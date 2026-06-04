Bitcoin нархи 2022-йилги пасайиш даври тренд чизиғига етди
Bitcoin (БТК) нархи сўнгги тўрт ойлик энг паст даражага тушиши натижасида муҳим айиқ бозори тренд чизиғига етиб келди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, 2023-йилдан буён илк бор БТК/УСД жуфтлиги ўзининг 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичи (СМА) даражасига қайтди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
200 ҳафталик СМА Bitcoin айиқ бозорлари давридаги асосий ўлчов мезони ҳисобланади. Вақт ўтиши билан фақат ўсиб борувчи ушбу тренд чизиғи ҳозирда 61,626 УСД даражасида жойлашган. Нарх охирги марта 2023-йилнинг октябрь ойида ушбу кўрсаткич билан тўқнашган эди, бироқ 2022-йилги пасайиш даврида у буқалар назоратни тўлиқ қўлга олгунча қаршилик вазифасини ўтаган.
Таниқли таҳлилчи КоллинТалксCrypto ушбу 200 ҳафталик СМА даражасига қайтишни "муҳим босқич" деб атади. У ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида: "Нарх шу нуқтадан юқорига сакрайдими ёки тушишда давом этадими?" деган саволни ўртага ташлади. Таҳлилчи, шунингдек, айиқ бозоридаги энг яхши кириш нуқталари айнан 200 ҳафталик МА кўрсаткичидан пастда содир бўлишини қўшимча қилди.
Баъзи оптимистик таҳлилчилар Bitcoin нархининг сўнгги маҳаллий минимумларда "ҳаддан ташқари сотилган" (оверсолд) ҳолатига эътибор қаратмоқдалар. Ҳозирда бозор иштирокчилари ушбу муҳим қўллаб-қувватлаш даражаси сақланиб қолиши ёки нарх янада пастга шўнғишини диққат билан кузатмоқда.
…