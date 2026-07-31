Судя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтди

·31·Техно
Судя Трамп маъмуриятининг Anthropic бўйича далиллари етарли эмаслигини айтди
Қисқача

АҚШда сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ва мамлакат Мудофаа вазирлиги ўртасидаги зиддият суд мажлисида кўриб чиқилди. Судя Доналд Трамп маъмурияти компанияни таъминот занжири хавфи деб аташ ва унинг технологияларидан фойдаланишни тақиқлаш учун етарли далиллар тақдим етмаганини маълум қилди.

АҚШда сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ва мамлакат Мудофаа вазирлиги ўртасидаги зиддият суд мажлисида кўриб чиқилди. Bloomberg ва Ахиос нашрларининг хабар беришича, судя Доналд Трамп маъмурияти компанияни “таъминот занжири хавфи” деб аташ ва унинг технологияларидан фойдаланишни тақиқлаш учун етарли далиллар тақдим этмаганини маълум қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур можаро Anthropic ва Pentagon ўртасидаги музокаралар тўхтаб қолгани ортидан келиб чиққан. Anthropic ўзининг сунъий интеллект моделларидан америкаликларни оммавий кузатиш ёки ҳалокатли қуролларни қўллаш бўйича нишонга олиш ва зарба бериш қарорларида фойдаланилишини истамаслигини билдирган. Компания бу каби технологиялар ҳозирда тўлиқ тайёр эмаслигини таъкидлаган.

Томонлар ўртасидаги зиддият сабаблари

Pentagon эса хусусий компания ҳарбий кучлар технологиялардан қандай фойдаланишини белгилаб беролмаслигини таъкидлаб, улардан қонуний доирада фойдаланишини маълум қилган. Шунингдек, ҳукумат Anthropic компаниясининг Мудофаа вазирлигини оммавий танқид қилгани тақиқни оқлашини даъво қилган.

АҚШ округ судяси Рита Лин ҳукуматнинг бу мантиғини “жуда хавотирли” деб атади. Унинг фикрича, бундай ёндашув маъмурият билан фикри бир чиқмаган федерал пудратчиларга нисбатан қасос олиш преседентини яратиши мумкин.

Суд муҳокамаси ва кейинги қадамлар

Шунингдек, Мудофаа вазирлиги Anthropic ҳарбий ҳаракатлар пайтида ўз сунъий интеллект моделларини ўчириб қўйиши ёки ўзгартириши мумкинлигини даъво қилган. Бироқ мутахассислар бу каби тахминлар ҳеч қандай далилга эга эмаслигини таъкидлашган. Судя Лин ҳам етказиб берилган моделни ўзгартириш ёки бирон-бир ўчиргични ишга тушириш мумкинлигига оид ҳеч қандай исбот кўрмаганини тасдиқлаган.

Пайшанба кунги суд мажлиси Anthropic компанияси март ойида Мудофаа вазирлигига қарши қўзғатган иккита даъво аризасидан бири доирасида бўлиб ўтди. Ушбу даъвода тақиқ ва хавф белгиси устидан шикоят қилинган. Иккинчи иш эса Вашингтонда кўриб чиқилмоқда.

Маълум қилинишича, март ойида тақиқни вақтинча тўхтатиб қўйган судя Рита Лин эндиликда ушбу буйруқни доимий равишда кучга киритиш масаласини кўриб чиқмоқда.

AnthropicСудСунъий интеллектPentagonАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Киберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиКиберхавфсизлик: спамчилар оммавий хабарлардан манзилли ҳужумларга ўтдиБугун, 02:24КареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаКареCloud тиббий маълумотлар сизиб чиққани ҳақида огоҳлантирмоқдаБугун, 01:29Redmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиRedmi K100 Pro тақдимоти ва техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 01:24Ёлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиЁлғизликка қарши сунъий интеллект қурилмаси янги овоз ва қиммат нарх билан қайтдиБугун, 00:53ChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаChatGPT ҳафтасига 1 миллиард фойдаланувчига яқинлашмоқдаБугун, 00:28Флорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаФлорида электромобиллар учун ажратилган маблағни учувчи таксиларга йўналтирмоқдаКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди