Апех ва Арчах Goldman Sachs билан кўчмас мулкни токенизация қилмоқда
Апех Груп компанияси Goldman Sachs'нинг ГС ДAP рақамли активлар платформасида чиқарилаётган токенизацияланган кўчмас мулк фонди учун бошқарув хизматларини тақдим этишини эълон қилди. Мазкур лойиҳа Goldman Sachs, Арчах рақамли активлар биржаси, ЛРК Груп инвестиция менежери ва Овнера провайдери билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Апех Групнинг рақамли активлар бўйича глобал раҳбари Агнес Мазурекнинг таъкидлашича, институционал миқёсдаги токенизация ишончли ва тартибга солинадиган инфратузилмага таянади. Ушбу ташаббус инвесторлар ва менежерлар орасида блокчейн технологияларига асосланган ечимларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатмоқда.
Фонд улушлари Goldman Sachs'нинг ГС ДAP платформаси орқали рақамли токенлар кўринишида чиқарилади. 2022-йилда ишга туширилган ушбу платформа махфийликка йўналтирилган Кантон Нетворк ва ДАМЛ ақлли контрактлар тили асосида қурилган бўлиб, активларни чиқариш, ҳисоб-китоб қилиш ва сақлаш имконини беради.
Лойиҳа доирасида ЛРК Груп фондни бошқаради, Арчах биржаси эса кастедиан (сақловчи) ва дастлабки тарқатиш ҳамкори сифатида иштирок этади. Овнера тармоғи эса эмитентлар, кастедианлар ва тарқатиш каналлари ўртасидаги ўзаро мувофиқликни таъминловчи қатлам вазифасини ўтайди.
Ушбу ҳамкорлик банклар ва тартибга солинадиган молия институтларининг реал активларни (РВА) блокчейн тармоғига ўтказиш борасидаги интилишларини акс эттиради. Ҳозирда токенизация бозори нафақат кўчмас мулкни, балки пул бозори фондлари ва хусусий кредитларни ҳам қамраб олган ҳолда жадал ривожланмоқда.
…