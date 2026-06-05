Зкаш тармоғидаги хатолик сабабли ЗEК нархи 30 фоизга тушиб кетди
Зкаш (ЗEК) криптовалютаси нархи Орчард пулидаги жиддий заифлик ҳақида янги тафсилотлар эълон қилингач, кескин пасайиб кетди. Ушбу хатолик назарий жиҳатдан ғаразгўй шахсларга чекланмаган миқдорда сохта ЗEК токенларини чиқариш (минт) имконини бериши мумкин эди. Шиелдед Лабс томонидан ёлланган хавфсизлик муҳандиси Тайлор Ҳорнбй ушбу нуқсонни 29-май куни аниқлаган ва Зкаш Опен Девелопмент Лаб (ЗОДЛ) га хабар берган. Натижада 3-июн куни тармоқда шошилинч ҳард форк амалга оширилиб, муаммо бартараф этилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бироқ, 2022-йилнинг май ойидан бери мавжуд бўлган ушбу заифликдан кимдир фойдаланган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирлар бозорга салбий таъсир кўрсатди. Охирги 24 соат ичида ЗEК нархи 30 фоиздан кўпроққа арзонлашиб, 410 долларгача тушди. Лойиҳанинг бозор капитализацияси эса 3 миллиард доллардан ортиқ маблағни йўқотди. BitMEX ҳаммуассиси Arthur Hayes ушбу хабар ортидан ўзининг барча ЗEК активларини сотиб юборганини маълум қилди.
Хавфсизлик тадқиқотчиларининг таъкидлашича, Тайлор Ҳорнбй ушбу заифликни таҳлил қилишда Claude Опус 4.8 сунъий интеллект моделидан фойдаланган. Орчард схемасидаги математик хатолик транзакцияларни криптографик текшириш жараёнини алдашга йўл қўйган. Тайлор ушбу хатоликни амалда синаб кўриб, чексиз миқдорда сохта ЗEК яратиш мумкинлигини исботлади.
Асосий муаммо шундаки, Орчард пулининг махфийлик хусусиятлари туфайли, хатолик тузатилгунга қадар ундан кимдир фойдаланган ёки фойдаланмаганини криптографик усулда аниқлашнинг имкони йўқ. Arthur Hayes ноқонуний тангалар чиқарилганига шубҳа қилса-да, буни бутунлай инкор этиб бўлмаслигини тан олди. Айни пайтда инвесторлар орасида Зкаш экотизимига бўлган ишонч пасайиши кузатилмоқда.
…