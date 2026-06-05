Зкаш тармоғидаги хатолик сабабли ЗEК нархи 30 фоизга тушиб кетди

·66·Иқтисодиёт
Зкаш тармоғидаги хатолик сабабли ЗEК нархи 30 фоизга тушиб кетди

Зкаш (ЗEК) криптовалютаси нархи Орчард пулидаги жиддий заифлик ҳақида янги тафсилотлар эълон қилингач, кескин пасайиб кетди. Ушбу хатолик назарий жиҳатдан ғаразгўй шахсларга чекланмаган миқдорда сохта ЗEК токенларини чиқариш (минт) имконини бериши мумкин эди. Шиелдед Лабс томонидан ёлланган хавфсизлик муҳандиси Тайлор Ҳорнбй ушбу нуқсонни 29-май куни аниқлаган ва Зкаш Опен Девелопмент Лаб (ЗОДЛ) га хабар берган. Натижада 3-июн куни тармоқда шошилинч ҳард форк амалга оширилиб, муаммо бартараф этилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Бироқ, 2022-йилнинг май ойидан бери мавжуд бўлган ушбу заифликдан кимдир фойдаланган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар бозорга салбий таъсир кўрсатди. Охирги 24 соат ичида ЗEК нархи 30 фоиздан кўпроққа арзонлашиб, 410 долларгача тушди. Лойиҳанинг бозор капитализацияси эса 3 миллиард доллардан ортиқ маблағни йўқотди. BitMEX ҳаммуассиси Arthur Hayes ушбу хабар ортидан ўзининг барча ЗEК активларини сотиб юборганини маълум қилди.

Хавфсизлик тадқиқотчиларининг таъкидлашича, Тайлор Ҳорнбй ушбу заифликни таҳлил қилишда Claude Опус 4.8 сунъий интеллект моделидан фойдаланган. Орчард схемасидаги математик хатолик транзакцияларни криптографик текшириш жараёнини алдашга йўл қўйган. Тайлор ушбу хатоликни амалда синаб кўриб, чексиз миқдорда сохта ЗEК яратиш мумкинлигини исботлади.

Асосий муаммо шундаки, Орчард пулининг махфийлик хусусиятлари туфайли, хатолик тузатилгунга қадар ундан кимдир фойдаланган ёки фойдаланмаганини криптографик усулда аниқлашнинг имкони йўқ. Arthur Hayes ноқонуний тангалар чиқарилганига шубҳа қилса-да, буни бутунлай инкор этиб бўлмаслигини тан олди. Айни пайтда инвесторлар орасида Зкаш экотизимига бўлган ишонч пасайиши кузатилмоқда.

ЗкашЗEККриптовалютаБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинКеча, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинКеча, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликКеча, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди