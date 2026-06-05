Крипто миллиардерлар Нигель Фараге партиясини молиялаштирмоқда

·35·Иқтисодиёт
Крипто миллиардерлар Нигель Фараге партиясини молиялаштирмоқда

Нигель Фараге бошчилигидаги Реформ УК партияси жорий йилда икки нафар крипто миллиардеридан 7 миллион Британия фунт стерлинги (9,4 миллион УСД) миқдорида хайрия маблағи олди. Сайлов комиссияси томонидан пайшанба куни эълон қилинган маълумотларга кўра, бу кўрсаткич бўйича партия мамлакатдаги барча бошқа сиёсий кучларни ортда қолдирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Хусусан, Tether барқарор коини (стаблекоин) эмитентида улушга эга бўлган Чристопҳер Ҳарборне партияга 4 миллион УСД, BitMEX крипто биржаси ҳаммуассиси Бен Дело эса 5,4 миллион УСД ўтказиб берган. Таққослаш учун, йилнинг биринчи чорагида Лейбористлар ва Консерваторлар партияларининг ҳар бири тахминан 5,4 миллион УСД миқдорида маблағ жалб қила олган, холос.

Реформ УК ўзини криптовалюталарни қўллаб-қувватловчи партия сифатида намоён этмоқда. У Буюк Британияда хайрияларни Bitcoin (БТК) орқали қабул қилишни бошлаган илк сиёсий куч бўлди. Фараге крипто активлардан олинадиган капитал ўсиши солиғини 24 фоиздан 10 фоизга туширишни ва Англия банкида (Банк оф Энгланд) Bitcoin захирасини яратишни таклиф қилган.

Крипто саноати сиёсий қарорларга таъсир ўтказиш мақсадида катта маблағ сарфламоқда. АҚШда ҳам крипто-ПАК (сиёсий ҳаракат қўмиталари) ноябрь ойидаги оралиқ сайловлар олдидан ўз номзодларини қўллаб-қувватлаш учун миллионлаб доллар сарфлаган эди. Нигель Фараге ўзига берилган 6,7 миллион УСД миқдоридаги шахсий совға бўйича текширувларга дуч келган бўлса-да, у бу маблағлар парламент аъзоси бўлишидан олдин хавфсизлик харажатлари учун берилганини таъкидламоқда.

Реформ УК партиясининг биринчи чоракдаги маблағ йиғиш кўрсаткичи ўтган йилнинг мос даврига нисбатан олти бараварга ошган. Умуман олганда, Буюк Британиядаги барча сиёсий партияларнинг умумий молиялаштирилиши ўтган йилга қараганда икки баравардан кўпроқ ўсишни кўрсатди.

BitcoinКриптовалютаИнвестицияНигель ФарагеИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаБугун, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиБугун, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаБугун, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинБугун, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди