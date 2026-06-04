Коинотга саёҳат нархи маълум қилинди: Бир киши учун 2 миллиард рубл

·38·Техно
Коинотга саёҳат нархи маълум қилинди: Бир киши учун 2 миллиард рубл
Аудио версияси

Коинотга туристик парвозни амалга ошириш нархи тахминан 2 миллиард рублни ташкил этиши мумкин. Бу ҳақда “Роскосмос” раҳбари Дмитрий Баканов VK Видео платформасига берган интервюсида маълум қилди, деб ёзмоқда ТАСС агентлиги. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бакановнинг тушунтиришича, бундай парвоз нархи бевосита ракетанинг таннархи ва миссия иштирокчилари сонига боғлиқ. Шу билан бирга, хавфсизлик нуқтаи назаридан кема бортида вазиятни назорат қила оладиган ва туристларга ёрдам берадиган камида икки нафар профессионал мутахассис бўлиши шарт.

“Бу ҳозирча қиммат лойиҳа. Нарх ракета қийматининг иштирокчилар сонига бўлинган қисмига тенг. Шунинг учун у тахминан икки миллиард рубл атрофида бўлади”, — дея таъкидлади давлат корпорацияси раҳбари.

Шунингдек, “Роскосмос” коинот туризми тушунчасига нафақат орбитага чиқишни, балки соҳа корхоналарига ташриф буюришни ҳам киритмоқда. Бакановнинг сўзларига кўра, ҳатто двигател синовларини бевосита кузатиш ҳам туристларда унутилмас таассурот қолдириши мумкин.

РоскосмосКоинот ТуризмиТехнологияРакетаРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади