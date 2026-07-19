Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?

·59·Фойдали
Нега ёз кечалари каравот ёнига пиёз қўйиш тавсия этилади?

Ёз фаслида чивин, пашша ва бошқа майда ҳашаротлар кўпайиши кўпчилик учун ноқулайлик туғдиради. Қизиқ томони шундаки, халқ орасида асрлар давомида қўлланиб келинаётган оддий бир усул бу муаммони енгиллаштиришга ёрдам бериши мумкин.

Манбаларга кўра, ўрта асрлардаёқ одамлар пиёзни тўрт бўлакка бўлиб, каравот ёнига қўйиб ухлаш йўтални енгиллаштиришини кузатишган. Кейинчалик, 1990-йиллар бошларида айрим шифокорлар ҳам бу усул грипп ва шамоллаш аломатларини камайтиришга ёрдам бериши мумкин, деган фикрда бўлиб, беморларига синаб кўришни тавсия этган. Айтилишича, пиёзни бош томонга яқин қўйиб ухлаган айрим беморлар шамоллашдан тезроқ соғайганини билдирган.

Бу қарашнинг асосида пиёзнинг табиий антибактериал хусусиятлари ётиши айтилган. Бироқ бугунги кунда замонавий илм-фан пиёзни каравот ёнига қўйиш грипп ёки шамоллашни даволашига оид ишончли илмий далилларни тасдиқламаган. Шу сабабли мазкур усулни тиббий даволаш ўрнида қабул қилиш тавсия этилмайди.

Шунга қарамай, тўғралган пиёз бошқа жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин. Унинг ўзига хос ўткир ҳиди уйга кирувчи пашшаларни безовта қилиши, ҳатто чивин ва чумолиларни ҳам узоқлаштириши мумкин. Шу боис айримлар ёз кечалари уни табиий ҳашарот қайтарувчи восита сифатида ишлатади.

Бундан ташқари, пиёз таркибида мавжуд аминокислоталар организмни тинчлантиришга ёрдам бериши ва уйқу сифатига ижобий таъсир кўрсатиши ҳақида ҳам фикрлар мавжуд.

Яна бир халқона усулга кўра, агар пиёз чивин чаққан жойга суртилса, унинг яллиғланишга қарши хусусиятлари туфайли теридаги қизариш, ачишиш ва қичишишни бироз енгиллаштириши мумкин.

Мутахассислар эса бу каби усуллардан фойдаланиш мумкинлигини инкор этмас экан, касалликларни даволашда илмий асосланган тиббий тавсиялар ва шифокор маслаҳатига таяниш муҳимлигини эслатади.

Ўрта асрлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Бугун, 00:13Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади 14.07, 17:02Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?14.07, 05:19Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойдаИстак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойда13.07, 01:40Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?12.07, 23:36Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирдиБактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди12.07, 18:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади
Акулалар ҳақидаги бу 9 ҳақиқат сиз учун кутилмаган бўлади