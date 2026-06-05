Крипто миллиардерлар Нигель Фараге партиясини молиялаштирмоқда
Нигель Фараге бошчилигидаги Реформ УК партияси жорий йилда икки нафар крипто миллиардеридан 7 миллион Британия фунт стерлинги (9,4 миллион УСД) миқдорида хайрия маблағи олди. Сайлов комиссияси томонидан пайшанба куни эълон қилинган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич бўйича партия мамлакатдаги барча бошқа сиёсий кучларни ортда қолдирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Хусусан, Tether барқарор коини (стаблекоин) эмитентида улушга эга бўлган Чристопҳер Ҳарборне партияга 4 миллион УСД, BitMEX крипто биржаси ҳаммуассиси Бен Дело эса 5,4 миллион УСД ўтказиб берган. Таққослаш учун, йилнинг биринчи чорагида Лейбористлар ва Консерваторлар партияларининг ҳар бири тахминан 5,4 миллион УСД миқдорида маблағ жалб қила олган, холос.
Реформ УК ўзини криптовалюталарни қўллаб-қувватловчи партия сифатида намоён этмоқда. У Буюк Британияда хайрияларни Bitcoin (БТК) орқали қабул қилишни бошлаган илк сиёсий куч бўлди. Фараге крипто активлардан олинадиган капитал ўсиши солиғини 24 фоиздан 10 фоизга туширишни ва Англия банкида (Банк оф Энгланд) Bitcoin захирасини яратишни таклиф қилган.
Крипто саноати сиёсий қарорларга таъсир ўтказиш мақсадида катта маблағ сарфламоқда. АҚШда ҳам крипто-ПАК (сиёсий ҳаракат қўмиталари) ноябрь ойидаги оралиқ сайловлар олдидан ўз номзодларини қўллаб-қувватлаш учун миллионлаб доллар сарфлаган эди. Нигель Фараге ўзига берилган 6,7 миллион УСД миқдоридаги шахсий совға бўйича текширувларга дуч келган бўлса-да, у бу маблағлар парламент аъзоси бўлишидан олдин хавфсизлик харажатлари учун берилганини таъкидламоқда.
Реформ УК партиясининг биринчи чоракдаги маблағ йиғиш кўрсаткичи ўтган йилнинг мос даврига нисбатан олти бараварга ошган. Умуман олганда, Буюк Британиядаги барча сиёсий партияларнинг умумий молиялаштирилиши ўтган йилга қараганда икки баравардан кўпроқ ўсишни кўрсатди.
…