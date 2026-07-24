Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда

·48.8K·Дунё
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда

Атлантика океанида кузатилаётган улкан оқ акулалар олимлар ва денгиз ихлосмандлари эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Мутахассислар сунъий йўлдош орқали кузатиб бораётган “Эрнст” лақабли йирик оқ акула АҚШнинг Лонг-Айленд шарқий қисми яқинида қайд этилди. Энг қизиғи, экспертлар унинг ортидан Атлантика океанида ҳозиргача аниқланган энг йирик оқ акулалардан бири ҳам худди шу йўналиш бўйлаб ҳаракатланаётган бўлиши мумкинлигини маълум қилмоқда.

Маълумотларга кўра, узунлиги 12 фут (тахминан 3,7 метр), вазни эса 1 000 фунт (қарийб 454 килограмм) бўлган урғочи оқ акула “Эрнст” илк бор 20 июн куни Нью-Йорк штатидаги Монтаук қирғоқлари яқинида махсус кузатув тизими томонидан қайд этилган. Шундан сўнг у Cапе Cод томонга йўл олган ва кейинчалик шимол сари ҳаракатини давом эттирган.

Олимларнинг фикрича, айнан шу ҳудуд томон ундан ҳам йирикроқ бўлган “Cонтендер” лақабли оқ акула ҳам сузиб бормоқда. ОCEАРЧ ташкилотининг акулаларни кузатиш тизими маълумотларига кўра, ушбу гигант акуланинг узунлиги 14 фут (тахминан 4,3 метр), вазни эса 1 700 фунт (770 килограммдан ортиқ)ни ташкил этади. У Атлантика океанида қайд этилган энг йирик оқ акулалардан бири ҳисобланади.

Кузатув натижалари шуни кўрсатмоқдаки, “Эрнст” ва “Cонтендер” деярли бир хил миграция йўналишидан фойдаланмоқда. Ҳар иккала оқ акула ҳам Флорида қирғоқларидан шимол томон ҳаракатланмоқда ва Атлантика соҳиллари бўйлаб сузишда давом этмоқда. Тҳе Пост томонидан ўрганилган ОCEАРЧ кузатув платформаси маълумотларига қараганда, агар улар одатдаги миграция йўналишини сақлаб қолса, ёз мавсумида Лонг-Айленд яқинидан ҳам ўтиши эҳтимоли юқори.

Katta akula qayiq yonida arqonlar bilan ushlab turilibdi.

ОCEАРЧ вакили Тҳе Сун нашрига берган изоҳида оқ акулаларнинг мавсумий кўчиши ҳақида шундай деди:

“Ғарбий Шимолий Атлантикадаги оқ акулалар одатда шимолга кўчади ва ёз ҳамда эрта куз фаслини Cапе Cод ёки Атлантика Канадаси сувларида ўлжа излаб ўтказади.”

Ҳозирги вақтда кузатув маълумотларига кўра, “Cонтендер” Шимолий Каролинадаги Памлиcо Соунд ҳудуди яқинида ҳаракатланмоқда. “Эрнст” эса аллақачон Канададаги Сент-Лоуренс қўлтиғи томон етиб борган.

Мазкур кузатувлар мутахассислар жорий йилда акулалар учраши ва улар билан боғлиқ ҳодисалар сони ортганини маълум қилаётган бир пайтда эълон қилинди.

Фақатгина шу ой давомида Лонг-Айленддан Роcкаwайс ҳудудигача бўлган бир қатор пляжларда илиқ сувларни хуш кўрадиган буқа акулалари (булл шарк) тўдаси кузатилгани ҳақидаги хабарлар сабаб айрим соҳилларда қизил байроқ кўтарилди, айрим пляжлар эса вақтинча тўлиқ ёпилди.

Бундан ташқари, Жонес Беач яқинида чўмилаётган бир кишининг оёғини акула тишлаб олгани ҳам қайд этилди. Ҳодиса оқибатида жабрланувчининг оёғидаги суяк очилиб қолган. Мутахассислар ушбу ҳужумга ҳам акула сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Oq akula yashil tusli suv ostida suzib yuribdi.

Шу сабабли Лонг-Айленд бўйлаб фаолият юритаётган масъул идоралар хавфсизлик чораларини янада кучайтирди. Ҳозирда қирғоқбўйи ҳудудларида махсус патрул қайиқлари мунтазам навбатчилик қилмоқда, замонавий дронлар эса осмондан парвоз қилиб, қадимий йиртқичлар ҳаракатини доимий равишда назорат қилмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кузатув тизимлари акулаларнинг миграциясини чуқурроқ ўрганиш, уларнинг ҳаракат йўналишини олдиндан аниқлаш ҳамда пляжларга ташриф буюраётган инсонлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди