Тарихдаги илк триллионер: Elon Musk SpaceX IPO орқали рекорд ўрнатмоқда
SpaceX компаниясининг акцияларни бирламчи оммавий жойлаштириши (IPO) 2026-йил 12-июн куни Насдақ биржасида СПКХ тикери остида ўтказилиши кутилмоқда. Ушбу воқеа Elon Musk учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, у дунёдаги илк триллионер мақомига эга бўлиш арафасида турибди. Таҳлилларга кўра, IPO жараёнидан сўнг унинг бойлиги ушбу мисли кўрилмаган даражадан ошиб кетади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX IPO проспектининг янгиланган маълумотларига кўра, тадбиркорнинг компаниядаги улуши тахминан 866,5 миллиард долларга баҳоланмоқда. Акцияларнинг режалаштирилган нархи 135 доллардан белгиланса, SpaceX компаниясининг умумий капиталлашуви 1,77 триллион долларга етиши мумкин. Бу эса компанияни биржага чиққанидан сўнг АҚШнинг энг йирик оммавий корпорациялари қаторига олиб чиқади.
Elon Musk компания устидан сезиларли таъсирини сақлаб қолади: IPOдан кейин унинг SpaceX устидан назорати 82 фоиздан ошиши мумкин. Бироқ, ҳужжатларда қайд этилишича, у акцияларни жойлаштирилганидан кейин фақат бир йил давомида сотмаслик мажбуриятини олган. Шундан сўнг, у ўз улушини тўлиқ ёки қисман қисқартириш имкониятига эга бўлади, бу эса компания эгалик тузилмасини тубдан ўзгартириши мумкин.
Мускнинг бойлиги ўн йилдан ортиқ вақт давомида барқарор ўсиб келмоқда, айниқса Tesla акциялари 2013-йилдан бошлаб кескин кўтарила бошлаган эди. У илк бор 2021-йилда Amazon асосчисини ортда қолдириб, дунёнинг энг бой одамига айланган. Форбес маълумотларига кўра, ҳозирда Мускнинг бойлиги 820 миллиард доллардан ошади, аммо яқин кунларда ушбу кўрсаткичлар янгиланиши кутилмоқда.
…