Ливерпул Германия футболи юлдузи Кеннет Эичҳорн учун курашни кучайтирди

·97·Спорт
Ливерпул Германия футболи юлдузи Кеннет Эичҳорн учун курашни кучайтирди
Аудио версияси

Ливерпул жамоаси Ҳерта БСК ярим ҳимоячиси Кеннет Эичҳорн трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирди. Маълумотларга кўра, мерсисайдликлар 16 ёшли иқтидор эгасини ўз сафига қўшиб олиш учун рақобатчиларини ортда қолдиришга ҳаракат қилмоқда. Флориан Плеттенберг берган хабарга кўра, сўнгги кунларда томонлар ўртасида янги мулоқот босқичи бўлиб ўтган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Кеннет Эичҳорн Германиянинг энг истиқболли ёш футболчиларидан бири ҳисобланади. Ливерпул уни узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда. Англия Премер-лигаси клублари ушбу трансфер учун тахминан 20 миллион евро атрофида маблағ сарфлашга тайёр эканликлари айтилмоқда. Бу эса футболчининг бозор қиймати сезиларли даражада ошганидан далолат беради.

Бавария ва Боруссия Дортмунд каби Бундеслиқа грандлари ҳам футболчига қизиқиш билдирган эди, бироқ молиявий талаблар юқорилиги сабабли улар пойгадан чиқишга яқин турибди. Хусусан, Бавария 16 ёшли ўйинчи учун сўралаётган катта миқдордаги имзо бонуси ва умумий пакетни тўлашни истамаган. Бу ҳолат молиявий имкониятлари кенгроқ бўлган Англия клубларига устунлик бермоқда.

Брехит қоидаларига кўра, Эичҳорн 2027-йилнинг июльида 18 ёшга тўлмагунча Англияда расмий ўйинларда қатнаша олмайди. Шу сабабли, Ливерпул уни сотиб олиб, ривожланишини давом эттириши учун Баер Леверкусен жамоасига ижарага бериш вариантини кўриб чиқмоқда. Худди шундай стратегияни Манчестер Сити ҳам режалаштираётгани трансфер бозоридаги рақобатни янада қиздирмоқда.

ЛиверпулКеннет ЭичҳорнТрансферАнглия Премер-лигасиҲерта БСК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди