Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилди
Redmi брендининг янги Redmi K100 Pro флагман смартфони 11-август куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 да расман тақдим етилиши еълон қилинди. Ixbt.com маълумотларига кўра, қурилма Snapdragon 8 Елите Ген 5 процессори, 16 гигабайтгача тезкор хотира ва 8500 мА·ч сиғимли улкан батарея билан жиҳозланади. Шунингдек, янги модел уч каррали камера блоки, 100 ваттли тезкор қувватлаш технологияси, 185 Hz частотали екран ва 200 мегапикселлик асосий камера сенсори олади.
Смартфонлар бозори етакчиларидан бири бўлган Redmi бренди ўзининг янги флагман қурилмаси — Redmi K100 Pro моделининг расмий тақдимот санаси ва асосий имкониятларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, келгуси авлод илғор гаджети ўзининг рекорд даражадаги аккумулятори, қувватлаш тезлиги ва юқори унумдорлиги билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Веибо ижтимоий тармоғидаги Смарт Дигитал Продуктс Ресеарч Сентер саҳифасида чоп этилган рекламали варақага асосан, янги флагманнинг тақдимот маросими 11-август куни маҳаллий вақт билан соат 19:00 да бўлиб ўтиши белгиланган. Ушбу қурилма технологик оламда энг кўп муҳокама қилинаётган мобил қурилмалардан бирига айланмоқда.
Дизайн ва ташқи кўринишЧоп этилган расмий постерга кўра, янги смартфон ўзидан олдинги авлод саналган Redmi K90 Pro Max моделининг умумий дизайн услубини сақлаб қолган. Орқа панелда анъанавий тарзда уч каррали камера блоки ва машҳур Босе брендига тегишли қўшимча динамик ўрнатилгани кўзга ташланади.
Шунингдек, қурилманинг янги тўқ қизил рангдаги корпуси асосий визуал ўзгаришлардан бири бўлди. Инсайдерларнинг таъкидлашича, ушбу ранг келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro линиясида тақдим этилиши тахмин қилинаётган Черрй Ред тусини эслатиб юборади.
Техник имкониятлар ва унумдорликАввалроқ мазкур флагман Geekbench синов базасида рўйхатдан ўтган эди. Унга кўра, смартфон замонавий Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори ҳамда 16 гигабайтгача бўлган тезкор хотира билан жиҳозланади. Бу эса энг оғир иловалар ва ўйинларда ҳам юқори тезликни таъминлайди.
Қурилманинг энг таъсирчан жиҳатларидан бири бу унинг аккумуляторидир. Дастлабки маълумотларга кўра, Redmi K100 Pro 8500 мА·ч сиғимли улкан батарея билан таъминланади. Уни 100 ватт қувватга эга тезкор қувватлаш технологияси орқали қисқа вақт ичида тўлдириш мумкин бўлади.
Дисплей ва оптика имкониятлари ҳам эътибордан четда қолмаган. Смартфон 185 Hz гача янгланиш частотасига эга экран ва 200 мегапикселлик асосий камера сенсори билан жиҳозланиши кутилмоқда, бу эса мобил суратга олиш ихлосмандлари учун муҳим янгиликдир.
…