"Реал" ҳужумчиси Италия А Серияси грандига айланиши кутилмоқда
Мадриднинг “Реал” клуби таркибида юқори рақобат сабабли захира ўриндиғига михланиб қолган иқтидорли форвард Гонсало Гарсия фаолиятида кескин бурилиш ясаш арафасида турибди. 22 ёшли испаниялик ҳужумчининг жорий ёзги трансферлар ойнасида “қироллик клуби”ни тарк этиш эҳтимоли соат сайин ортиб бормоқда.
Европанинг машҳур инсайдери Жанлука ди Марцио тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, мадридликлар тарбияланувчиси фаолиятини Италия А Сериясида давом эттириш учун ажойиб имкониятга эга бўлган.
А Сериянинг якунланган мавсумида ҳақиқий сенсация кўрсатиб, ўз тарихида илк бор УЕФА Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган “Комо” клуби ҳужум чизиғини айнан Гарсия билан кучайтиришни мақсад қилган. Испаниялик афсона Сеск Фабрегас бошқараётган жамоа ёш иқтидорни ўз сафига қўшиб олиш орқали Европада ҳам муносиб иштирок этмоқчи.
Ортда қолган Ла Лига мавсумида ёш бўлишига қарамай, Гарсия “Реал” либосида 30 та учрашувда майдонга тушишга улгурди. Ушбу баҳсларда ёш юлдуз рақиблар дарвозасини 6 бор ишғол қилиб, 1 та голли узатмани ҳам ўз ҳисобига ёздириб қўйди.
Ҳозирда нуфузли порталлар томонидан бозор қиймати 30 миллион еврога баҳоланаётган футболчининг Италияга кўчиб ўтиши, унинг фаолиятида янги ва порлоқ саҳифа очиши шубҳасиз. Ушбу трансфер тез орада расман ҳал бўлиши кутилмоқда.
…