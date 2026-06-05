Жорди Алба: “Бутун фаолиятим учун Унаи Эмерйдан миннатдорман”

·54·Спорт
Жорди Алба: “Бутун фаолиятим учун Унаи Эмерйдан миннатдорман”

Барселона ва Испания терма жамоасининг собиқ юлдузи Жорди Алба ўз фаолиятидаги муваффақиятлар учун Астон Вилла бош мураббийи Унаи Эмерйдан қарздор эканини тан олди. Гап шундаки, айнан Эмерй Валенсия клубида ишлаган йилларида Албани қанот ҳужумчисидан чап қанот ҳимоячисига айлантирган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жорди Албанинг айтишича, у дастлаб бу ўзгаришга қаршилик кўрсатган, бироқ вақт ўтиши билан бу қарор унинг жаҳон даражасидаги юлдузга айланишига замин яратганини тушуниб етган. “Мен 20 ёшда эдим ва Эмерй мени асосий жамоага чақирди. Вердер Бремен билан Европа лигаси ўйинида бир киши кам бўлиб қолдик ва мураббий мени ҳимояга туширди. Ўшанда бу позицияда нима қилишни билмасдим”, — дея эслайди футболчи.

Алба ўзининг ёшликдаги хатоларини тан олиб, Эмерйнинг қатъияти унинг келажагини белгилаб берганини таъкидлади. “Дастлаб буни яхши қабул қилмаганман, лекин Эмерй менга бутун фаолиятим учун катта яхшилик қилаётганини билмаган эдим. Агар ўша ўзгариш бўлмаганида, мен бундай даражага эриша олмасдим. У дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири”, — дея қўшимча қилди у.

Ушбу тактик ўзгаришдан сўнг, Жорди Алба 2012-йилда Барселона сафига ўтди ва Камп Ноуда 11 мавсум давомида ажойиб ўйин кўрсатди. У каталонияликлар сафида 450 дан ортиқ ўйинда майдонга тушиб, олти марта Испания чемпионлигини қўлга киритди.

Ҳозирда Астон Вилла клубини бошқараётган Унаи Эмерй эса ўзининг футболчиларни кашф қилиш қобилияти билан танилишда давом этмоқда. Ўтган мавсумда у бирмингемликлар билан муваффақиятли юриш қилиб, Европанинг энг кучли мутахассисларидан бири эканини яна бир бор исботлади.

Жорди АлбаУнаи ЭмерйБарселонаВаленсияАстон Вилла
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиЎзбекистон олимпия терма жамоаси ўртоқлик учрашувида Японияга ютқаздиБугун, 19:20Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди