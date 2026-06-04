Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилди

·102·Дунё
Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилди
Аудио версияси

Фото: Reuters

Дунё ҳамжамияти ва халқаро оммавий ахборот воситаларининг нигоҳи яна бир бор уруш олови ичида қолаётган ҳудудлардаги фожиали воқеаларга қаратилди. Донецк вилоятининг оккупация остидаги ҳудудида тинч аҳоли вакиллари кетаётган йўловчи автобусига учувчисиз учиш аппарати (дрон) орқали ҳалокатли зарба берилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Мазкур мудҳиш ҳодиса оқибатида бир неча киши ҳаётдан кўз юмди.

Зарба тафсилотлари ва қурбонлар сони

Дастлабки маълумотларга кўра, ўзини ўзи эълон қилган Донецк халқ республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин чоршанба куни эрталаб «Москва – Симферополь» йўналишида ҳаракатланаётган транспорт воситаси нишонга олингани, бунинг оқибатида 7 киши ҳалок бўлиб, 11 киши оғир тан жароҳати олганини маълум қилган эди.

Бироқ кейинроқ вазиятга аниқлик киритилиб, қурбонлар сони 8 нафарга етгани эълон қилинди. Шунингдек, автобус Россия пойтахтидан эмас, балки шаҳар четидаги Подольск аҳоли пунктидан йўлга чиққани маълум бўлди. Фронт чизиғидан тахминан 40 километр узоқликда жойлашган Енакиево шаҳрида юз берган ушбу воқеа юзасидан қуйидаги тафсилотлар аниқланган:

  • Йўловчилар ҳолати: Маҳаллий соғлиқни сақлат вазирлиги жабрланганларнинг барчаси оддий фуқаролар эканини, улар орасида ҳарбийлар умумуман бўлмаганини тасдиқлади. Жабрланувчилар зудлик билан Горловкадаги шифохонага етказилган.

  • Рўйхат муаммоси: Мазкур рейс учун жами 53 киши рўйхатдан ўтган бўлиб, портлаш пайтида уларнинг қанчаси салон ичида бўлгани ҳозирча номаълум. Мутасаддилар йўловчиларнинг ҳаракатланиш графиги бўйича суриштирув ўтказмоқда.

  • Транспорт компанияси баёноти: Аннексия қилинган Қрим расмийлари автобус маҳаллий ташувчига тегишли эканини билдирди. «Большой мир» ширкати раҳбари Элмаз Аблякимовнинг сўзларига кўра, Россия марказидан яриморолга қатнайдиган транспортлар Донецкнинг шимолий қисми ёки Мариуполь орқали ўтувчи «Новороссия» автомагистралидан фойдаланади.

Томонларнинг расмий муносабати

Мазкур қонли ҳодиса юзасидан икки томон ҳам бир-бирига зид бўлган расмий баёнотларни илгари сурмоқда:

Томонлар

Расмий позиция ва билдирилган фикрлар

Украина Қуролли Кучлари

Бош штаб Енакиево ҳудудидаги ҳужумларни тасдиқламади ва «тажовузкор давлат баёнотларига изоҳ бермаслигини» маълум қилди.

Украина МХМК вакили

А. Коваленко Россиянинг ўзи дронлар билан тинч аҳолини нишонга олишини ва бу террорни хаспўшлаш учун параллел реаллик яратаётганини айтди.

Россия раҳбарияти

Кремль вакили Дмитрий Песков воқеани «Киев режимининг навбатдаги жинояти» деб баҳолади. Тергов қўмитаси теракт моддаси билан иш очди.

Бундан ташқари, яқинда Россия президенти Владимир Путин Украина томонини ёшлар ва вояга етмаганларга нисбатан оғир жиноятлар содир этаётганликда айблаб, Старобельск ва Геническ шаҳарларидаги ҳужумларни мисол қилиб келтирган эди. Украина томони эса Старобельскдаги ҳужум фақатгина Россия ҳарбий объектларига қаратилганини ва халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларига қатъий амал қилинишини билдирган.

Москва ўз ҳудудига уюштирилаётган бу каби ҳужумларга жавобан Украина инфратузилмасига «тизимли зарбалар» берилиши ҳақида яна бир бор огоҳлантирди. Россия ҳукумати фақат ҳарбий нишонларни ўққа тутаётганини таъкидласа-да, амалда тинч аҳоли орасида қурбонлар сони ортиб бормоқда.

Дунё ва минтақадаги энг сўнгги сиёсий жараёнлар, халқаро низолар атрофидаги муҳим ва холис янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЕнакиевоДенис ПушилинДонецкМоскваСимферополь
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ давлат котибининг Украина ҳақидаги баёнотига Лавровнинг муносабатиКеча, 18:07Эверестда 6 кун овқатсиз ва кислородсиз қолган эркак тирик топилдиКеча, 17:515300 йиллик мумияда хавфли микроорганизмлар аниқландиКеча, 14:12Кутилмаган воқеа: аёл машинаси билан метро рельсига тушиб қолдиКеча, 13:42Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот бердиКеча, 12:58Илон Маск дунёдаги илк триллионер бўлиши мумкинКеча, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди