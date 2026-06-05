Песков Зеленскийнинг мактуби ва Москвага келишига муносабат билдирди

·120·Дунё
Песков Зеленскийнинг мактуби ва Москвага келишига муносабат билдирди

Глобал сиёсий майдондаги энг диққатмаҳтал ва нозик мавзулардан бири бўлган Россия ва Украина ўртасидаги муносабатлар атрофида янги дипломатик қадамлар кузатилмоқда. Икки давлат ўртасидаги мавжуд зиддиятларни музокаралар столи ортида ҳал этиш имкониятлари халқаро ҳамжамият ва кенг жамоатчилик томонидан катта қизиқиш билан кузатиб борилмоқда. Расмий Кремль Украина томонидан илгари сурилган сўнгги ташаббусга ўз муносабатини ошкор қилди.

Россия Федерацияси Президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль маъмурияти Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг Россия етакчиси Владимир Путин номига йўллаган очиқ хати билан атрофлича танишиб чиққанини тасдиқлади. ОАВ вакиллари ва журналистларнинг анъавий саволларига жавоб берар экан, Песков ушбу мурожаатдан тўлиқ хабардор эканликларини қуйидагича баён этди:

«Ҳа, биз ушбу мактубни кўрдик ва мазмуни билан танишдик. Мазкур мурожаат давлатимиз раҳбари иштирокида бўлиб ўтаётган расмий тадбирлардан бирининг жараёнида оммага эълон қилинган эди».

«Мулоқот иштиёқи бўлса, Москва эшиклари очиқ»

Кремль вакили ўз баёноти давомида ушбу мураккаб сиёсий вазиятда мулоқот ўрнатишнинг эҳтимолий йўллари ва шартларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Россия томони олий даражадаги учрашувлар учун муайян имкониятларни инкор этмайди:

«Украина етакчиси Владимир Зеленский исталган қулай вақтда Москвага ташриф буюриши мумкин. Президентимиз Владимир Путин илгари ҳам бир неча бор таъкидлаганидек, агар Зеленский чин дилдан суҳбатлашмоқчи ва долзарб масалаларни муҳокама қилмоқчи бўлса, Россия пойтахтига келиб, буни бевосита амалга ошириш имкониятига эга».

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, Кремль матбуот котиби Украина томонининг мазкур таклифларига нисбатан умумий фикр билдирган бўлса-да, ҳозирги соатларга келиб Москва расмийлари томонидан Зеленскийнинг тинчлик музокараларини бошлаш борасидаги ташаббусларига ҳали расмий ва батафсил ёзма жавоб қайтарилгани йўқ. Жараёнларнинг кейинги ривожи дипломатик каналлар орқали белгиланади.

Очиқ мактубнинг мақсади ва мазмуни

Эслатиб ўтамиз, мазкур сиёсий воқеликнинг бошланишига Украина президенти Владимир Зеленскийнинг ўз расмий интернет-сайтида Россия раҳбари Владимир Путинга йўллаган махсус очиқ мактуби сабаб бўлган эди. Шубҳасиз, ушбу мурожаатдан кўзланган бош мақсад ҳамда унда илгари сурилган таклифлар қуйидаги муҳим жиҳатларни ўз ичига олган:

Ташаббус тури

Мурожаат йўналиши

Кўзланган асосий мақсад

Очиқ хат ва расмий мурожаат

Шахсий учрашув ташкил этиш

Қуролли тўқнашувларни тўхтатиш ва тинчликка эришиш

Таҳририят шарҳи: Икки давлат ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқотнинг қайта тикланиши ҳақидаги муҳокамалар жаҳон сиёсатида катта аҳамиятга эга. Бироқ таклифлар ва уларга қайтарилаётган дастлабки муносабатлар реал музокаралар бошланиши учун ҳали кўплаб сиёсий ва дипломатик тўсиқларни бартараф этиш лозимлигини кўрсатмоқда.

Халқаро майдондаги энг муҳим геосиёсий ўзгаришлар, глобал дипломатия янгиликлари ва дунё ҳамжамияти диққат марказидаги энг сара воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Дмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Бугун, 17:56Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиБугун, 17:26Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиСаҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 17:16Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиХитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиБугун, 16:43Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?Бугун, 16:41Трамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиТрамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиБугун, 10:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди