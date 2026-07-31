Судя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтди
АҚШда сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ва мамлакат Мудофаа вазирлиги ўртасидаги зиддият суд мажлисида кўриб чиқилди. Судя Доналд Трамп маъмурияти компанияни таъминот занжири хавфи деб аташ ва унинг технологияларидан фойдаланишни тақиқлаш учун етарли далиллар тақдим етмаганини маълум қилди.
АҚШда сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ва мамлакат Мудофаа вазирлиги ўртасидаги зиддият суд мажлисида кўриб чиқилди. Bloomberg ва Ахиос нашрларининг хабар беришича, судя Доналд Трамп маъмурияти компанияни “таъминот занжири хавфи” деб аташ ва унинг технологияларидан фойдаланишни тақиқлаш учун етарли далиллар тақдим этмаганини маълум қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур можаро Anthropic ва Pentagon ўртасидаги музокаралар тўхтаб қолгани ортидан келиб чиққан. Anthropic ўзининг сунъий интеллект моделларидан америкаликларни оммавий кузатиш ёки ҳалокатли қуролларни қўллаш бўйича нишонга олиш ва зарба бериш қарорларида фойдаланилишини истамаслигини билдирган. Компания бу каби технологиялар ҳозирда тўлиқ тайёр эмаслигини таъкидлаган.
Томонлар ўртасидаги зиддият сабаблариPentagon эса хусусий компания ҳарбий кучлар технологиялардан қандай фойдаланишини белгилаб беролмаслигини таъкидлаб, улардан қонуний доирада фойдаланишини маълум қилган. Шунингдек, ҳукумат Anthropic компаниясининг Мудофаа вазирлигини оммавий танқид қилгани тақиқни оқлашини даъво қилган.
АҚШ округ судяси Рита Лин ҳукуматнинг бу мантиғини “жуда хавотирли” деб атади. Унинг фикрича, бундай ёндашув маъмурият билан фикри бир чиқмаган федерал пудратчиларга нисбатан қасос олиш преседентини яратиши мумкин.
Суд муҳокамаси ва кейинги қадамларШунингдек, Мудофаа вазирлиги Anthropic ҳарбий ҳаракатлар пайтида ўз сунъий интеллект моделларини ўчириб қўйиши ёки ўзгартириши мумкинлигини даъво қилган. Бироқ мутахассислар бу каби тахминлар ҳеч қандай далилга эга эмаслигини таъкидлашган. Судя Лин ҳам етказиб берилган моделни ўзгартириш ёки бирон-бир ўчиргични ишга тушириш мумкинлигига оид ҳеч қандай исбот кўрмаганини тасдиқлаган.
Пайшанба кунги суд мажлиси Anthropic компанияси март ойида Мудофаа вазирлигига қарши қўзғатган иккита даъво аризасидан бири доирасида бўлиб ўтди. Ушбу даъвода тақиқ ва хавф белгиси устидан шикоят қилинган. Иккинчи иш эса Вашингтонда кўриб чиқилмоқда.
Маълум қилинишича, март ойида тақиқни вақтинча тўхтатиб қўйган судя Рита Лин эндиликда ушбу буйруқни доимий равишда кучга киритиш масаласини кўриб чиқмоқда.
…