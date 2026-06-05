Песков Зеленскийнинг мактуби ва Москвага келишига муносабат билдирди
Глобал сиёсий майдондаги энг диққатмаҳтал ва нозик мавзулардан бири бўлган Россия ва Украина ўртасидаги муносабатлар атрофида янги дипломатик қадамлар кузатилмоқда. Икки давлат ўртасидаги мавжуд зиддиятларни музокаралар столи ортида ҳал этиш имкониятлари халқаро ҳамжамият ва кенг жамоатчилик томонидан катта қизиқиш билан кузатиб борилмоқда. Расмий Кремль Украина томонидан илгари сурилган сўнгги ташаббусга ўз муносабатини ошкор қилди.
Россия Федерацияси Президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков Кремль маъмурияти Украина раҳбари Владимир Зеленскийнинг Россия етакчиси Владимир Путин номига йўллаган очиқ хати билан атрофлича танишиб чиққанини тасдиқлади. ОАВ вакиллари ва журналистларнинг анъавий саволларига жавоб берар экан, Песков ушбу мурожаатдан тўлиқ хабардор эканликларини қуйидагича баён этди:
«Ҳа, биз ушбу мактубни кўрдик ва мазмуни билан танишдик. Мазкур мурожаат давлатимиз раҳбари иштирокида бўлиб ўтаётган расмий тадбирлардан бирининг жараёнида оммага эълон қилинган эди».
«Мулоқот иштиёқи бўлса, Москва эшиклари очиқ»
Кремль вакили ўз баёноти давомида ушбу мураккаб сиёсий вазиятда мулоқот ўрнатишнинг эҳтимолий йўллари ва шартларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Россия томони олий даражадаги учрашувлар учун муайян имкониятларни инкор этмайди:
«Украина етакчиси Владимир Зеленский исталган қулай вақтда Москвага ташриф буюриши мумкин. Президентимиз Владимир Путин илгари ҳам бир неча бор таъкидлаганидек, агар Зеленский чин дилдан суҳбатлашмоқчи ва долзарб масалаларни муҳокама қилмоқчи бўлса, Россия пойтахтига келиб, буни бевосита амалга ошириш имкониятига эга».
Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, Кремль матбуот котиби Украина томонининг мазкур таклифларига нисбатан умумий фикр билдирган бўлса-да, ҳозирги соатларга келиб Москва расмийлари томонидан Зеленскийнинг тинчлик музокараларини бошлаш борасидаги ташаббусларига ҳали расмий ва батафсил ёзма жавоб қайтарилгани йўқ. Жараёнларнинг кейинги ривожи дипломатик каналлар орқали белгиланади.
Очиқ мактубнинг мақсади ва мазмуни
Эслатиб ўтамиз, мазкур сиёсий воқеликнинг бошланишига Украина президенти Владимир Зеленскийнинг ўз расмий интернет-сайтида Россия раҳбари Владимир Путинга йўллаган махсус очиқ мактуби сабаб бўлган эди. Шубҳасиз, ушбу мурожаатдан кўзланган бош мақсад ҳамда унда илгари сурилган таклифлар қуйидаги муҳим жиҳатларни ўз ичига олган:
Ташаббус тури
Мурожаат йўналиши
Кўзланган асосий мақсад
Очиқ хат ва расмий мурожаат
Шахсий учрашув ташкил этиш
Қуролли тўқнашувларни тўхтатиш ва тинчликка эришиш
Таҳририят шарҳи: Икки давлат ўртасидаги тўғридан-тўғри мулоқотнинг қайта тикланиши ҳақидаги муҳокамалар жаҳон сиёсатида катта аҳамиятга эга. Бироқ таклифлар ва уларга қайтарилаётган дастлабки муносабатлар реал музокаралар бошланиши учун ҳали кўплаб сиёсий ва дипломатик тўсиқларни бартараф этиш лозимлигини кўрсатмоқда.
Халқаро майдондаги энг муҳим геосиёсий ўзгаришлар, глобал дипломатия янгиликлари ва дунё ҳамжамияти диққат марказидаги энг сара воқеаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…