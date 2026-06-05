Бавария ичидаги низо: Кеннет Эичҳорн трансфери раҳбариятни иккига бўлди

·118·Спорт
Бавария ичидаги низо: Кеннет Эичҳорн трансфери раҳбариятни иккига бўлди

Мюнхеннинг Бавария клуби раҳбарияти ўртасида 16 ёшли иқтидор эгаси Кеннет Эичҳорн трансфери бўйича жиддий келишмовчилик юзага келди. Bild нашрининг "Баерн-Инсидер" подкастида маълум қилинишича, клубнинг спорт департаменти ва кузатув кенгаши ёш иқтидор учун сарфланадиган маблағ масаласида бир қарорга кела олмаяпти. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Бавария спорт директори Max Эберл ва Чристопҳ Фреунд ушбу ярим ҳимоячини Мюнхенга олиб келиш учун катта куч сарфлаган. Ҳатто Чемпионлар лигаси ярим финали доирасидаги Пари Сен-Жермен билан ўйин олдидан Эичҳорн билан махсус учрашув ташкил этилган. Жамоанинг янги бош мураббийи Венсан Компани ҳам футболчи билан соатлаб суҳбатлашиб, уни ўз лойиҳасига жалб қилишга ҳаракат қилган.

Бироқ, Бавария кузатув кенгаши трансфернинг умумий молиявий пакетини ҳаддан ташқари қиммат деб ҳисобламоқда. Футболчининг агентлари 10-11 миллион евро миқдорида кўтармали пул (сигнинг-он фее) талаб қилаётгани раҳбариятнинг эътирозига сабаб бўлган. Sport департаменти сармоя киритиш тарафдори бўлса-да, юқори кенгаш маблағ ажратишни рад этган.

Ҳозирда Сабенер Страссе қароргоҳида вазият боши берк кўчага кириб қолган. Агентларнинг фикрича, футболчининг бозор қиймати 20 миллион еврога тенг ва бундай иқтидор учун тўланадиган бонуслар табиий ҳолат. Аммо Бавария раҳбарияти 16 ёшли ўйинчи учун бундай катта таваккалчиликка қўл урмоқчи эмас.

Мюнхенликлар пойгадан чиқиши мумкин бўлган бир пайтда, Боруссия Дортмунд, Баер Леверкузен ва Ливерпул каби клублар вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Агар Бавария якуний қарорга келмаса, ушбу жамоалар Кеннет Эичҳорнни ўз сафига қўшиб олишга тайёр.

БаварияТрансферВенсан КомпаниКеннет ЭичҳорнБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди