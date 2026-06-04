Оливер Гласнер Милан билан 6 соатлик музокара ўтказди
Австриялик мутахассис Оливер Гласнер Милан клубининг янги бош мураббийи бўлиш учун асосий номзодга айланди. Маълумотларга кўра, мураббий клуб хўжайини Геррй Кардинале ва маслаҳатчи Златан Ибрагимович билан узоқ давом этган учрашув ўтказган. Германияда бўлиб ўтган ушбу мулоқот қарийб олти соат давом этган бўлиб, унда томонлар клубнинг келажакдаги лойиҳаларини муҳокама қилишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гласнер учун Европанинг энг нуфузли жамоаларидан бирини бошқариш истиқболи жуда жозибали кўринмоқда. Австрия, Германия ва Англияда муваффақият қозонган 51 ёшли мураббий эндиликда ўзини А Серияда синаб кўришга тайёр. Милан раҳбарияти Массимилиано Аллегри ўрнига замонавий тактик фалсафага эга ва халқаро тажрибага эга мураббийни қидирмоқда.
Оливер Гласнер ўз фаолияти давомида Эинтрачт Франкфурт билан Европа лигаси ғолиблигини қўлга киритган, шунингдек, Кристал Пелас билан ҳам ижобий натижалар қайд этган. Унинг халқаро майдондаги нуфузи Милан раҳбариятининг эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди. Бироқ, "россонерилар" бу пойгада ёлғиз эмас.
Англиянинг Фулхэм клуби ҳам Гласнерни ўз сафига қўшиб олмоқчи. Агар жамоанинг ҳозирги мураббийи Марко Силва Бенфика клубига ўтиб кетса, Лондонликлар айнан Гласнерни асосий ўринбосар сифатида кўрмоқда. Бу ҳолат Милан раҳбариятини музокараларни тезлаштиришга мажбур қилиши мумкин.
Ҳозирча Милан мураббий борасида расмий баёнот бергани йўқ, бироқ яқин ҳафталар ичида вазиятга ойдинлик киритилиши кутилмоқда. Гласнернинг танлови Милан лойиҳасининг жозибадорлиги ва Фулхэм таклифининг молиявий томонларига боғлиқ бўлади.
…