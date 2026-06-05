Anthropic огоҳлантириши: Сунъий интеллект мустақил ривожланиш арафасида

·55·Иқтисодиёт
Anthropic огоҳлантириши: Сунъий интеллект мустақил ривожланиш арафасида

АҚШнинг Anthropic компанияси сунъий интеллект (СИ) ривожланиш суръати шунчалик тезлашганидан огоҳлантирмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, яқин келажакда СИ агентлари инсон аралашувисиз ўзини ўзи қуриш, ўқитиш ва такомиллаштириш даражасига етиши мумкин. Шу сабабли, компания ушбу технология ривожини бироз секинлаштиришни тавсия қилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Anthropic институти раҳбари Марина Фаваро ва компания асосчиларидан бири Жакк Кларк эълон қилган блогпостда таъкидланишича, СИ агентлари ҳозирнинг ўзидаёқ кодларни мустақил ишга туширмоқда ва мураккаб вазифаларни бошқа агентларга топширмоқда. "СИ тарихининг катта қисмида инсонлар ҳар бир босқични бошқарган. Аммо ҳозирда биз ривожланишнинг катта қисмини СИ тизимларининг ўзига топширяпмиз, бу эса ишимизни сезиларли даражада тезлаштирмоқда", — дейди экспертлар.

Маълумотларга кўра, Anthropic томонидан яратилган Claude модели ҳозирда компания кодлар базасига қўшилаётган дастурий кодларнинг қарийб 80 фоизини ўзи ёзмоқда. Агар инсонлар ва СИ ёзган кодлар сифати тенглашса, одамлар код ёзишни бутунлай тўхтатиб, фақат уни текшириш билан шуғулланиши мумкин. Бироқ, агар инсонлар Claude яратган кодларни текширишга улгурмаса, бу бутун тизим ривожида тўсиққа айланади.

Бундай тенденция етарли ҳисоблаш қуввати билан бирга, ўзидан ҳам ақллироқ "ворис"ни мустақил ярата оладиган СИ тизими пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Аввалроқ OpenAI ҳам рекурсив ўз-ўзини такомиллаштириш устида тадқиқотлар олиб бораётганини ва бу жараённи инсон назорати ҳамда қадриятларига мос равишда сақлаб қолиш муҳимлигини билдирган эди.

Anthropic вакилларининг сўзларига кўра, СИ моделларининг такомиллашиши ҳар етти ойда эмас, балки ҳар тўрт ойда икки баравар тезлашмоқда. Бу эса кўплаб институтлар тайёр бўлмасидан олдин СИ назоратдан чиқиб кетиши хавфини туғдиради. Шу боис, технологиянинг улкан оқибатларини ўрганиш учун ривожланиш суръатини пасайтириш энг мақбул йўл сифатида кўрилмоқда.

AnthropicСунъий IntelлектClaudeOpenAIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаТадбиркорлар учун 1 соатда кредит ажратиш тизими жорий этилмоқдаКеча, 17:39Crypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиCrypto Биз: Saylorга ҳеч ким Bitcoin сотмасликни айтмаган эдиКеча, 17:15Виса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаВиса ва Брале махфий стаблекоин ҳисоб-китобларини синовдан ўтказмоқдаКеча, 15:16АҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинАҚШ Конгресси аъзоларига прогноз бозорларидан фойдаланиш тақиқланиши мумкинКеча, 13:16Bitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинBitcoin 60 000 долларлик даражани бой берса нарх қанчагача тушиши мумкинКеча, 13:10Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликBitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Зкаш тармоғида носозликКеча, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди