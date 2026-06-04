Габриел Жесус Эвертон сафига ўтиши мумкин: Трансфер тафсилотлари маълум
Эвертон жамоаси ёзги трансфер ойнасида Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесусни ўз сафига қўшиб олишга қизиқиш билдирмоқда. Мерсисайдликлар бразилиялик футболчини ҳужумдаги муаммоларга ечим сифатида кўрмоқда, бироқ молиявий тўсиқлар ушбу келишувни мураккаблаштириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Футбол Инсидер нашрининг хабар беришича, Эвертон ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган ва Габриел Жесусни асосий нишон сифатида белгилаган. Шунга қарамай, клуб Арсенал сўраётган 20 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни тўлашга тайёр эмас. Шунингдек, футболчининг жароҳатларга мойиллиги ҳам раҳбариятни бироз хавотирга солмоқда.
Микел Артета ҳужум чизиғини янгилашни режалаштираётгани сабабли, Лондон клуби 29 ёшли ҳужумчи билан хайрлашишга тайёр. Габриел Жесус жорий мавсумда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйди ва ёзда жамоани тарк этиши кутилаётган футболчилар рўйхатига киритилган.
Эвертон учун энг катта муаммолардан бири футболчининг маоши ҳисобланади. Ҳозирда у Арсенал сафида юқори маош олмоқда ва трансфер амалга ошиши учун бразилиялик ҳужумчи ўз молиявий талабларини камайтириши керак бўлади. Ҳужумчига шунингдек, Милан, Ювентус ва Палмеирас каби клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Маълумот учун, Габриел Жесус ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида жароҳатлар сабабли бор-йўғи 14 та ўйинда майдонга тушиб, уларнинг фақат 3 тасини асосий таркибда бошлаган. Унинг Англиядаги бой тажрибаси Эвертон мураббийлар штабини ўзига жалб қилмоқда.
…