ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқда

·54·Иқтисодиёт
ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқда

АҚШ Валюта назорати бошқармаси (ОКК) раҳбари Жонатан Гоулд Доналд Трумп оиласига тегишли Ворлд Либертй Финансиал компаниясининг миллий траст хартияси бўйича аризасини кўриб чиқишда ҳеч қандай сиёсий босимга учрамаганини маълум қилди. Вакиллар палатасининг Молиявий хизматлар қўмитасида ўтган эшитувда Гоулд президент томонидан ушбу лойиҳага алоҳида имтиёз бериш ҳақида буйруқ олмаганини таъкидлади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Нью-Йорклик конгрессмен Грегорй Меекс эшитув давомида Ворлд Либертй Финансиал компаниясининг хорижий ҳукуматлар ва Binance биржаси билан алоқалари ҳақида савол берди. Январ ойида ОКК хартияси учун ариза топширган ушбу крипто компанияси демократ қонунчиларнинг кескин эътирозига сабаб бўлган эди. Меекснинг таъкидлашича, компания бевосита президент оиласининг манфаатларига хизмат қилади ва назорат органидан ушбу аризани қатъий стандартлар асосида кўриб чиқишни талаб қилди.

Жонатан Гоулд ўз навбатида, қонунчиларнинг айбловларини рад этиб, ягона босим айнан демократлар ва айрим сенаторлар томонидан бўлаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, бундай сиёсий аралашув мисли кўрилмаган ҳолатдир. ОКК аввалроқ Coinbase, Риппле, БитГо, Circle, Fidelity Дигитал Ассетс ва Пахос каби йирик крипто компанияларнинг аризаларини тасдиқлаган ёки шартли равишда маъқуллаган эди.

Миллий траст хартиясини олиш крипто компанияларга анъанавий банклар каби қатъий тартибга солиш талабларисиз муайян хизматларни кўрсатиш имконини беради. Ҳозирда нафақат Ворлд Либертй, балки Kraken биржасининг бош компанияси Пайвард ҳам шундай рухсатнома кутмоқда. Шу билан бирга, АҚШ Сенатида рақамли активлар бозорини тартибга солувчи КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳаси бўйича овоз бериш жараёни кутилмоқда.

BitcoinКриптоДоналд ТрумпИнвестицияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юбордиБугун, 20:14Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилобиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди