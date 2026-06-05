Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юборди

·70·Иқтисодиёт
Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юборди

АҚШнинг спот Bitcoin биржа инвестиция фондларига (ЭТФ) эгалик қилувчи профессионал инвесторлар улуши биринчи чоракда кескин камайди. КоинШарес ҳисоботига кўра, 13Ф шаклидаги тартибга солувчи ҳисоботлар таҳлили шуни кўрсатадики, йирик инвестиция менежерлари ўзларининг Bitcoin ЭТФ активларини 313 000 БТК дан 261 000 БТК гача, яни 17 фоизга қисқартирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу сотувлар натижасида профессионал инвесторлар қўлидаги активларнинг умумий қиймати 35 фоизга тушиб, 17,8 миллиард долларни ташкил этди. КоинШарес таҳлилчиси Матт Киммеллнинг таъкидлашича, бундай ҳолат Bitcoin бозоридаги пасайиш даврлари учун хос бўлиб, бунда асосан тактик ва левераж стратегияларига таянувчи трейдерлар ўз позицияларини ёпишади.

Сотувларнинг асосий қисми, яни қарийб 96 фоизи хедж-фондлар ва брокерлик компаниялари ҳиссасига тўғри келди. Хусусан, хедж-фондлар ўз захираларини 31 400 БТК га (39 фоиз) камайтирган бўлса, брокерлар ўз улушини 53 фоизга қисқартирди. Аксинча, банклар ушбу даврда Bitcoin ЭТФ харидларини икки баравардан кўпроққа ошириб, ўз портфелларига 7 800 БТК қўшиб олди.

Proфессионал эгаликнинг камайиши Bitcoin нархининг кескин коррекцияси билан бир вақтга тўғри келди. Биринчи чорак давомида актив қиймати 22 фоизга пасайиб, қисқа муддатга 60 000 доллардан пастга тушди. Бу кўрсаткич 2025-йил октабр ойидаги 126 000 долларлик рекорд даражадан деярли 50 фоиз пастдир.

Бозордаги ўзгарувчанликка қарамай, КоинШарес тартибга солиш соҳасидаги ижобий ўзгаришларни қайд этмоқда. АҚШнинг SEК ва КФТК каби назорат органлари рақамли активлар бўйича аниқроқ ҳуқуқий асослар яратиш устида ишламоқда. SEК ўзининг 2030-йилгача бўлган стратегик устуворликларида рақамли активлар ва блокчейн технологиялари учун мустаҳкам пойдевор яратишни мақсад қилганини маълум қилди.

BitcoinЭТФКриптовалютаИнвестицияКоинШарес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКК раҳбари: Ворлд Либертй Финансиал бўйича фақат демократлар босим ўтказмоқдаБугун, 22:15Bitcoin нархи 60 минг долларлик қўллаб-қувватлаш даражасига боғланиб қолдиКеча, 18:19Bybit биржаси Вестерн Унион компаниясининг УСДПТ стейблкоинини қўшдиКеча, 18:18Криптовалюта бозорида тебраниш: Bitcoin тикланмоқда, NEAR кескин арзонлашдиКеча, 16:13Стандард Чартеред: Bitcoin нархи тушишини тўхтатувчи учта асосий омилКеча, 16:13Токенизация: ЭТФ услубидаги бозор структураси инқилобиКеча, 16:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юборди – Zamin.uz, 05.06.2026