Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантика океанида кузатилаётган улкан оқ акулалар олимлар ва денгиз ихлосмандлари эътиборини яна бир бор ўзига қаратди. Мутахассислар сунъий йўлдош орқали кузатиб бораётган “Эрнст” лақабли йирик оқ акула АҚШнинг Лонг-Айленд шарқий қисми яқинида қайд этилди. Энг қизиғи, экспертлар унинг ортидан Атлантика океанида ҳозиргача аниқланган энг йирик оқ акулалардан бири ҳам худди шу йўналиш бўйлаб ҳаракатланаётган бўлиши мумкинлигини маълум қилмоқда.
Маълумотларга кўра, узунлиги 12 фут (тахминан 3,7 метр), вазни эса 1 000 фунт (қарийб 454 килограмм) бўлган урғочи оқ акула “Эрнст” илк бор 20 июн куни Нью-Йорк штатидаги Монтаук қирғоқлари яқинида махсус кузатув тизими томонидан қайд этилган. Шундан сўнг у Cапе Cод томонга йўл олган ва кейинчалик шимол сари ҳаракатини давом эттирган.
Олимларнинг фикрича, айнан шу ҳудуд томон ундан ҳам йирикроқ бўлган “Cонтендер” лақабли оқ акула ҳам сузиб бормоқда. ОCEАРЧ ташкилотининг акулаларни кузатиш тизими маълумотларига кўра, ушбу гигант акуланинг узунлиги 14 фут (тахминан 4,3 метр), вазни эса 1 700 фунт (770 килограммдан ортиқ)ни ташкил этади. У Атлантика океанида қайд этилган энг йирик оқ акулалардан бири ҳисобланади.
Кузатув натижалари шуни кўрсатмоқдаки, “Эрнст” ва “Cонтендер” деярли бир хил миграция йўналишидан фойдаланмоқда. Ҳар иккала оқ акула ҳам Флорида қирғоқларидан шимол томон ҳаракатланмоқда ва Атлантика соҳиллари бўйлаб сузишда давом этмоқда. Тҳе Пост томонидан ўрганилган ОCEАРЧ кузатув платформаси маълумотларига қараганда, агар улар одатдаги миграция йўналишини сақлаб қолса, ёз мавсумида Лонг-Айленд яқинидан ҳам ўтиши эҳтимоли юқори.
ОCEАРЧ вакили Тҳе Сун нашрига берган изоҳида оқ акулаларнинг мавсумий кўчиши ҳақида шундай деди:
“Ғарбий Шимолий Атлантикадаги оқ акулалар одатда шимолга кўчади ва ёз ҳамда эрта куз фаслини Cапе Cод ёки Атлантика Канадаси сувларида ўлжа излаб ўтказади.”
Ҳозирги вақтда кузатув маълумотларига кўра, “Cонтендер” Шимолий Каролинадаги Памлиcо Соунд ҳудуди яқинида ҳаракатланмоқда. “Эрнст” эса аллақачон Канададаги Сент-Лоуренс қўлтиғи томон етиб борган.
Мазкур кузатувлар мутахассислар жорий йилда акулалар учраши ва улар билан боғлиқ ҳодисалар сони ортганини маълум қилаётган бир пайтда эълон қилинди.
Фақатгина шу ой давомида Лонг-Айленддан Роcкаwайс ҳудудигача бўлган бир қатор пляжларда илиқ сувларни хуш кўрадиган буқа акулалари (булл шарк) тўдаси кузатилгани ҳақидаги хабарлар сабаб айрим соҳилларда қизил байроқ кўтарилди, айрим пляжлар эса вақтинча тўлиқ ёпилди.
Бундан ташқари, Жонес Беач яқинида чўмилаётган бир кишининг оёғини акула тишлаб олгани ҳам қайд этилди. Ҳодиса оқибатида жабрланувчининг оёғидаги суяк очилиб қолган. Мутахассислар ушбу ҳужумга ҳам акула сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Шу сабабли Лонг-Айленд бўйлаб фаолият юритаётган масъул идоралар хавфсизлик чораларини янада кучайтирди. Ҳозирда қирғоқбўйи ҳудудларида махсус патрул қайиқлари мунтазам навбатчилик қилмоқда, замонавий дронлар эса осмондан парвоз қилиб, қадимий йиртқичлар ҳаракатини доимий равишда назорат қилмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кузатув тизимлари акулаларнинг миграциясини чуқурроқ ўрганиш, уларнинг ҳаракат йўналишини олдиндан аниқлаш ҳамда пляжларга ташриф буюраётган инсонлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
…