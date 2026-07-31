КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқда

·26·Техно
КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқда
Қисқача

АҚШнинг КареCloud тиббиёт технологиялари компанияси серверларига қилинган киберҳужум оқибатида юз минглаб фуқароларнинг шахсий ва тиббий маълумотлари ўғирланди. Ню-Жерси штатида жойлашган компаниянинг маълумотлар базасига жорий йилнинг 10-мартидан 16-мартига қадар рухсациз кириш амалга оширилган. Ушбу маълумотлар сизиб чиқиши натижасида ҳозирча камида 345 000 киши жабрлангани маълум қилинди ва бу кўрсаткич кейинчалик ошиши мумкин.

АҚШнинг йирик тиббиёт технологиялари компанияси ҳисобланган КареCloud ўзининг серверларига уюштирилган киберҳужум оқибатида юз минглаб фуқароларнинг шахсий ва тиббий маълумотлари ўғирланганини маълум қилди. Компания март ойида содир бўлган ушбу ҳолат юзасидан узоқ вақт давомида батафсил маълумот бермаган эди, бироқ ҳозирга келиб жабрланганлар расман хабардор қилина бошланди. Бу киберхавфсизлик масалалари нафақат молиявий тизимлар, балки энг нозик бўлган тиббиёт соҳасидаги маълумотлар учун ҳам жиддий хавф туғдиришини кўрсатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотига кўра, Ню-Жерси штатида жойлашган КареCloud компанияси АҚШ бўйлаб 45 мингдан ортиқ шифокорлар идоралари, касалхоналар ва бошқа тиббий муассасалар учун беморлар базасини сақлайди. Натижада корхона миллионлаб беморларнинг ўта махфий тиббий ва ҳисоб-китоб маълумотларини бошқаради. Жорий ҳафтада Калифорния бош прокурорига тақдим этилган билдиришномага кўра, ҳакерлар электрон тиббий ёзувлар базаларидан бирига жорий йилнинг 10-мартидан 16-мартига қадар камида олти кун давомида кириш имкониятига эга бўлган.

Киберҳужум ва ўғирланган маълумотлар кўлами

Компания вакилларининг маълум қилишича, номаълум ҳакерлар базалардан маълумотларни ўчириб юборган ёки кўчириб олганини даъво қилган. Гарчи хакерлар томонидан товон пули талаб қилингани ёки қилинмагани тўғридан-тўғри айтилмаган бўлса-да, кибержиноятчилар кўпинча маълумотларни интернетда эълон қилмаслик эвазига товламачилик қилишлари одатий ҳол ҳисобланади. Ҳозирча ҳеч қайси йирик хакерлик гуруҳи ушбу ҳужум учун ўз зиммасига расман масъулият олгани йўқ.

Олинган маълумотларга кўра, мазкур маълумотлар сизиб чиқиши оқибатида камида 345 000 киши жабрланган. Нев Ҳампшире, Массачусетс ва Техас штатлари прокуратураларига келиб тушган ҳужжатлар бу кўрсаткич кейинчалик янада ошиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Текширувлар шуни кўрсатдики, Amazon Веб Сервисес инфратузилмасида сақланган маълумотлар омборига рухсатсиз кириш амалга оширилган.

Хавф остидаги шахсий маълумотлар

Расмий огоҳлантириш хатларига кўра, ўғирланган маълумотлар рўйхати жуда кенг бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Фуқароларнинг тўлиқ исми-шарифи ва почта манзиллари
  • Ижтимоий суғурта рақамлари (ССН)
  • Паспорт ва ҳайдовчилик гувоҳномалари каби давлат идоралари берган шахсни тасдиқловчи ҳужжатлар рақамлари
  • Банк ҳисобварақлари ва тўлов карталари рақамлари каби молиявий маълумотлар
  • Беморларнинг саломатлиги ва тиббий тарихи билан боғлиқ махфий маълумотлар
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай турдаги махфий маълумотларнинг ошкор бўлиши жабрланувчилар учун келгусида шахсни ўғирлаш (идентитй тефт) ва турли фирибгарлик хавфини кескин оширади. КареCloud бош директори Стивен Снайдер нашрнинг изоҳ бериш ҳақидаги сўровларига жавоб бермаган.

КареCloudКиберхавфсизликТиббийМаълумотларКиберҳужумТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиRedmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 01:24Судя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтдиСудя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтдиБугун, 01:24Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди