Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?
Ёз фаслида чивин, пашша ва бошқа майда ҳашаротлар кўпайиши кўпчилик учун ноқулайлик туғдиради. Қизиқ томони шундаки, халқ орасида асрлар давомида қўлланиб келинаётган оддий бир усул бу муаммони енгиллаштиришга ёрдам бериши мумкин.
Манбаларга кўра, ўрта асрлардаёқ одамлар пиёзни тўрт бўлакка бўлиб, каравот ёнига қўйиб ухлаш йўтални енгиллаштиришини кузатишган. Кейинчалик, 1990-йиллар бошларида айрим шифокорлар ҳам бу усул грипп ва шамоллаш аломатларини камайтиришга ёрдам бериши мумкин, деган фикрда бўлиб, беморларига синаб кўришни тавсия этган. Айтилишича, пиёзни бош томонга яқин қўйиб ухлаган айрим беморлар шамоллашдан тезроқ соғайганини билдирган.
Бу қарашнинг асосида пиёзнинг табиий антибактериал хусусиятлари ётиши айтилган. Бироқ бугунги кунда замонавий илм-фан пиёзни каравот ёнига қўйиш грипп ёки шамоллашни даволашига оид ишончли илмий далилларни тасдиқламаган. Шу сабабли мазкур усулни тиббий даволаш ўрнида қабул қилиш тавсия этилмайди.
Шунга қарамай, тўғралган пиёз бошқа жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин. Унинг ўзига хос ўткир ҳиди уйга кирувчи пашшаларни безовта қилиши, ҳатто чивин ва чумолиларни ҳам узоқлаштириши мумкин. Шу боис айримлар ёз кечалари уни табиий ҳашарот қайтарувчи восита сифатида ишлатади.
Бундан ташқари, пиёз таркибида мавжуд аминокислоталар организмни тинчлантиришга ёрдам бериши ва уйқу сифатига ижобий таъсир кўрсатиши ҳақида ҳам фикрлар мавжуд.
Яна бир халқона усулга кўра, агар пиёз чивин чаққан жойга суртилса, унинг яллиғланишга қарши хусусиятлари туфайли теридаги қизариш, ачишиш ва қичишишни бироз енгиллаштириши мумкин.
Мутахассислар эса бу каби усуллардан фойдаланиш мумкинлигини инкор этмас экан, касалликларни даволашда илмий асосланган тиббий тавсиялар ва шифокор маслаҳатига таяниш муҳимлигини эслатади.
…