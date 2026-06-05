Бавария ичидаги низо: Кеннет Эичҳорн трансфери раҳбариятни иккига бўлди
Мюнхеннинг Бавария клуби раҳбарияти ўртасида 16 ёшли иқтидор эгаси Кеннет Эичҳорн трансфери бўйича жиддий келишмовчилик юзага келди. Bild нашрининг "Баерн-Инсидер" подкастида маълум қилинишича, клубнинг спорт департаменти ва кузатув кенгаши ёш иқтидор учун сарфланадиган маблағ масаласида бир қарорга кела олмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Бавария спорт директори Max Эберл ва Чристопҳ Фреунд ушбу ярим ҳимоячини Мюнхенга олиб келиш учун катта куч сарфлаган. Ҳатто Чемпионлар лигаси ярим финали доирасидаги Пари Сен-Жермен билан ўйин олдидан Эичҳорн билан махсус учрашув ташкил этилган. Жамоанинг янги бош мураббийи Венсан Компани ҳам футболчи билан соатлаб суҳбатлашиб, уни ўз лойиҳасига жалб қилишга ҳаракат қилган.
Бироқ, Бавария кузатув кенгаши трансфернинг умумий молиявий пакетини ҳаддан ташқари қиммат деб ҳисобламоқда. Футболчининг агентлари 10-11 миллион евро миқдорида кўтармали пул (сигнинг-он фее) талаб қилаётгани раҳбариятнинг эътирозига сабаб бўлган. Sport департаменти сармоя киритиш тарафдори бўлса-да, юқори кенгаш маблағ ажратишни рад этган.
Ҳозирда Сабенер Страссе қароргоҳида вазият боши берк кўчага кириб қолган. Агентларнинг фикрича, футболчининг бозор қиймати 20 миллион еврога тенг ва бундай иқтидор учун тўланадиган бонуслар табиий ҳолат. Аммо Бавария раҳбарияти 16 ёшли ўйинчи учун бундай катта таваккалчиликка қўл урмоқчи эмас.
Мюнхенликлар пойгадан чиқиши мумкин бўлган бир пайтда, Боруссия Дортмунд, Баер Леверкузен ва Ливерпул каби клублар вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Агар Бавария якуний қарорга келмаса, ушбу жамоалар Кеннет Эичҳорнни ўз сафига қўшиб олишга тайёр.
…