Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Инсон ҳаётида энг қимматга тушадиган хато доим ҳам нотўғри қарор эмас. Баъзан у йиллар давомида такрорланадиган одат — ҳаммага кучли кўриниш, ўзини унутиш, идеал пайтни кутиш ёки ортиқча масъулиятни кўтариш бўлиши мумкин.
Нумерологик талқинларга кўра, туғилган кун инсон қайси ички сценарийга тез-тез тушиб қолишини рамзий тарзда кўрсатади. Бу илмий ташхис эмас, аммо қуйидаги тавсифлар ўз хатти-ҳаракатларингизни бошқа нуқтаи назардан таҳлил қилишга ёрдам бериши мумкин.
1, 10, 19 ва 28-саналар: доим кучли бўлиш мажбурияти
Ушбу саналарда туғилганлар кўпинча мустақил, қатъиятли ва масъулиятни ўз зиммасига оладиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Уларнинг асосий хатоси — оғриқли бўлса ҳам, ёрдам сўрамасдан кучли кўринишга уриниш.
Бундай инсонлар:
чарчаганини тан олмаслиги;
муаммоларини бошқалардан яшириши;
ҳамма нарсани ўзи ҳал қилишга интилиши;
заиф кўринишдан қўрқиши мумкин.
Бироқ кучли бўлиш ҳеч қачон йиғламаслик ёки ёрдамга муҳтож бўлмаслик дегани эмас.
Ҳақиқий куч — ҳаммасини ёлғиз кўтариш эмас, қаерда ёрдам кераклигини тан олишдир.
2, 11, 20 ва 29-саналар: доим бошқаларни танлаш
Бу гуруҳ вакиллари сезгир, меҳрибон ва одамларнинг эҳтиёжини тез англайдиган шахслар сифатида тасвирланади.
Уларнинг энг қиммат хатоси — бошқаларни ранжитмаслик учун ўз хоҳишларини доим орқага суриш.
Улар:
«йўқ» дейишга қийналиши;
ўз фикрини яшириши;
муносабатни сақлаш учун ортиқча ён бериши;
бошқаларнинг кайфияти учун ўзини жавобгар ҳис қилиши мумкин.
Вақт ўтиб, бундай фидойилик хафагарчилик ва ички чарчоққа айланиши эҳтимол.
Бошқаларга ғамхўрлик қилиш яхши, аммо бунинг учун ўзингизни йўқотиш шарт эмас.
3, 12, 21 ва 30-саналар: хоҳиш ва ҳаракат орасида қолиш
Ушбу саналарда туғилганлар кўп ғояларга, режаларга ва ижодий кучга эга бўлиши айтiladi.
Бироқ уларнинг асосий муаммоси — «бир кун бошлайман» деган фикр билан йилларни ўтказиб юбориш.
Кечиктириш қуйидагича кўриниши мумкин:
яна бироз маълумот тўплаш;
энг яхши пайтни кутиш;
режани қайта-қайта ўзгартириш;
бошлаш ўрнига натижани тасаввур қилиш;
биринчи қадамни жуда катта қилиб белгилаш.
Орзу ва натижа ўртасидаги масофа доим ҳаракат билан қисқаради.
Мукаммал режадан кўра, бугун бажарилган кичик қадам кўпроқ қийматга эга.
4, 13, 22 ва 31-саналар: ўсиш керак жойда эҳтиёткор қолиш
Бу гуруҳга барқарорлик, тартиб ва хавфсизлик муҳим бўлиши мумкин.
Уларнинг хатоси — ҳаёт ўзгаришни талаб қилаётганида ҳам таниш шароитга қаттиқ ёпишиб олиш.
Улар:
ёқмайдиган ишда қолиши;
тугаган муносабатни давом эттириши;
янги имкониятдан қўрқиши;
хато қилиш эҳтимоли сабаб ҳаракатланмаслиги мумкин.
Эҳтиёткорлик инсонни хавфдан асрайди. Аммо ҳаддан ташқари эҳтиёткорлик ривожланишдан ҳам тўсиб қўяди.
Баъзан хавфсиз кўринган жой энг катта вақт йўқотиш манбаига айланади.
5, 14 ва 23-саналар: идеал йўлни кутиш
Бу саналарда туғилганлар эркинликни, янгиликни ва турли имкониятларни яхши кўриши айтiladi.
Уларнинг асосий хатоси — битта йўлни танлаш ўрнига ҳамма вариантни очиқ сақлаш.
Улар:
доим яхшироқ имконият излаши;
қарор қабул қилгач ҳам шубҳаланиши;
биринчи қийинчиликда йўналишни ўзгартириши;
натижа кўринмасидан олдин ишни ташлаши мумкин.
Ҳаётда идеал йўл бўлмаслиги мумкин. Кўпинча оддий йўл инсоннинг сабр-тоқати ва меҳнати орқали яхши йўлга айланади.
Танлов қилиш бошқа имкониятларни йўқотиш эмас, бир имкониятга ҳақиқий куч беришдир.
6, 15 ва 24-саналар: ўзини ғамхўрликдан маҳрум қилиш
Бу гуруҳдагилар яқинларига меҳр кўрсатиш, қулай муҳит яратиш ва одамларни қўллаб-қувватлашда кучли бўлиши мумкин.
Аммо улар ўзлари ҳам ғамхўрликка муносиб эканини унутиб қўяди.
Бу қуйидагича намоён бўлиши мумкин:
ҳаммага вақт ажратиб, ўзига вақт қолдирмаслик;
дам олганда айбдорлик ҳис қилиш;
ўз эҳтиёжларини «майда гап» деб ҳисоблаш;
чарчоқни эътиборсиз қолдириш;
бошқаларнинг эҳтиёжини доим биринчи ўринга қўйиш.
Ўзингизга ғамхўрлик қилиш худбинлик эмас. Аксинча, узоқ вақт бошқаларга ёрдам бера олиш учун зарур шартдир.
7, 16 ва 25-саналар: қарор ўрнига белги кутиш
Ушбу саналарда туғилганлар чуқур ўйлайдиган, ҳаёт маъносини излайдиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Бироқ баъзан улар қарор қабул қилиш ўрнига ташқи белгиларни кутишга одатланади:
кимдир маслаҳат беришини;
тасодифий ишора пайдо бўлишини;
ички қўрқув бутунлай йўқолишини;
вазият ўзи равшанлашишини.
Натижада вақт ўтади, аммо қарор қабул қилинмайди.
Ҳар бир танловда тўлиқ кафолат бўлмайди. Баъзан инсон аввал қарор қилади, ишонч эса ҳаракат давомида пайдо бўлади.
8, 17 ва 26-саналар: керагидан ортиқ юк кўтариш
Бу гуруҳ масъулият, бошқарув ва натижа билан боғланади.
Уларнинг энг қиммат хатоси — ҳамма вазифани ўз зиммасига олиш ва бошқаларга ишонмаслик.
Улар:
вазифаларни бўлишишга қийналиши;
«мен қилмасам, бўлмайди» деб ўйлаши;
иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги чегарани йўқотиши;
чарчоқни муваффақият нархи деб қабул қилиши мумкин.
Ортиқча масъулият инсонни кучли эмас, чарчаган ва асабий қилиб қўяди.
Ҳамма нарсани назорат қилишга уринишнинг ўзи ҳам назоратни йўқотишга олиб келиши мумкин.
9, 18 ва 27-саналар: ўзидан аяганини бошқаларга бериш
Бу саналарда туғилганлар сахий, фидойи ва бошқаларга ёрдам беришга тайёр инсонлар деб қаралади.
Бироқ улар баъзан ўзларига бермаётган нарсаларни бошқаларга улашади:
меҳр;
вақт;
кечирим;
қўллаб-қувватлаш;
иккинчи имконият;
молиявий ва ҳиссий ёрдам.
Улар бошқаларга нисбатан юмшоқ, ўзига нисбатан эса жуда қаттиқ бўлиши мумкин.
Бунинг оқибатида инсон ташқи томондан сахий, ички томондан эса бўшаб қолганини ҳис қилади.
Ўзингизга ҳам худди яқин инсонга муносабатда бўлганингиздай меҳрибон бўлишни ўрганиш муҳим.
Нега бундай тавсифлар бизга мосдек туюлади?
Ушбу таърифлар кўпчилик ҳаётида учрайдиган ҳолатларга асосланган:
кечиктириш;
ҳаддан ортиқ масъулият;
чегара қўя олмаслик;
ўз эҳтиёжларини унутиш;
қарордан қўрқиш.
Шу сабаб инсон ўзини рўйхатда осон топиши мумкин. Аммо туғилган сана шахсиятни илмий равишда белгиламайди.
Характер ва хатти-ҳаракатларга кўпроқ:
тарбия;
ўтмишдаги тажриба;
атроф-муҳит;
ишонч ва қадриятлар;
ўрганилган одатлар;
ҳозирги ҳаёт шароитлари таъсир қилади.
Нумерологик тавсифни қатъий ҳақиқат эмас, ўзингизга савол бериш учун рамзий восита сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Энг қиммат хатони қандай ўзгартириш мумкин?
Аввало, такрорланаётган сценарийни аниқлаш зарур.
Ўзингиздан сўранг:
Мен қайси вазиятда доим бир хил қарор қабул қиламан?
Бу одат мени нимадан ҳимоя қилмоқда?
Унинг ҳозирги ҳаётимдаги нархи қанча?
Кейинги сафар қандай кичик янги ҳаракат қила оламан?
Масалан:
доим кучли кўринсангиз — бир марта ёрдам сўранг;
ўзингизни эмас, бошқаларни танласангиз — битта соғлом чегара қўйинг;
ҳаракатни кечиктирсангиз — вазифани беш дақиқага бошланг;
идеал йўлни кутсангиз — бир йўналишни 30 кун синаб кўринг;
ортиқча юк олсангиз — битта вазифани бошқага топширинг.
Катта ўзгариш кўпинча битта улкан қарордан эмас, эски сценарийга ҳар сафар кичик янги жавоб беришдан бошланади.
Асосий хулоса
Инсоннинг энг қиммат хатоси бир марта йўл қўйилган хато эмас. У кўпинча йиллар давомида сезилмасдан такрорланиб келган ички одатдир.
Туғилган сана бу одатни аниқлаб бермайди, аммо ушбу рамзий талқин ўзингиз ҳақингизда ўйлашга туртки бўлиши мумкин.
Энг муҳим савол — тавсиф сизга мос келгани эмас. Асосий савол: уни англаб етганингиздан кейин энди нимани бошқача қиласиз?
Сизнинг туғилган санангиз учун келтирилган таъриф ҳаётингизда такрорланадиган хатога мос тушдими?
…