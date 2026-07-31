Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилди

·32·Техно
Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилди
Қисқача

Redmi брендининг янги Redmi K100 Pro флагман смартфони 11-август куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 да расман тақдим етилиши еълон қилинди. Ixbt.com маълумотларига кўра, қурилма Snapdragon 8 Елите Ген 5 процессори, 16 гигабайтгача тезкор хотира ва 8500 мА·ч сиғимли улкан батарея билан жиҳозланади. Шунингдек, янги модел уч каррали камера блоки, 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси, 185 Hz частотали екран ва 200 мегапикселлик асосий камера сенсори олади.

Смартфонлар бозори етакчиларидан бири бўлган Redmi бренди ўзининг янги флагман қурилмаси — Redmi K100 Pro моделининг расмий тақдимот санаси ва асосий имкониятларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, келгуси авлод илғор гаджети ўзининг рекорд даражадаги аккумулятори, қувватлаш тезлиги ва юқори унумдорлиги билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Веибо ижтимоий тармоғидаги Смарт Дигитал Продуктс Ресеарч Сентер саҳифасида чоп этилган рекламали варақага асосан, янги флагманнинг тақдимот маросими 11-август куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 да бўлиб ўтиши белгиланган. Ушбу қурилма технологик оламда энг кўп муҳокама қилинаётган мобил қурилмалардан бирига айланмоқда.

Дизайн ва ташқи кўриниш

Чоп этилган расмий постерга кўра, янги смартфон ўзидан олдинги авлод саналган Redmi K90 Pro Max моделининг умумий дизайн услубини сақлаб қолган. Орқа панелда анъанавий тарзда уч каррали камера блоки ва машҳур Босе брендига тегишли қўшимча динамик ўрнатилгани кўзга ташланади.

Шунингдек, қурилманинг янги тўқ қизил рангдаги корпуси асосий визуал ўзгаришлардан бири бўлди. Инсайдерларнинг таъкидлашича, ушбу ранг келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro линиясида тақдим этилиши тахмин қилинаётган Черрй Ред тусини эслатиб юборади.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Аввалроқ мазкур флагман Geekbench синов базасида рўйхатдан ўтган эди. Унга кўра, смартфон замонавий Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори ҳамда 16 гигабайтгача бўлган тезкор хотира билан жиҳозланади. Бу эса энг оғир иловалар ва ўйинларда ҳам юқори тезликни таъминлайди.

Қурилманинг энг таъсирчан жиҳатларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Дастлабки маълумотларга кўра, Redmi K100 Pro 8500 мА·ч сиғимли улкан батарея билан таъминланади. Уни 100 ватт қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси орқали қисқа вақт ичида тўлдириш мумкин бўлади.

Дисплей ва оптика имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфон 185 Hz гача янгланиш частотасига эга экран ва 200 мегапикселлик асосий камера сенсори билан жиҳозланиши кутилмоқда, бу эса мобил суратга олиш ихлосмандлари учун муҳим янгиликдир.

RedmiRedmi K100 ProСмартфонларSnapdragonТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29Судя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтдиСудя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтдиБугун, 01:24Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди