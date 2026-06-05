АҚШ сенаторлари криптовалюта капитали қоидаларини аниқлаштиришни талаб қилди
АҚШ Сенатидаги бир гуруҳ республикачилар молия регуляторларини крипто-активлар билан шуғулланувчи компаниялар учун капитал стандартларини аниқлаштиришга чақирди. Сенатор Кйнтиа Луммис бошчилигидаги гуруҳ Фед раиси ўринбосари Мики Бовман, Федерал Депосит Инсурансе Корп. раиси Травис Ҳилл ва Валюта назорати бошқармаси вакили Жонатан Гоулдга расмий хат йўллади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Сенаторлар ўз мурожаатида токенлаштирилган қимматли қоғозлар бўйича кўрсатмаларни олқишлаган ҳолда, рақамли активларнинг балансда акс эттирилиши учун янада аниқ ва адолатли тизим яратишга ундашди. Ҳозирги халқаро стандартларга кўра, банклар ўзларидаги крипто-захиралардан анча юқори қийматдаги резерв активларини сақлашга мажбур. Сенаторлар буни банкларнинг крипто сақлашига қўйилган "де-факто тақиқ" деб аташмоқда.
Ушбу ташаббус сенаторлар федерал агентликларнинг крипто бозорини тартибга солишини белгилаб берувчи КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини кўриб чиқишга тайёргарлик кўраётган бир вақтга тўғри келди. Қонуннинг амалдаги таҳрири банкларга тўловлар, кредитлаш, кастедианлик ва савдо каби операцияларда рақамли активлар ҳамда блокчейн технологиясидан фойдаланишга рухсат беради.
Гуруҳ Baseл қўмитасининг крипто-активлар учун белгилаган 1250 фоизлик хатар вазнига эътироз билдирди. Уларнинг фикрича, бу кўрсаткич рақамли активларнинг ҳақиқий хатар профилига асосланмаган. Сенаторлар ҳар қандай янги тартиб технологик жиҳатдан нейтрал бўлиши ва банкларга рақамли активлар бозорида мазмунли иштирок этиш имконини бериши кераклигини таъкидламоқда.
Мактубни Дан Сулливан, Билл Ҳагертй, Берние Морено, Тед Будд ва Жон Ҳустед каби сенаторлар ҳам имзолаган. КЛАРITЙ Акт бўйича баҳслар шу ҳафтада Сенатда давом этиши кутилмоқда. Мазкур қонун лойиҳаси Секуритиес анд Эхчанге Коммиссион ва Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион каби идораларнинг крипто бозоридаги ваколатларини ҳам белгилаб беради.
…