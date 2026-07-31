Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)

·23·Маданият
Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)
Қисқача

Дизайнер ва бошловчи Шаҳзода Муҳаммедова "Чефбоок" кўрсатувида телебошловчи Нилуфар Сотиболдиева билан бирга таом тайёрлаш жараёнида турмуш ўртоғининг характери ва оиладаги талабчанлиги ҳақида сўзлаб берди. Шаҳзоданинг айтишича, унинг жуфти овқат тайёрлашда барча масаллиқлар устининг терисини шилиб ташлашни талаб қилади ва овқатланиш пайтида уни ресторандаги официантдек тўхтовсиз турли юмушларга банд қилади.

Дизайнер ва бошловчи Шаҳзода Муҳаммедова "Chefbook" кўрсатувида телебошловчи Нилуфар Сотиболдиева билан бирга таом тайёрлаш жараёнида турмуш ўртоғи ҳақида қизиқарли фикрларини билдириб ўтди.

Балиқ тайёрлаётиб, унинг терисини шилаётган Шаҳзода аввал турмуш ўртоғи учун балиқнинг терисини олмай пиширганини айтди. Бироқ жуфти таомларнинг устки қисмини доим олиб ташлашни сўрагани сабабли вақт ўтиши билан бунга ўрганиб қолганини таъкидлади.

“Тўғрисини айтсам, турмуш ўртоғимга таом тайёрласам, аввал балиқнинг терисини шилмасдим. Аммо улар ҳамма нарсанинг устини шилдираверганларидан кейин, охири шиладиган бўлиб кетдим. Товуқни, колбасани кессам ҳам, устини шилдираверадилар”, — деди у.

Суҳбат давомида Нилуфар Сотиболдиева ҳам Шаҳзоданинг турмуш ўртоғи билан суҳбатлашганини эслаб, унинг характерига ўз баҳосини берди.

“Шаҳзоданинг турмуш ўртоғи билан ҳам суҳбатда бўлганмиз. Жуда талабчан, қаттиққўл. Назаримда, уй ишларида ҳам юқори бир планка қўйган бўлсалар керак”, — деди бошловчи.

Шундан сўнг Шаҳзода турмуш ўртоғининг кундалик ҳаётдаги талабчанлигини янада батафсилроқ очиб берди. Унинг айтишича, турмуш ўртоғи овқатланаётган пайтда ҳам Шаҳзода ўзини гўё ресторандаги официантдек ҳис қилади.

“Қачонки турмуш ўртоғим нонушта ёки тушлик қилаётган бўлсалар, тепаларида худди офитсант каби тураман. Эр-хотин ўтириб, мазза қилиб гаплашиб ўтира олмаймиз. Чунки доим нимадир керак бўлади”, — дея ҳазил қилди Шаҳзода.

Унинг сўзларига кўра, турмуш ўртоғи ундан қалампирни музлаткичдан олиб бериш, сочиқ келтириш ёки чойни алмаштириш каби турли илтимосларни тез-тез сўрайди.

“Кўк чой дамлаган бўлсам, 'қора чой дамлаб юборинг, қора чой хоҳлаб қолдим', дейдилар. Ёки бу лидерликнинг жиҳатлари шунақами, ҳамма ходимларига иш буюравериб ўрганиб қолганлариданми, билмадим”, — деди Шаҳзода.

Ушбу самимий суҳбат ижтимоий тармоқларда ҳам қизиқиш уйғотиши мумкин. Шаҳзоданинг турмуш ўртоғи ҳақидаги ҳазил аралаш фикрлари унинг оилавий ҳаётидан мухлисларга ўзига хос тасаввур берди.

Шахзода МухаммедоваНилуфар СотиболдиеваШефбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Али Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиАли Отажонов янги автомобил харид қилганини маълум қилдиБугун, 03:20Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйидаги трендга айланган торт маросими барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 02:46Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгернинг Ўзбекистондаги тўйидан ёрқин лавҳалар (видео)Бугун, 01:36Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Афрузанинг янги “Тополмайсиз” номли қисқа таронасига мухлисларнинг қизиқиши ортмоқда! (видео)Кеча, 18:22Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Янги турмуш қурган Том Ҳолланд ва Зендая яна бир фильмда!Кеча, 18:00Жеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаЖеки Чан ва Ван Дамм Иссиқкўлда ўтказиладиган сувдаги "Формула-1" пойгасида иштирок этиши кутилмоқдаКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида