Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун FIFA семинари ўтказилди
АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтадиган FIFA Жаҳон чемпионати-2026 олдидан Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муҳим тайёргарлик жараёнларидан бири ташкил этилди. Миллий жамоамиз футболчилари ва мураббийлар штаби иштирокида махсус семинар ўтказилди. Бу ҳақда ЎФА матбуот хизмати хабар берди.
Мазкур семинар илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этадиган Ўзбекистон терма жамоаси учун катта аҳамиятга эга. Чунки мундиал фақат майдондаги ўйин, тактика ва натижа билан чекланмайди. Бундай йирик мусобақада ҳар бир футболчи ва жамоа вакили FIFA томонидан белгиланган қатъий тартиб-қоидалар, шаффофлик талаблари ва спорт ҳалоллиги тамойилларига тўлиқ амал қилиши шарт.
Семинар давомида футболчилар ва мураббийлар штабига FIFA Жаҳон чемпионатида амал қилинадиган шаффофлик қоидалари ҳақида батафсил тушунтириш берилди. Шунингдек, спорт ҳалоллиги, ҳалол рақобат, масъулиятли муносабат ва мусобақа давомида бажарилиши лозим бўлган мажбуриятлар ҳақида маълумотлар тақдим этилди.
Бундай семинарлар катта турнирлар олдидан жуда муҳим ҳисобланади. Чунки Жаҳон чемпионатида ҳар бир детал назорат қилинади: футболчиларнинг майдондаги ҳаракати, жамоа вакилларининг расмий жараёнлардаги иштироки, ахборот хавфсизлиги, мурожаат каналлари ва этик меъёрлар — буларнинг барчаси FIFA талаблари асосида амалга оширилади.
Ўзбекистон миллий жамоаси учун бу жараён янги тажриба ҳисобланади. Терма жамоамиз тарихда илк бор мундиалда иштирок этаётгани сабабли, футболчилар нафақат рақибларга қарши майдонда тайёр бўлиши, балки турнирнинг ташкилий ва ҳуқуқий талабларини ҳам яхши билиши керак.
Семинарда FIFA томонидан тақдим этиладиган ахборот ва маслаҳат хизматлари ҳақида ҳам маълумот берилди. Жамоа аъзолари мусобақа давомида қайси ҳолатларда қаерга мурожаат қилиши, қандай каналлар орқали савол ёки муаммоларни етказиши мумкинлиги юзасидан тушунтириш олди.
Шунингдек, иштирокчилар учун мавжуд мурожаат каналлари, турнир давомида амал қилинадиган тегишли тартиб-таомиллар ва жамоа вакилларининг масъулияти алоҳида кўриб чиқилди. Бу каби маълумотлар катта мусобақада тушунмовчиликларнинг олдини олиш, футболчиларни ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан ҳимоя қилиш ҳамда халқаро талабларга мос ҳаракат қилиш учун зарур.
Жаҳон чемпионати даражасида спорт ҳалоллиги масаласи алоҳида ўрин тутади. FIFA учун мусобақаларнинг шаффоф ўтиши, натижаларга ташқи таъсирлар бўлмаслиги ва ҳар бир жамоа тенг шароитда иштирок этиши муҳим. Шу боис футболчиларга шубҳали ҳолатлар, ахборот алмашинуви, ставкалар, манфаатлар тўқнашуви ва бошқа хавфли вазиятлар бўйича ҳам тушунтириш берилган бўлиши табиий.
Ўзбекистон терма жамоаси олдида тарихий синов турибди. Жамоамиз 2026 йилги Жаҳон чемпионатида илк бор мамлакат шарафини дунё саҳнасида ҳимоя қилади. Бундай пайтда тайёргарлик фақат машғулот майдонида эмас, балки ташкилотчилик, интизом, қоидаларни билиш ва профессионал ёндашувда ҳам намоён бўлади.
Бу семинар миллий жамоамизнинг мундиалга ҳар томонлама тайёрланаётганини кўрсатади. Футболчилар майдонда ўз ишини бажариши керак, аммо катта турнирда майдон ташқарисидаги интизом ҳам шунчалик муҳим. Бир оғиз нотўғри баёнот, бир қоидабузарлик ёки оддий эътиборсизлик ҳам катта мусобақада муаммога айланиши мумкин.
Шунинг учун FIFA талаблари билан яқиндан танишиш, спорт ҳалоллиги тамойилларини англаш ва ҳар бир футболчининг ўз масъулиятини билиши жамоа учун фойдали қадам бўлди. Мундиал — бу фақат гол ва очколар эмас, балки профессионал маданият, халқаро стандарт ва катта саҳнага муносиб тайёргарлик ҳамдир.
Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳар бир кун муҳим. Машғулотлар, тактик тайёргарлик, ўртоқлик ўйинлари, тиббий назорат ва FIFA семинарлари — буларнинг барчаси битта мақсадга хизмат қилади: Жаҳон чемпионатида мамлакатимизни муносиб намойиш этиш.
Ўзбекистон илк мундиалга оддий иштирокчи сифатида эмас, балки катта масъулиятни ҳис қилган, қоидаларни билган ва халқаро талабларга тайёр жамоа сифатида бориши керак. Бугунги семинар ҳам ана шу йўлдаги муҳим қадамлардан бири бўлди.
…