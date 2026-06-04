Оливер Гласнер Милан билан 6 соатлик музокара ўтказди

·89·Спорт
Оливер Гласнер Милан билан 6 соатлик музокара ўтказди
Аудио версияси

Австриялик мутахассис Оливер Гласнер Милан клубининг янги бош мураббийи бўлиш учун асосий номзодга айланди. Маълумотларга кўра, мураббий клуб хўжайини Геррй Кардинале ва маслаҳатчи Златан Ибрагимович билан узоқ давом этган учрашув ўтказган. Германияда бўлиб ўтган ушбу мулоқот қарийб олти соат давом этган бўлиб, унда томонлар клубнинг келажакдаги лойиҳаларини муҳокама қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гласнер учун Европанинг энг нуфузли жамоаларидан бирини бошқариш истиқболи жуда жозибали кўринмоқда. Австрия, Германия ва Англияда муваффақият қозонган 51 ёшли мураббий эндиликда ўзини А Серияда синаб кўришга тайёр. Милан раҳбарияти Массимилиано Аллегри ўрнига замонавий тактик фалсафага эга ва халқаро тажрибага эга мураббийни қидирмоқда.

Оливер Гласнер ўз фаолияти давомида Эинтрачт Франкфурт билан Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритган, шунингдек, Кристал Пелас билан ҳам ижобий натижалар қайд этган. Унинг халқаро майдондаги нуфузи Милан раҳбариятининг эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди. Бироқ, "россонерилар" бу пойгада ёлғиз эмас.

Англиянинг Фулхэм клуби ҳам Гласнерни ўз сафига қўшиб олмоқчи. Агар жамоанинг ҳозирги мураббийи Марко Силва Бенфика клубига ўтиб кетса, Лондонликлар айнан Гласнерни асосий ўринбосар сифатида кўрмоқда. Бу ҳолат Милан раҳбариятини музокараларни тезлаштиришга мажбур қилиши мумкин.

Ҳозирча Милан мураббий борасида расмий баёнот бергани йўқ, бироқ яқин ҳафталар ичида вазиятга ойдинлик киритилиши кутилмоқда. Гласнернинг танлови Милан лойиҳасининг жозибадорлиги ва Фулхэм таклифининг молиявий томонларига боғлиқ бўлади.

МиланОливер ГласнерЗлатан ИбрагимовичА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди