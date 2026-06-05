Олий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошланди
Мамлакатимизда минглаб ёшлар ва уларнинг ота-оналари интизорлик билан кутган энг қайноқ палла етиб келди. Жорий йилги олий ҳамда касбий таълим муассасаларига қабул мавсуми бугундан бошлаб ўз ишини бошлади. Давлатимиз раҳбарининг тегишли ПФ-81-сонли Фармони билан ҳаётимизга татбиқ этилган янги тартибга кўра, бу йилги бакалавриат босқичига кириш жараёнлари мутлақо янгича, яъни икки босқичли тизим асосида юқори савияда ташкил этилмоқда.
Бу тизимнинг энг катта афзаллиги шундаки, у «аввал синовдан ўт, кейин омадни синаб кўр» деган адолатли тамойилга асосланади. Эндиликда йигит-қизлар ўз билим даражаларини аниқлаб олгач, имкониятларидан келиб чиқиб келажак йўлини танлашлари мумкин бўлади.
Биринчи босқич: Рўйхатдан ўтиш ва имтиҳонлар мавсуми
Янги тартибнинг дастлабки палласи бугун бошланган бўлиб, у абитуриентларни онлайн рўйхатга олиш ва имтиҳон топшириш жараёнларини қамраб олади.
Ҳужжат топшириш муддати: Келажакда талаба бўлишни мақсад қилган ёшлар жорий йилнинг 5 июнидан то 25 июнига қадар Билимни баҳолаш агентлигининг махсус «my.uzbmb.uz» электрон платформаси орқали масофавий тарзда рўйхатдан ўтишлари шарт.
Рўйхатдан ўтишда нималар танланади? Бу босқичда абитуриентлар фақат ўзлари имтиҳон топширадиган фанлар мажмуаси (блок), таълим тили (ўзбек, рус ёки қорақалпоқ) ҳамда ўзларига қулай бўлган имтиҳон топшириш ҳудудини белгилайдилар. Олийгоҳ номи эса ҳозирча танланмайди.
Ижодий имтиҳон топширувчилар диққатига: Алоҳида жисмоний ёки санъат соҳасидаги иқтидор талаб этиладиган йўналишларни танлаган ёшлар, юқоридаги маълумотлардан ташқари, ўзлари касбий имтиҳон топширадиган конкрет олий таълим муассасасини ҳам кўрсатиб ўтишлари лозим.
Олий таълим муассасаларига кириш учун бўлиб ўтадиган асосий Давлат имтиҳонлари июль ва август ойларида ташкил этилади. Абитуриентлар учун энг ёқимли янгиликлардан бири шундаки, улар ўзлари тўплаган балларни узоқ кутмасдан, имтиҳон топширган кунларининг эртасигаёқ шахсий кабинетлари орқали билиб олиш имконига эга бўладилар.
Иккинчи босқич: Мақсадли танлов ва якуний натижалар
Режага кўра, барча тест синовлари ҳамда касбий (ижодий) имтиҳонлар тўлиқ якунига етганидан сўнг, қабулнинг энг ҳаяжонли иккинчи босқичи бошланади.
Жараён тури
Давомийлиги
Абитуриентнинг ҳаракати
Олийгоҳ ва йўналиш танлови
Роппа-роса 15 кун
Тўпланган баллга қараб олийгоҳ, йўналиш ва таълим шакли танланади
Ушбу 15 кунлик муддат давомида ёшлар ўзларининг реал натижаларига суянган ҳолда, қайси олийгоҳнинг қайси таълим шакли (кундузги, сиртқи, кечки ёки масофавий) ва қайси устуворлик асосида ўқишга киришни хоҳлашларини ўзлари эркин белгилайдилар. Ушбу жараён тўлиқ тугаганидан сўнг, Билимни баҳолаш агентлиги атиги бир ҳафта муддат ичида талабаликка тавсия этилган бахтли ёшларнинг якуний рўйхатини ўз расмий сайтида эълон қилади.
Техникумларда ўқиш истагида бўлганлар учун муҳим маълумот
Янги тизим техникум ва касб-ҳунар мактабларида таҳсил олмоқчи бўлган ёшларга ҳам катта қулайлик яратди. Олий таълим муассасаларига кириш бўйича якуний натижалар эълон қилиниб, грант ёки контракт асосида ўқишга кира олмаган, аммо юқори балл тўплаган абитуриентлар учун янги имконият эшиги очилади.
Олийгоҳлар натижалари чиққандан кейин 10 кун муддат ичида улар ўзлари хоҳлаган техникумни, мос мутахассисликни ва қулай таълим шаклини танлашлари мумкин бўлади. Уларнинг ҳам якуний натижалари бир ҳафта ичида тезкорлик билан эълон қилинади.
«Замин» тилаги: Барча абитуриентларимизга бўлажак синовларда омад ва зафарлар ёр бўлишини тилаймиз! Ўз билим ва маҳоратингизни намойиш этиб, севимли касбингиз эгаси ва жонажон Ватанимизнинг муносиб фарзанди бўлишингизга тилакдошмиз.
Юртимиздаги таълим тизимига оид энг сўнгги янгиликлар, қабул жараёнлари, имтиҳон кундаликлари ва фойдали маслаҳатларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…