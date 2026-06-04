Bitcoin нархи 2022-йилги пасайиш даври тренд чизиғига етди

·22·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи 2022-йилги пасайиш даври тренд чизиғига етди

Bitcoin (БТК) нархи сўнгги тўрт ойлик энг паст даражага тушиши натижасида муҳим айиқ бозори тренд чизиғига етиб келди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, 2023-йилдан буён илк бор БТК/УСД жуфтлиги ўзининг 200 ҳафталик оддий ҳаракатланувчи ўртача кўрсаткичи (СМА) даражасига қайтди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

200 ҳафталик СМА Bitcoin айиқ бозорлари давридаги асосий ўлчов мезони ҳисобланади. Вақт ўтиши билан фақат ўсиб борувчи ушбу тренд чизиғи ҳозирда 61,626 УСД даражасида жойлашган. Нарх охирги марта 2023-йилнинг октябрь ойида ушбу кўрсаткич билан тўқнашган эди, бироқ 2022-йилги пасайиш даврида у буқалар назоратни тўлиқ қўлга олгунча қаршилик вазифасини ўтаган.

Таниқли таҳлилчи КоллинТалксCrypto ушбу 200 ҳафталик СМА даражасига қайтишни "муҳим босқич" деб атади. У ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида: "Нарх шу нуқтадан юқорига сакрайдими ёки тушишда давом этадими?" деган саволни ўртага ташлади. Таҳлилчи, шунингдек, айиқ бозоридаги энг яхши кириш нуқталари айнан 200 ҳафталик МА кўрсаткичидан пастда содир бўлишини қўшимча қилди.

Баъзи оптимистик таҳлилчилар Bitcoin нархининг сўнгги маҳаллий минимумларда "ҳаддан ташқари сотилган" (оверсолд) ҳолатига эътибор қаратмоқдалар. Ҳозирда бозор иштирокчилари ушбу муҳим қўллаб-қувватлаш даражаси сақланиб қолиши ёки нарх янада пастга шўнғишини диққат билан кузатмоқда.

BitcoinКриптоБиржаИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди