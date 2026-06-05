Олий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошланди

·31·Ўзбекистон
Олий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошланди

Мамлакатимизда минглаб ёшлар ва уларнинг ота-оналари интизорлик билан кутган энг қайноқ палла етиб келди. Жорий йилги олий ҳамда касбий таълим муассасаларига қабул мавсуми бугундан бошлаб ўз ишини бошлади. Давлатимиз раҳбарининг тегишли ПФ-81-сонли Фармони билан ҳаётимизга татбиқ этилган янги тартибга кўра, бу йилги бакалавриат босқичига кириш жараёнлари мутлақо янгича, яъни икки босқичли тизим асосида юқори савияда ташкил этилмоқда.

Бу тизимнинг энг катта афзаллиги шундаки, у «аввал синовдан ўт, кейин омадни синаб кўр» деган адолатли тамойилга асосланади. Эндиликда йигит-қизлар ўз билим даражаларини аниқлаб олгач, имкониятларидан келиб чиқиб келажак йўлини танлашлари мумкин бўлади.

Биринчи босқич: Рўйхатдан ўтиш ва имтиҳонлар мавсуми

Янги тартибнинг дастлабки палласи бугун бошланган бўлиб, у абитуриентларни онлайн рўйхатга олиш ва имтиҳон топшириш жараёнларини қамраб олади.

  • Ҳужжат топшириш муддати: Келажакда талаба бўлишни мақсад қилган ёшлар жорий йилнинг 5 июнидан то 25 июнига қадар Билимни баҳолаш агентлигининг махсус «my.uzbmb.uz» электрон платформаси орқали масофавий тарзда рўйхатдан ўтишлари шарт.

  • Рўйхатдан ўтишда нималар танланади? Бу босқичда абитуриентлар фақат ўзлари имтиҳон топширадиган фанлар мажмуаси (блок), таълим тили (ўзбек, рус ёки қорақалпоқ) ҳамда ўзларига қулай бўлган имтиҳон топшириш ҳудудини белгилайдилар. Олийгоҳ номи эса ҳозирча танланмайди.

  • Ижодий имтиҳон топширувчилар диққатига: Алоҳида жисмоний ёки санъат соҳасидаги иқтидор талаб этиладиган йўналишларни танлаган ёшлар, юқоридаги маълумотлардан ташқари, ўзлари касбий имтиҳон топширадиган конкрет олий таълим муассасасини ҳам кўрсатиб ўтишлари лозим.

Олий таълим муассасаларига кириш учун бўлиб ўтадиган асосий Давлат имтиҳонлари июль ва август ойларида ташкил этилади. Абитуриентлар учун энг ёқимли янгиликлардан бири шундаки, улар ўзлари тўплаган балларни узоқ кутмасдан, имтиҳон топширган кунларининг эртасигаёқ шахсий кабинетлари орқали билиб олиш имконига эга бўладилар.

Иккинчи босқич: Мақсадли танлов ва якуний натижалар

Режага кўра, барча тест синовлари ҳамда касбий (ижодий) имтиҳонлар тўлиқ якунига етганидан сўнг, қабулнинг энг ҳаяжонли иккинчи босқичи бошланади.

Жараён тури

Давомийлиги

Абитуриентнинг ҳаракати

Олийгоҳ ва йўналиш танлови

Роппа-роса 15 кун

Тўпланган баллга қараб олийгоҳ, йўналиш ва таълим шакли танланади

Ушбу 15 кунлик муддат давомида ёшлар ўзларининг реал натижаларига суянган ҳолда, қайси олийгоҳнинг қайси таълим шакли (кундузги, сиртқи, кечки ёки масофавий) ва қайси устуворлик асосида ўқишга киришни хоҳлашларини ўзлари эркин белгилайдилар. Ушбу жараён тўлиқ тугаганидан сўнг, Билимни баҳолаш агентлиги атиги бир ҳафта муддат ичида талабаликка тавсия этилган бахтли ёшларнинг якуний рўйхатини ўз расмий сайтида эълон қилади.

Техникумларда ўқиш истагида бўлганлар учун муҳим маълумот

Янги тизим техникум ва касб-ҳунар мактабларида таҳсил олмоқчи бўлган ёшларга ҳам катта қулайлик яратди. Олий таълим муассасаларига кириш бўйича якуний натижалар эълон қилиниб, грант ёки контракт асосида ўқишга кира олмаган, аммо юқори балл тўплаган абитуриентлар учун янги имконият эшиги очилади.

Олийгоҳлар натижалари чиққандан кейин 10 кун муддат ичида улар ўзлари хоҳлаган техникумни, мос мутахассисликни ва қулай таълим шаклини танлашлари мумкин бўлади. Уларнинг ҳам якуний натижалари бир ҳафта ичида тезкорлик билан эълон қилинади.

«Замин» тилаги: Барча абитуриентларимизга бўлажак синовларда омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаймиз! Ўз билим ва маҳоратингизни намойиш этиб, севимли касбингиз эгаси ва жонажон Ватанимизнинг муносиб фарзанди бўлишингизга тилакдошмиз.

Юртимиздаги таълим тизимига оид энг сўнгги янгиликлар, қабул жараёнлари, имтиҳон кундаликлари ва фойдали маслаҳатларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Билимни баҳолаш агентлигиmy.uzbmb.uzЎзбекистонҚорақалпоқПФ-81
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Саида Мирзиёева Самарқандда БМТ ва ГЭЖ раҳбарлари билан учрашди (фото)Кеча, 16:47Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Тошкентда 1 сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлаш тартиби ўзгаради.Кеча, 13:34Ўзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиЎзбекистонда бир кило паловнинг янги қийматлари маълум қилиндиКеча, 13:22Тошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиТошкентда 60 гектарлик кимё кластери ташкил этиладиКеча, 12:16Чустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиЧустда 5,3 миллиард сўмлик газ талон-торожи аниқландиКеча, 10:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди