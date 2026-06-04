Душан Влаҳович фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин

·143·Спорт
Душан Влаҳович фаолиятини Англия Премьер-лигасида давом эттириши мумкин
Аудио версияси

Европа футболининг ёзги трансфер бозорида навбатдаги йирик ва шов-шувли воқелик содир бўлиш арафасида турибди. Италия А Сериясининг гранди ҳисобланган Туриннинг «Ювентус» клуби ҳамда Сербия миллий терма жамоасининг маҳоратли тўпурари Душан Влаҳович фаолиятида кескин бурилиш ясаб, бошқа жамоа либосини кийишга жуда яқин турибди. Италиянинг нуфузли «Tuttosport» нашри тарқатган сўнгги қайноқ маълумотларга қараганда, сербиялик ҳужумчининг хизматларига Лондоннинг машҳур «Челси» клуби жуда жиддий қизиқиш билдирмоқда.

Лондоннинг «кўклар» жамоаси Турин клуби билан шартнома масаласида келиша олмаётган ва кетиш иштиёқида бўлган иқтидорли футболчи атрофидаги қулай вазиятдан унумли фойдаланиб, уни тезроқ Туманли Альбионга олиб келишни режалаштирмоқда.

Тўпурар учун Европа грандлари ўртасидаги улкан кураш

Бироқ, сербиялик голлар машинасини ўз таркибига қўшиб олиш «Челси» учун осон кечмайдиган кўринади. Чунки трансфер бозорида унга харидор бўлган бошқа йирик даъвогарлар ҳам саф тортган:

  • Мадриднинг «Атлетико» клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Влаҳович вариантини фаол ўрганмоқда;

  • Мюнхеннинг «Бавария» жамоаси сербиялик ҳужумчини ўз сафида кўришни жуда ҳам хоҳламоқда.

Манбанинг алоҳида қайд этишича, ушбу даъвогар клубларнинг молиявий имкониятлари ва таклиф қилаётган маблағлари Италиянинг амалдаги яна бир вакили — «Наполи» жамоаси кўрсатаётган имкониятлардан анча устун ҳисобланади.

«Ювентус» билан боши берк кўчага кириб қолган музокаралар

Хўш, ушбу трансфер муҳокамаларига аслида нима сабаб бўлди? Аввалроқ спорт матбуотида «Ювентус» раҳбарияти ва футболчи ўртасида амалдаги меҳнат битимини узайтириш бўйича олиб борилаётган расмий музокаралар мутлақо боши берк кўчага кириб қолгани ҳақида хабарлар кенг тарқалган эди. Томонлар молиявий шартлар борасида бир тўхтамга кела олишмагани боис, футболчи жамоани тарк этишга қарор қилган.

Эслатиб ўтамиз, бўйдор ва сермаҳсул ҳужумчи Душан Влаҳович 2022 йилдан буён Турин клуби шарафини муносиб ҳимоя қилиб, жамоанинг асосий зарбдор кучи сифатида тўп суриб келмоқда.

Футболчининг ҳозирги клуби

Даъвогар грандлар

Трансфернинг асосий сабаби

«Ювентус» (Турин)

«Челси», «Бавария», «Атлетико»

Шартнома музокараларининг муваффақиятсизлиги

Мухлислар учун интрига: Дунё футболининг энг иқтидорли марказий ҳужумчиларидан бири бўлган Влаҳовичнинг кейинги манзили қайси чемпионат бўлиши барча учун жуда қизиқ. Лондон аристократлари бу курашда ғалаба қозона оладими ёки Мюнхен немис машинаси устун келадими? Буни тез орада билиб оламиз.

Европа футболининг энг сўнгги трансфер бомбалари, кутилмаган келишувлар ва севимли жамоаларингиз ҳаётига оид энг қайноқ, энг завқли хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Душан ВлаҳовичЮвентусЧелсиСербияТурин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди