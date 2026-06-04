Ливерпул Германия футболи юлдузи Кеннет Эичҳорн учун курашни кучайтирди
Ливерпул жамоаси Ҳерта БСК ярим ҳимоячиси Кеннет Эичҳорн трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди. Маълумотларга кўра, мерсисайдликлар 16 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш учун рақобатчиларини ортда қолдиришга ҳаракат қилмоқда. Флориан Плеттенберг берган хабарга кўра, сўнгги кунларда томонлар ўртасида янги мулоқот босқичи бўлиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Кеннет Эичҳорн Германиянинг энг истиқболли ёш футболчиларидан бири ҳисобланади. Ливерпул уни узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда. Англия Премер-лигаси клублари ушбу трансфер учун тахминан 20 миллион евро атрофида маблағ сарфлашга тайёр эканликлари айтилмоқда. Бу эса футболчининг бозор қиймати сезиларли даражада ошганидан далолат беради.
Бавария ва Боруссия Дортмунд каби Бундеслиқа грандлари ҳам футболчига қизиқиш билдирган эди, бироқ молиявий талаблар юқорилиги сабабли улар пойгадан чиқишга яқин турибди. Хусусан, Бавария 16 ёшли ўйинчи учун сўралаётган катта миқдордаги имзо бонуси ва умумий пакетни тўлашни истамаган. Бу ҳолат молиявий имкониятлари кенгроқ бўлган Англия клубларига устунлик бермоқда.
Брехит қоидаларига кўра, Эичҳорн 2027-йилнинг июльида 18 ёшга тўлмагунча Англияда расмий ўйинларда қатнаша олмайди. Шу сабабли, Ливерпул уни сотиб олиб, ривожланишини давом эттириши учун Баер Леверкусен жамоасига ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқда. Худди шундай стратегияни Манчестер Сити ҳам режалаштираётгани трансфер бозоридаги рақобатни янада қиздирмоқда.
…