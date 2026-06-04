Душан Влаҳович фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин
Европа футболининг ёзги трансфер бозорида навбатдаги йирик ва шов-шувли воқелик содир бўлиш арафасида турибди. Италия А Сериясининг гранди ҳисобланган Туриннинг «Ювентус» клуби ҳамда Сербия миллий терма жамоасининг маҳоратли тўпурари Душан Влаҳович фаолиятида кескин бурилиш ясаб, бошқа жамоа либосини кийишга жуда яқин турибди. Италиянинг нуфузли «Tuttosport» нашри тарқатган сўнгги қайноқ маълумотларга қараганда, сербиялик ҳужумчининг хизматларига Лондоннинг машҳур «Челси» клуби жуда жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Лондоннинг «кўклар» жамоаси Турин клуби билан шартнома масаласида келиша олмаётган ва кетиш иштиёқида бўлган иқтидорли футболчи атрофидаги қулай вазиятдан унумли фойдаланиб, уни тезроқ Туманли Альбионга олиб келишни режалаштирмоқда.
Тўпурар учун Европа грандлари ўртасидаги улкан кураш
Бироқ, сербиялик голлар машинасини ўз таркибига қўшиб олиш «Челси» учун осон кечмайдиган кўринади. Чунки трансфер бозорида унга харидор бўлган бошқа йирик даъвогарлар ҳам саф тортган:
Мадриднинг «Атлетико» клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Влаҳович вариантини фаол ўрганмоқда;
Мюнхеннинг «Бавария» жамоаси сербиялик ҳужумчини ўз сафида кўришни жуда ҳам хоҳламоқда.
Манбанинг алоҳида қайд этишича, ушбу даъвогар клубларнинг молиявий имкониятлари ва таклиф қилаётган маблағлари Италиянинг амалдаги яна бир вакили — «Наполи» жамоаси кўрсатаётган имкониятлардан анча устун ҳисобланади.
«Ювентус» билан боши берк кўчага кириб қолган музокаралар
Хўш, ушбу трансфер муҳокамаларига аслида нима сабаб бўлди? Аввалроқ спорт матбуотида «Ювентус» раҳбарияти ва футболчи ўртасида амалдаги меҳнат битимини узайтириш бўйича олиб борилаётган расмий музокаралар мутлақо боши берк кўчага кириб қолгани ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Томонлар молиявий шартлар борасида бир тўхтамга кела олишмагани боис, футболчи жамоани тарк этишга қарор қилган.
Эслатиб ўтамиз, бўйдор ва сермаҳсул ҳужумчи Душан Влаҳович 2022 йилдан буён Турин клуби шарафини муносиб ҳимоя қилиб, жамоанинг асосий зарбдор кучи сифатида тўп суриб келмоқда.
Футболчининг ҳозирги клуби
Даъвогар грандлар
Трансфернинг асосий сабаби
«Ювентус» (Турин)
«Челси», «Бавария», «Атлетико»
Шартнома музокараларининг муваффақиятсизлиги
Мухлислар учун интрига: Дунё футболининг энг иқтидорли марказий ҳужумчиларидан бири бўлган Влаҳовичнинг кейинги манзили қайси чемпионат бўлиши барча учун жуда қизиқ. Лондон аристократлари бу курашда ғалаба қозона оладими ёки Мюнхен немис машинаси устун келадими? Буни тез орада билиб оламиз.
Европа футболининг энг сўнгги трансфер бомбалари, кутилмаган келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…