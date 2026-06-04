Апех ва Арчах Goldman Sachs билан кўчмас мулкни токенизация қилмоқда

·29·Иқтисодиёт
Апех ва Арчах Goldman Sachs билан кўчмас мулкни токенизация қилмоқда

Апех Груп компанияси Goldman Sachs'нинг ГС ДAP рақамли активлар платформасида чиқарилаётган токенизацияланган кўчмас мулк фонди учун бошқарув хизматларини тақдим этишини эълон қилди. Мазкур лойиҳа Goldman Sachs, Арчах рақамли активлар биржаси, ЛРК Груп инвестиция менежери ва Овнера провайдери билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Апех Групнинг рақамли активлар бўйича глобал раҳбари Агнес Мазурекнинг таъкидлашича, институционал миқёсдаги токенизация ишончли ва тартибга солинадиган инфратузилмага таянади. Ушбу ташаббус инвесторлар ва менежерлар орасида блокчейн технологияларига асосланган ечимларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатмоқда.

Фонд улушлари Goldman Sachs'нинг ГС ДAP платформаси орқали рақамли токенлар кўринишида чиқарилади. 2022-йилда ишга туширилган ушбу платформа махфийликка йўналтирилган Кантон Нетворк ва ДАМЛ ақлли контрактлар тили асосида қурилган бўлиб, активларни чиқариш, ҳисоб-китоб қилиш ва сақлаш имконини беради.

Лойиҳа доирасида ЛРК Груп фондни бошқаради, Арчах биржаси эса кастедиан (сақловчи) ва дастлабки тарқатиш ҳамкори сифатида иштирок этади. Овнера тармоғи эса эмитентлар, кастедианлар ва тарқатиш каналлари ўртасидаги ўзаро мувофиқликни таъминловчи қатлам вазифасини ўтайди.

Ушбу ҳамкорлик банклар ва тартибга солинадиган молия институтларининг реал активларни (РВА) блокчейн тармоғига ўтказиш борасидаги интилишларини акс эттиради. Ҳозирда токенизация бозори нафақат кўчмас мулкни, балки пул бозори фондлари ва хусусий кредитларни ҳам қамраб олган ҳолда жадал ривожланмоқда.

Goldman SachsТокенизацияКўчмас МулкБлокчейнКрипто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди