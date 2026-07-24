Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Хонанда Мафтуна Холмуротова шахсий ҳаётига оид янги постини эълон қилди. "Шакира" тахаллуси билан танилган ижодкор севган инсони билан танишганига бир йил бўлганини айтиб, бу санага бағишланган суратларни кузатувчилари билан бўлишди.
Унинг таъкидлашича, 2025 йилнинг 23 июли уларнинг ҳаётида янги босқич бошланган кун бўлган. Хонанда ўтган бир йил давомида жуфтлик биргаликда кўплаб қувончли кунларни бошдан кечиргани ва қийинчиликларни ҳам енгиб ўтганини ёзди.
"Аллоҳимга шукр. Ҳар бир лаҳза учун сизга раҳмат. Сиз билан ўтган ҳар бир куним мен учун қадрли хотира бўлиб қолади", дея мурожаат қилди Мафтуна.
У олдинда уларни яна кўплаб бахтли онлар ва бирга ўтадиган узоқ йиллар кутаётганини билдириб, "Бахтли бир йилимиз муборак бўлсин", деган тилакни қолдирди.
Пост эълон қилингач, хонанданинг мухлислари унинг муносабатларига қизиқиш билдиришди. Изоҳларда кўпчилик жуфтликни ушбу сана билан табриклаб, уларга бахт ва тотувлик тилади.
…