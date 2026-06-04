Енакиево яқинида йўловчи автобусига дрон орқали ҳужум уюштирилди
Фото: Reuters
Дунё ҳамжамияти ва халқаро оммавий ахборот воситаларининг нигоҳи яна бир бор уруш олови ичида қолаётган ҳудудлардаги фожиали воқеаларга қаратилди. Донецк вилоятининг оккупация остидаги ҳудудида тинч аҳоли вакиллари кетаётган йўловчи автобусига учувчисиз учиш аппарати (дрон) орқали ҳалокатли зарба берилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Мазкур мудҳиш ҳодиса оқибатида бир неча киши ҳаётдан кўз юмди.
Зарба тафсилотлари ва қурбонлар сони
Дастлабки маълумотларга кўра, ўзини ўзи эълон қилган Донецк халқ республикаси (ДХР) раҳбари Денис Пушилин чоршанба куни эрталаб «Москва – Симферополь» йўналишида ҳаракатланаётган транспорт воситаси нишонга олингани, бунинг оқибатида 7 киши ҳалок бўлиб, 11 киши оғир тан жароҳати олганини маълум қилган эди.
Бироқ кейинроқ вазиятга аниқлик киритилиб, қурбонлар сони 8 нафарга етгани эълон қилинди. Шунингдек, автобус Россия пойтахтидан эмас, балки шаҳар четидаги Подольск аҳоли пунктидан йўлга чиққани маълум бўлди. Фронт чизиғидан тахминан 40 километр узоқликда жойлашган Енакиево шаҳрида юз берган ушбу воқеа юзасидан қуйидаги тафсилотлар аниқланган:
Йўловчилар ҳолати: Маҳаллий соғлиқни сақлат вазирлиги жабрланганларнинг барчаси оддий фуқаролар эканини, улар орасида ҳарбийлар умумуман бўлмаганини тасдиқлади. Жабрланувчилар зудлик билан Горловкадаги шифохонага етказилган.
Рўйхат муаммоси: Мазкур рейс учун жами 53 киши рўйхатдан ўтган бўлиб, портлаш пайтида уларнинг қанчаси салон ичида бўлгани ҳозирча номаълум. Мутасаддилар йўловчиларнинг ҳаракатланиш графиги бўйича суриштирув ўтказмоқда.
Транспорт компанияси баёноти: Аннексия қилинган Қрим расмийлари автобус маҳаллий ташувчига тегишли эканини билдирди. «Большой мир» ширкати раҳбари Элмаз Аблякимовнинг сўзларига кўра, Россия марказидан яриморолга қатнайдиган транспортлар Донецкнинг шимолий қисми ёки Мариуполь орқали ўтувчи «Новороссия» автомагистралидан фойдаланади.
Томонларнинг расмий муносабати
Мазкур қонли ҳодиса юзасидан икки томон ҳам бир-бирига зид бўлган расмий баёнотларни илгари сурмоқда:
Томонлар
Расмий позиция ва билдирилган фикрлар
Украина Қуролли Кучлари
Бош штаб Енакиево ҳудудидаги ҳужумларни тасдиқламади ва «тажовузкор давлат баёнотларига изоҳ бермаслигини» маълум қилди.
Украина МХМК вакили
А. Коваленко Россиянинг ўзи дронлар билан тинч аҳолини нишонга олишини ва бу террорни хаспўшлаш учун параллел реаллик яратаётганини айтди.
Россия раҳбарияти
Кремль вакили Дмитрий Песков воқеани «Киев режимининг навбатдаги жинояти» деб баҳолади. Тергов қўмитаси теракт моддаси билан иш очди.
Бундан ташқари, яқинда Россия президенти Владимир Путин Украина томонини ёшлар ва вояга етмаганларга нисбатан оғир жиноятлар содир этаётганликда айблаб, Старобельск ва Геническ шаҳарларидаги ҳужумларни мисол қилиб келтирган эди. Украина томони эса Старобельскдаги ҳужум фақатгина Россия ҳарбий объектларига қаратилганини ва халқаро гуманитар ҳуқуқ нормаларига қатъий амал қилинишини билдирган.
Москва ўз ҳудудига уюштирилаётган бу каби ҳужумларга жавобан Украина инфратузилмасига «тизимли зарбалар» берилиши ҳақида яна бир бор огоҳлантирди. Россия ҳукумати фақат ҳарбий нишонларни ўққа тутаётганини таъкидласа-да, амалда тинч аҳоли орасида қурбонлар сони ортиб бормоқда.
Дунё ва минтақадаги энг сўнгги сиёсий жараёнлар, халқаро низолар атрофидаги муҳим ва холис янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…