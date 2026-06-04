ФГ Нехус 17,8 миллион долларлик Этер сотди: Зарар 100 миллиондан ошди
Архам таҳлилий платформаси томонидан ФГ Нехус очиқ акциядорлик компаниясига тегишли деб кўрсатилган ҳамён чоршанба куни яна 10 000 Этер ўтказмасини амалга оширди. Бу ҳаракат компаниянинг 2025-йилда йирик позиция шакллантирганидан сўнг бошланган сотувлар сериясининг давоми бўлди. Жорий нархларда ушбу транзакция тахминан 17,8 миллион долларни ташкил этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Насдақ биржасида рўйхатга олинган компания аввалроқ ўз ғазнасидаги 21 000 дан ортиқ ЭТ активларини тахминан 55 миллион долларга сотган эди. ФГ Нехус 2025-йилнинг август ва сентябрь ойлари оралиғида ҳар бир тангани ўртача 3 860 доллардан, жами 50 770 ЭТ тўплаган эди. Ўша пайтда ушбу инвестиция портфели 196 миллион долларга баҳоланган.
КоинГекко маълумотларига кўра, Этер нархи ҳозирда 1 765 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Бу ФГ Нехус сотиб олган ўртача нархдан 54 фоизга паст демакдир. Натижада, компаниянинг дастлабки инвестицияси бўйича кўрган зарари 100 миллион доллардан ошиб кетди. Яҳоо Финансе маълумотлари эса компания акциялари нархи пайшанба кунги савдоларда 13,40 фоизга тушиб, 7,11 долларни ташкил этганини кўрсатмоқда.
ФГ Нехус 2025-йил декабрь ойида 40 093 ЭТ активига эгалигини маълум қилган эди, бироқ сўнгги сотувлар бўйича ҳали расмий изоҳ бермади. Компаниянинг ушбу стратегияси бошқа йирик корпоратив Этер эгаларининг ёндашувига зид келмоқда. Масалан, 5,4 миллиондан ортиқ ЭТ билан энг йирик эгалик қилувчи БитМине компанияси нархлар тушишига қарамай, ўз позициясини тўлдиришда давом этмоқда.
…