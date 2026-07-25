Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирди
Давао Ориентал провинциясида яшайдиган Ральф бор-йўғи 10 ёшда. У юриш имконини чеклайдиган туғма ҳолат билан туғилган ва жуда кичиклигидан қўлларига таяниб ҳаракатланишга мослашган.
Ҳар куни мактабга етиб бориш унинг учун алоҳида синов. Ральф йўлда фақат қўл кучидан фойдаланади. Баъзи одамларнинг масхараси ва турли қийинчиликлар ҳам унинг ўқишга бўлган қизиқишини сўндира олмаган. У имкони борича бирор кунни ҳам қолдирмасликка интилади.
Ральф келажакда адвокат бўлишни орзу қилади. Шу боис у ҳар бир дарсни мақсадига олиб борадиган муҳим қадам деб билади. Боланинг онаси ҳам ҳар куни унинг ёнида бўлиб, мактабга боришида ва кундалик ишларида ёрдам беради.
Ральфнинг воқеаси жамоатчиликка маълум бўлганидан кейин маҳаллий ҳукумат унга стипендия ажратди. Бу кўмак унинг таълим олишини давом эттириши ва адвокат бўлиш орзусига яқинлашиши учун хизмат қилади.
…