АҚШ сенаторлари криптовалюта капитали қоидаларини аниқлаштиришни талаб қилди

·50·Иқтисодиёт
АҚШ сенаторлари криптовалюта капитали қоидаларини аниқлаштиришни талаб қилди

АҚШ Сенатидаги бир гуруҳ республикачилар молия регуляторларини крипто-активлар билан шуғулланувчи компаниялар учун капитал стандартларини аниқлаштиришга чақирди. Сенатор Кйнтиа Луммис бошчилигидаги гуруҳ Фед раиси ўринбосари Мики Бовман, Федерал Депосит Инсурансе Корп. раиси Травис Ҳилл ва Валюта назорати бошқармаси вакили Жонатан Гоулдга расмий хат йўллади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Сенаторлар ўз мурожаатида токенлаштирилган қимматли қоғозлар бўйича кўрсатмаларни олқишлаган ҳолда, рақамли активларнинг балансда акс эттирилиши учун янада аниқ ва адолатли тизим яратишга ундашди. Ҳозирги халқаро стандартларга кўра, банклар ўзларидаги крипто-захиралардан анча юқори қийматдаги резерв активларини сақлашга мажбур. Сенаторлар буни банкларнинг крипто сақлашига қўйилган "де-факто тақиқ" деб аташмоқда.

Ушбу ташаббус сенаторлар федерал агентликларнинг крипто бозорини тартибга солишини белгилаб берувчи КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини кўриб чиқишга тайёргарлик кўраётган бир вақтга тўғри келди. Қонуннинг амалдаги таҳрири банкларга тўловлар, кредитлаш, кастедианлик ва савдо каби операцияларда рақамли активлар ҳамда блокчейн технологиясидан фойдаланишга рухсат беради.

Гуруҳ Baseл қўмитасининг крипто-активлар учун белгилаган 1250 фоизлик хатар вазнига эътироз билдирди. Уларнинг фикрича, бу кўрсаткич рақамли активларнинг ҳақиқий хатар профилига асосланмаган. Сенаторлар ҳар қандай янги тартиб технологик жиҳатдан нейтрал бўлиши ва банкларга рақамли активлар бозорида мазмунли иштирок этиш имконини бериши кераклигини таъкидламоқда.

Мактубни Дан Сулливан, Билл Ҳагертй, Берние Морено, Тед Будд ва Жон Ҳустед каби сенаторлар ҳам имзолаган. КЛАРITЙ Акт бўйича баҳслар шу ҳафтада Сенатда давом этиши кутилмоқда. Мазкур қонун лойиҳаси Секуритиес анд Эхчанге Коммиссион ва Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион каби идораларнинг крипто бозоридаги ваколатларини ҳам белгилаб беради.

BitcoinКриптовалютаФедАҚШ СенатиБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинКеча, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинКеча, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликКеча, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди