“ Уммон” гуруҳининг унутилмас концерт кечаси катта шов-шув бўлди
Аудио версияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
“ Уммон” гуруҳининг ёдда қоларли ва унутилмас концерт кечаси мухлислар орасида катта таассурот қолдирди. Ушбу чиқиш гуруҳ ихлосмандлари учун ҳақиқий унутилмас лаҳзаларга бой бўлди.
Концерт давомида “ Уммон” гуруҳининг энг машҳур қўшиқлари ижро этилиб, томошабинлар томонидан илиқ кутиб олинди. Консерт муҳити ва мухлисларнинг фаол иштироки кечага янада ўзига хос кайфият бағишлади.
“Уммон” гуруҳининг ушбу концерти мухлислар учун ҳақиқий унутилмас кечага айланди, залдаги кайфият ва энергия узоқ вақт ёдда қолиши шубҳасиз.
…