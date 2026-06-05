Спаркле 32 GB хотирали Intel Арк Pro Б70 видеокартасини тақдим этди
Компутех 2026 кўргазмасида Sparkле компанияси Intel Арк Pro Б70 график тезлаткичининг бир слотли ихчам версиясини намойиш этди. Янги қурилма битта кулерли совутиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, асосий эътибор ҳисоблаш зичлигини оширишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур видеокарта 32 GB видео хотирага (ВRAM) эга. Тизимга саккизта шундай тезлаткични ўрнатиш орқали умумий хотира ҳажмини 256 GB гача етказиш мумкин. Бу эса 200 миллиарддан ортиқ параметрга эга йирик сунъий интеллект (AI) моделларини муаммосиз ишга тушириш имконини беради. Бундай конфигурация асосан янги авлод ихчам серверлари ва ишчи станциялари учун мўлжалланган.
Янги модел Баттлемаге архитектурасига асосланган ва 32 та Хе2 ядросига эга тўлиқ БМГ-Г31 чипида ишлайди. 32 GB ҳажмдаги хотира унга сунъий интеллект хулосаларини чиқариш ва мураккаб контент яратиш сценарийларида катта устунлик беради.
Intel Арк Pro Б70 нинг ушбу версияси 160 В иссиқлик пакети (ТДП) билан ишлайди, бу икки слотли модификациялардаги стандарт 230 В кўрсаткичидан сезиларли даражада пастдир. Қувват битта 16-пинли улагич орқали етказиб берилади, максимал частота эса 2800 MHz гача кўтарилиши мумкин.
…