Proфессионал инвесторлар биринчи чоракда 52 минг Bitcoin ЭТФни сотиб юборди
АҚШнинг спот Bitcoin биржа инвестиция фондларига (ЭТФ) эгалик қилувчи профессионал инвесторлар улуши биринчи чоракда кескин камайди. КоинШарес ҳисоботига кўра, 13Ф шаклидаги тартибга солувчи ҳисоботлар таҳлили шуни кўрсатадики, йирик инвестиция менежерлари ўзларининг Bitcoin ЭТФ активларини 313 000 БТК дан 261 000 БТК гача, яни 17 фоизга қисқартирган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу сотувлар натижасида профессионал инвесторлар қўлидаги активларнинг умумий қиймати 35 фоизга тушиб, 17,8 миллиард долларни ташкил этди. КоинШарес таҳлилчиси Матт Киммеллнинг таъкидлашича, бундай ҳолат Bitcoin бозоридаги пасайиш даврлари учун хос бўлиб, бунда асосан тактик ва левераж стратегияларига таянувчи трейдерлар ўз позицияларини ёпишади.
Сотувларнинг асосий қисми, яни қарийб 96 фоизи хедж-фондлар ва брокерлик компаниялари ҳиссасига тўғри келди. Хусусан, хедж-фондлар ўз захираларини 31 400 БТК га (39 фоиз) камайтирган бўлса, брокерлар ўз улушини 53 фоизга қисқартирди. Аксинча, банклар ушбу даврда Bitcoin ЭТФ харидларини икки баравардан кўпроққа ошириб, ўз портфелларига 7 800 БТК қўшиб олди.
Proфессионал эгаликнинг камайиши Bitcoin нархининг кескин коррекцияси билан бир вақтга тўғри келди. Биринчи чорак давомида актив қиймати 22 фоизга пасайиб, қисқа муддатга 60 000 доллардан пастга тушди. Бу кўрсаткич 2025-йил октабр ойидаги 126 000 долларлик рекорд даражадан деярли 50 фоиз пастдир.
Бозордаги ўзгарувчанликка қарамай, КоинШарес тартибга солиш соҳасидаги ижобий ўзгаришларни қайд этмоқда. АҚШнинг SEК ва КФТК каби назорат органлари рақамли активлар бўйича аниқроқ ҳуқуқий асослар яратиш устида ишламоқда. SEК ўзининг 2030-йилгача бўлган стратегик устуворликларида рақамли активлар ва блокчейн технологиялари учун мустаҳкам пойдевор яратишни мақсад қилганини маълум қилди.
…