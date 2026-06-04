Габриел Жесус Эвертон сафига ўтиши мумкин: Трансфер тафсилотлари маълум

·67·Спорт
Габриел Жесус Эвертон сафига ўтиши мумкин: Трансфер тафсилотлари маълум
Аудио версияси

Эвертон жамоаси ёзги трансфер ойнасида Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесусни ўз сафига қўшиб олишга қизиқиш билдирмоқда. Мерсисайдликлар бразилиялик футболчини ҳужумдаги муаммоларга ечим сифатида кўрмоқда, бироқ молиявий тўсиқлар ушбу келишувни мураккаблаштириши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Футбол Инсидер нашрининг хабар беришича, Эвертон ҳужум чизиғини кучайтиришни мақсад қилган ва Габриел Жесусни асосий нишон сифатида белгилаган. Шунга қарамай, клуб Арсенал сўраётган 20 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни тўлашга тайёр эмас. Шунингдек, футболчининг жароҳатларга мойиллиги ҳам раҳбариятни бироз хавотирга солмоқда.

Микел Артета ҳужум чизиғини янгилашни режалаштираётгани сабабли, Лондон клуби 29 ёшли ҳужумчи билан хайрлашишга тайёр. Габриел Жесус жорий мавсумда асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйди ва ёзда жамоани тарк этиши кутилаётган футболчилар рўйхатига киритилган.

Эвертон учун энг катта муаммолардан бири футболчининг маоши ҳисобланади. Ҳозирда у Арсенал сафида юқори маош олмоқда ва трансфер амалга ошиши учун бразилиялик ҳужумчи ўз молиявий талабларини камайтириши керак бўлади. Ҳужумчига шунингдек, Милан, Ювентус ва Палмеирас каби клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Маълумот учун, Габриел Жесус ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида жароҳатлар сабабли бор-йўғи 14 та ўйинда майдонга тушиб, уларнинг фақат 3 тасини асосий таркибда бошлаган. Унинг Англиядаги бой тажрибаси Эвертон мураббийлар штабини ўзига жалб қилмоқда.

АрсеналЭвертонГабриел ЖесусТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди