8 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
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• Инфинбанк — 11 995 сўм.
• Асиа Аллиансе Банк — 12 040 сўм.
8 июн куни амал қиладиган доллар курси 52–53 сўм атрофида ошиши прогноз қилинмоқда, деб ёзмоқда Банкир телеграм канали.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инфинбанк — 11 995 сўм.
• Анорбанк — 11 990 сўм.
• Асакабанк — 11 990 сўм.
• Трастбанк — 11 990 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Асиа Аллиансе Банк — 12 040 сўм.
• Ҳаётбанк — 12 040 сўм.
• Тенгебанк — 12 040 сўм.
• СҚБ — 12 050 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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