил 1 сентябрдан бошлаб йиллик 10 фоизли кредитлар қуйидаги йўналишларга ҳам ажратилади:
паррандачилик хўжаликларига;
парранда учун омухта ем ишлаб чиқарувчиларга;
«тайёр бизнес» лойиҳаларига.
Муҳим жиҳати, ушбу шартлар фақат 1 сентябрдан кейин расмийлаштириладиган янги кредит шартномаларига татбиқ этилади.
Демак, аввал олинган кредитларнинг фоиз ставкаси мазкур қарор асосида автоматик равишда 10 фоизга туширилмайди.
Янги тартиб соҳага қандай таъсир қилиши мумкин?
Имтиёзли молиялаштириш паррандачилик хўжаликларига ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, замонавий ускуналар харид қилиш ва янги қувватларни ишга тушириш имконини беради.
Омухта ем ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш эса соҳадаги асосий харажатлардан бири бўлган озуқа таъминотини яхшилашга хизмат қилиши кутилмоқда.
Шу билан бирга, кредитдан фойдаланишнинг аниқ талаблари, тақдим этиладиган ҳужжатлар ва лойиҳаларни саралаш мезонлари банк томонидан белгиланган тартиб асосида кўриб чиқилади.
Тадбиркорлар учун янги молиявий имконият
Йиллик 10 фоиз ставка, 10 йилгача бўлган муддат ва 4 йиллик имтиёзли давр паррандачилик соҳасида янги лойиҳа бошлашни режалаштираётган тадбиркорлар учун муҳим имконият бўлиши мумкин.
Бироқ ариза топширишдан олдин лойиҳанинг қайси тоифага кириши ва кредит шартномаси қайси санадан кейин расмийлаштирилишига эътибор қаратиш зарур.
Сизнингча, 10 фоизли кредитлар парранда гўшти ва тухум нархларига ижобий таъсир қиладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…