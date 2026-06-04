ФГ Нехус 17,8 миллион долларлик Этер сотди: Зарар 100 миллиондан ошди

·28·Иқтисодиёт
ФГ Нехус 17,8 миллион долларлик Этер сотди: Зарар 100 миллиондан ошди

Архам таҳлилий платформаси томонидан ФГ Нехус очиқ акциядорлик компаниясига тегишли деб кўрсатилган ҳамён чоршанба куни яна 10 000 Этер ўтказмасини амалга оширди. Бу ҳаракат компаниянинг 2025-йилда йирик позиция шакллантирганидан сўнг бошланган сотувлар сериясининг давоми бўлди. Жорий нархларда ушбу транзакция тахминан 17,8 миллион долларни ташкил этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Насдақ биржасида рўйхатга олинган компания аввалроқ ўз ғазнасидаги 21 000 дан ортиқ ЭТ активларини тахминан 55 миллион долларга сотган эди. ФГ Нехус 2025-йилнинг август ва сентябрь ойлари оралиғида ҳар бир тангани ўртача 3 860 доллардан, жами 50 770 ЭТ тўплаган эди. Ўша пайтда ушбу инвестиция портфели 196 миллион долларга баҳоланган.

КоинГекко маълумотларига кўра, Этер нархи ҳозирда 1 765 доллар атрофида савдо қилинмоқда. Бу ФГ Нехус сотиб олган ўртача нархдан 54 фоизга паст демакдир. Натижада, компаниянинг дастлабки инвестицияси бўйича кўрган зарари 100 миллион доллардан ошиб кетди. Яҳоо Финансе маълумотлари эса компания акциялари нархи пайшанба кунги савдоларда 13,40 фоизга тушиб, 7,11 долларни ташкил этганини кўрсатмоқда.

ФГ Нехус 2025-йил декабрь ойида 40 093 ЭТ активига эгалигини маълум қилган эди, бироқ сўнгги сотувлар бўйича ҳали расмий изоҳ бермади. Компаниянинг ушбу стратегияси бошқа йирик корпоратив Этер эгаларининг ёндашувига зид келмоқда. Масалан, 5,4 миллиондан ортиқ ЭТ билан энг йирик эгалик қилувчи БитМине компанияси нархлар тушишига қарамай, ўз позициясини тўлдиришда давом этмоқда.

ФГ НехусЭтерEthereumКриптовалютаНасдақ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
ФГ Нехус 17,8 миллион долларлик Этер сотди: Зарар 100 миллиондан ошди – Zamin.uz, 04.06.2026