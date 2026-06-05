Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун FIFA семинари ўтказилди

·74·Спорт
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун FIFA семинари ўтказилди

АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтадиган FIFA Жаҳон чемпионати-2026 олдидан Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муҳим тайёргарлик жараёнларидан бири ташкил этилди. Миллий жамоамиз футболчилари ва мураббийлар штаби иштирокида махсус семинар ўтказилди. Бу ҳақда ЎФА матбуот хизмати хабар берди.

Мазкур семинар илк бор Жаҳон чемпионати финал босқичида иштирок этадиган Ўзбекистон терма жамоаси учун катта аҳамиятга эга. Чунки мундиал фақат майдондаги ўйин, тактика ва натижа билан чекланмайди. Бундай йирик мусобақада ҳар бир футболчи ва жамоа вакили FIFA томонидан белгиланган қатъий тартиб-қоидалар, шаффофлик талаблари ва спорт ҳалоллиги тамойилларига тўлиқ амал қилиши шарт.

Семинар давомида футболчилар ва мураббийлар штабига FIFA Жаҳон чемпионатида амал қилинадиган шаффофлик қоидалари ҳақида батафсил тушунтириш берилди. Шунингдек, спорт ҳалоллиги, ҳалол рақобат, масъулиятли муносабат ва мусобақа давомида бажарилиши лозим бўлган мажбуриятлар ҳақида маълумотлар тақдим этилди.

Бундай семинарлар катта турнирлар олдидан жуда муҳим ҳисобланади. Чунки Жаҳон чемпионатида ҳар бир детал назорат қилинади: футболчиларнинг майдондаги ҳаракати, жамоа вакилларининг расмий жараёнлардаги иштироки, ахборот хавфсизлиги, мурожаат каналлари ва этик меъёрлар — буларнинг барчаси FIFA талаблари асосида амалга оширилади.

Ўзбекистон миллий жамоаси учун бу жараён янги тажриба ҳисобланади. Терма жамоамиз тарихда илк бор мундиалда иштирок этаётгани сабабли, футболчилар нафақат рақибларга қарши майдонда тайёр бўлиши, балки турнирнинг ташкилий ва ҳуқуқий талабларини ҳам яхши билиши керак.

Семинарда FIFA томонидан тақдим этиладиган ахборот ва маслаҳат хизматлари ҳақида ҳам маълумот берилди. Жамоа аъзолари мусобақа давомида қайси ҳолатларда қаерга мурожаат қилиши, қандай каналлар орқали савол ёки муаммоларни етказиши мумкинлиги юзасидан тушунтириш олди.

Шунингдек, иштирокчилар учун мавжуд мурожаат каналлари, турнир давомида амал қилинадиган тегишли тартиб-таомиллар ва жамоа вакилларининг масъулияти алоҳида кўриб чиқилди. Бу каби маълумотлар катта мусобақада тушунмовчиликларнинг олдини олиш, футболчиларни ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан ҳимоя қилиш ҳамда халқаро талабларга мос ҳаракат қилиш учун зарур.

Жаҳон чемпионати даражасида спорт ҳалоллиги масаласи алоҳида ўрин тутади. FIFA учун мусобақаларнинг шаффоф ўтиши, натижаларга ташқи таъсирлар бўлмаслиги ва ҳар бир жамоа тенг шароитда иштирок этиши муҳим. Шу боис футболчиларга шубҳали ҳолатлар, ахборот алмашинуви, ставкалар, манфаатлар тўқнашуви ва бошқа хавфли вазиятлар бўйича ҳам тушунтириш берилган бўлиши табиий.

Ўзбекистон терма жамоаси олдида тарихий синов турибди. Жамоамиз 2026 йилги Жаҳон чемпионатида илк бор мамлакат шарафини дунё саҳнасида ҳимоя қилади. Бундай пайтда тайёргарлик фақат машғулот майдонида эмас, балки ташкилотчилик, интизом, қоидаларни билиш ва профессионал ёндашувда ҳам намоён бўлади.

Бу семинар миллий жамоамизнинг мундиалга ҳар томонлама тайёрланаётганини кўрсатади. Футболчилар майдонда ўз ишини бажариши керак, аммо катта турнирда майдон ташқарисидаги интизом ҳам шунчалик муҳим. Бир оғиз нотўғри баёнот, бир қоидабузарлик ёки оддий эътиборсизлик ҳам катта мусобақада муаммога айланиши мумкин.

Шунинг учун FIFA талаблари билан яқиндан танишиш, спорт ҳалоллиги тамойилларини англаш ва ҳар бир футболчининг ўз масъулиятини билиши жамоа учун фойдали қадам бўлди. Мундиал — бу фақат гол ва очколар эмас, балки профессионал маданият, халқаро стандарт ва катта саҳнага муносиб тайёргарлик ҳамдир.

Энди Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳар бир кун муҳим. Машғулотлар, тактик тайёргарлик, ўртоқлик ўйинлари, тиббий назорат ва FIFA семинарлари — буларнинг барчаси битта мақсадга хизмат қилади: Жаҳон чемпионатида мамлакатимизни муносиб намойиш этиш.

Ўзбекистон илк мундиалга оддий иштирокчи сифатида эмас, балки катта масъулиятни ҳис қилган, қоидаларни билган ва халқаро талабларга тайёр жамоа сифатида бориши керак. Бугунги семинар ҳам ана шу йўлдаги муҳим қадамлардан бири бўлди.

ЎзбекистонFIFAАҚШКанадаМексика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКилиан Мбаппе Англия Премер-лигасига ўтадими? Луи Саа вариантни айтдиКеча, 17:11"Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи..."Манчестер Юнайтед" "Реал" юлдузини ўз сафига қўшиб олмоқчи...Кеча, 16:35Transfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиTransfermarkt дунёнинг энг қиммат футболчилари рейтингини эълон қилдиКеча, 16:31Перес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиПерес Майкл Олисе трансфери учун 150 миллион евро ажратмоқчиКеча, 16:25Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Лионель Месси ва Англия: Тарихий тўқнашув вақти келдими?Кеча, 16:18MLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаMLS Юлдузлар ўйини: Лионель Месси ва Сон Ҳеунг-Мин асосий таркибдаКеча, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди