КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқда
АҚШнинг КареCloud тиббиёт технологиялари компанияси серверларига қилинган киберҳужум оқибатида юз минглаб фуқароларнинг шахсий ва тиббий маълумотлари ўғирланди. Ню-Жерси штатида жойлашган компаниянинг маълумотлар базасига жорий йилнинг 10-мартидан 16-мартига қадар рухсациз кириш амалга оширилган. Ушбу маълумотлар сизиб чиқиши натижасида ҳозирча камида 345 000 киши жабрлангани маълум қилинди ва бу кўрсаткич кейинчалик ошиши мумкин.
АҚШнинг йирик тиббиёт технологиялари компанияси ҳисобланган КареCloud ўзининг серверларига уюштирилган киберҳужум оқибатида юз минглаб фуқароларнинг шахсий ва тиббий маълумотлари ўғирланганини маълум қилди. Компания март ойида содир бўлган ушбу ҳолат юзасидан узоқ вақт давомида батафсил маълумот бермаган эди, бироқ ҳозирга келиб жабрланганлар расман хабардор қилина бошланди. Бу киберхавфсизлик масалалари нафақат молиявий тизимлар, балки энг нозик бўлган тиббиёт соҳасидаги маълумотлар учун ҳам жиддий хавф туғдиришини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотига кўра, Ню-Жерси штатида жойлашган КареCloud компанияси АҚШ бўйлаб 45 мингдан ортиқ шифокорлар идоралари, касалхоналар ва бошқа тиббий муассасалар учун беморлар базасини сақлайди. Натижада корхона миллионлаб беморларнинг ўта махфий тиббий ва ҳисоб-китоб маълумотларини бошқаради. Жорий ҳафтада Калифорния бош прокурорига тақдим этилган билдиришномага кўра, ҳакерлар электрон тиббий ёзувлар базаларидан бирига жорий йилнинг 10-мартидан 16-мартига қадар камида олти кун давомида кириш имкониятига эга бўлган.
Киберҳужум ва ўғирланган маълумотлар кўламиКомпания вакилларининг маълум қилишича, номаълум ҳакерлар базалардан маълумотларни ўчириб юборган ёки кўчириб олганини даъво қилган. Гарчи хакерлар томонидан товон пули талаб қилингани ёки қилинмагани тўғридан-тўғри айтилмаган бўлса-да, кибержиноятчилар кўпинча маълумотларни интернетда эълон қилмаслик эвазига товламачилик қилишлари одатий ҳол ҳисобланади. Ҳозирча ҳеч қайси йирик хакерлик гуруҳи ушбу ҳужум учун ўз зиммасига расман масъулият олгани йўқ.
Олинган маълумотларга кўра, мазкур маълумотлар сизиб чиқиши оқибатида камида 345 000 киши жабрланган. Нев Ҳампшире, Массачусетс ва Техас штатлари прокуратураларига келиб тушган ҳужжатлар бу кўрсаткич кейинчалик янада ошиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Текширувлар шуни кўрсатдики, Amazon Веб Сервисес инфратузилмасида сақланган маълумотлар омборига рухсатсиз кириш амалга оширилган.
Хавф остидаги шахсий маълумотларРасмий огоҳлантириш хатларига кўра, ўғирланган маълумотлар рўйхати жуда кенг бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:
- Фуқароларнинг тўлиқ исми-шарифи ва почта манзиллари
- Ижтимоий суғурта рақамлари (ССН)
- Паспорт ва ҳайдовчилик гувоҳномалари каби давлат идоралари берган шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар рақамлари
- Банк ҳисобварақлари ва тўлов карталари рақамлари каби молиявий маълумотлар
- Беморларнинг саломатлиги ва тиббий тарихи билан боғлиқ махфий маълумотлар
…